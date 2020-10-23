"Батькивщина" традиционно крепка своей разветвленной партийной сетью в регионах. Однако популярность политсилы стремительно идет по нисходящей. Местные выборы-2020 должны стать для партии Юлии Тимошенко своеобразной "точкой невозврата" – от их результатов зависит будущее "Батькивщины".

Партия "Батькивщина" заявила о выдвижении более 40 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране на местных выборах-2020. На выборы общин минимум с 10 тысячами избирателей партия выдвинула 22,5 тысячи кандидатов. Также "Батькивщина" имеет кандидатов во все облсоветы. Это самый большой показатель среди всех участников кампании-2020.

Впрочем, критики партии указывают на политический франчайзинг как основу этого промежуточного успеха. Какие еще козыри в рукаве имеет партия ветерана украинской политики Юлии Тимошенко, что известно об истории, политическом курсе и лидерах "Батькивщины" – читайте в материале 24 канала.

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История создания партии

Партия основана 9 июля 1999-го, в декабре того же года главой партии назначена популярная в народе и харизматичная Юлия Тимошенко. С тех пор "Батькивщина" на долгие годы стала мощной политической силой и прописалась в топ-5 фаворитов избирателей последних 20-ти лет.

Во время президентских выборов 2004 года Тимошенко была одним из лидеров "Оранжевой революции". Впоследствии она стала премьер-министром Украины, а ее политсила стала провластной. После отставки правительства Тимошенко партия перешла к оппозиции. Затем этот круговорот партии в политической жизни Украины несколько раз повторялся.

В феврале-2008 партия принята в качестве наблюдателя в Европейскую народную партию.



Юлия Тимошенко – вечный лидер партии / Фото пресс-служба ВО "Батькивщина"

В ноябре 2011 года участие блоков политических партий в парламентских выборах было запрещено, как следствие "Батькивщина" объявляет, что на парламентских выборах 2012 года выдвинет партийный список от "Объединенной оппозиции "Батькивщина". Поскольку в то время Юлия Тимошенко отбывала заключение, список политсилы возглавил Арсений Яценюк.

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30 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека признал, что арест Тимошенко был политически мотивированным. После победы Революции Достоинства одним из первых решений было освобождение Тимошенко из колонии. Именно тогда Яценюк выкрикнул свое знаменитое "Юля! Юля", а сама освобожденная появилась на сцене Евромайдана в инвалидной коляске и в обуви на каблуках.

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После возвращения Тимошенко к активной политической жизни партия запускает ребрендинг и идет на парламентские выборы 2014 года, представляя в списках Надежду Савченко, Игоря Луценко, Сергея Соболева и других известных деятелей. Часть членов партии (Яценюк, Аваков, Турчинов и другие) не поддержали обновлений и отказались идти на выборы в составе команды Тимошенко и создали собственную политсилу – "Народный фронт".

В 2019 году, после того, как Верховная Рада приняла законопроект об отмене моратория на продажу земли в Украине, фракция "Батькивщина" перешла в оппозицию к власти.

Также в Украине функционирует молодежное крыло партии – "Батькивщина Молодая", которое входит в Международный Союз Молодых Демократов и молодежи Европейской народной партии.

Лидеры партии

Лидером партии и фракции "Батькивщина" является экс-премьер Украины и народный депутат Украины Юлия Тимошенко. Заместитель главы партии – Иван Кириленко.

Долгое время "правой рукой" Юлии Тимошенко в "Батькивщине" был Александр Турчинов, но в 2014 году их политические пути разошлись.



Алексей Кучеренко – кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" / Фото: пресс-служба партии

Сегодня среди медийных представителей "Батькивщины":

Сергей Власенко;

Михаил Волынец

Вадим Ивченко

Андрей Кожемякин

Иван Крулько

Алексей Кучеренко

Валентин Наливайченко

Виталий Нестор

Григорий Немыря

Сергей Соболев

Сергей Тарута

Алена Шкрум

Идеология и основные направления деятельности

Идеология ВО "Батькивщина" декларирует сочетание национальных, демократических и христианских ценностей, а также патриотизма, реформаторства, государственной солидарности, прав и свобод граждан, построение конкурентоспособного государства европейского типа.

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Во время парламентской деятельности партия отстаивала мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, поддерживала малые фермерские хозяйства и выступала за снижение тарифов на коммунальные услуги.

Приоритетным направлением деятельности является социальная защита населения и борьба с коррупцией.

Рейтинг партии

По данным социологической группы "Рейтинг", за месяц до проведения местных выборов партия "Батькивщина" заручилась поддержкой 8,3% избирателей по всей Украине.

Самые высокие позиции политической силы в Киеве – 6,4%. Рейтинг партии во Львове составляет 5,6%. В Днепре и Харькове голосовать за "Батькивщину" собирается чуть более 3% опрошенных.

Программа партии

Амбиции "Батькивщины" стать еще более влиятельной на региональном уровне подтверждаются заявлением Тимошенко о намерении выдвинуть более 40 тысяч кандидатов в депутаты по всей стране:

Наша команда – возможно, единственная, которая сможет такое большое количество сильных людей по всей стране предложить общинам для выбора. Критерии подбора наших кандидатов в мэры и депутаты местных советов максимально просты и конкретны – это должны быть люди компетентные, профессиональные, способные работать в команде и работать ради людей, понимая и разделяя их интересы.



В 2020 году партия снова делает ставку на харизматичного лидера Юлию Тимошенко / Фото: пресс-служба ВО "Батькивщина"

Главная цель партии – перезагрузка некомпетентной власти и прекращение экспериментов над страной. Именно местные выборы, по мнению лидера партии, могут дать украинцам надежду на изменения. "Ведь на местном уровне, в каждом городе, в каждом районе, в каждом селе от действий власти зависит качество ежедневной жизни каждого гражданина", – добавила Тимошенко.

Полноценной программы под местные выборы партия не представила. Вероятно, деятельность "Батькивщины" в регионах будет опираться на широко разрекламированный "Новый Курс", представленный в прошлом году под президентские выборы, которые Тимошенко с треском проиграла.

Основные тезисы "Нового Курса":

постепенно достичь уровня средней заработной платы Польши в долларовом измерении;

персонифицированная система начисления пенсии;

обязательное медицинское страхование;

снижение тарифов на газ;

реформирование аграрного сектора;

микрокредитование для молодых предпринимателей.

Скандалы

Вокруг партии Юлии Тимошенко всегда было немало скандалов. В разные годы "Батькивщину" обвиняли в следующем:

популизме;

применении админресурса;

непрозрачном финансировании;

"договорняках";

работе на олигархов;

лоббизме;

государственной измене и работе на Россию;

царской жизни лидеров и лично госпожи Тимошенко;

продаже депутатских мандатов и тому подобное.

В 2020 году к этому букету добавились упреки в продаже целых региональных ячеек под местных "князьков".

На все это Тимошенко отвечает традиционно – месть "преступной власти" и политически мотивированные репрессии.