"Батьківщина" традиційно міцна своєю розгалуженою партійною мережею в регіонах. Проте популярність політсили стрімко йде по низхідній. Місцеві вибори-2020 мають стати для партії Юлії Тимошенко своєрідною "точкою невороття" – від їх результатів залежить майбутнє "Батьківщини".

Партія "Батьківщина" заявила про висунення понад 40 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні на місцеві вибори-2020. На вибори до громад із щонайменше 10 тисячами виборців партія висунула 22,5 тисячі кандидатів. Також "Батьківщина" має кандидатів до всіх облрад. Це найбільший показник серед усіх учасників кампанії-2020.

Втім, критики партії вказують на політичний франчайзинг як основу цього проміжного успіху. Які ще козирі в рукаві має партія ветеранки української політики Юлії Тимошенко, що відомо про історію, політичний курс та лідерів "Батьківщини" – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Історія створення партії

Партію засновано 9 липня 1999-го, у грудні того ж року головою партії призначено популярну в народі та харизматичну Юлію Тимошенко. З того часу "Батьківщина" на довгі роки стала потужною політичною силою й прописалась у топ-5 фаворитів виборців останніх 20-ти років.

Під час президентських виборів 2004 року Тимошенко було одним з лідерів "Помаранчевої революції". Згодом вона стала прем'єр-міністеркою України, а її політсила стала провладною. Після відставки уряду Тимошенко партія перейшла до опозиції. Потім цей колообіг партії у політичному житті України кілька разів повторювався.

У лютому-2008 партію прийнято як спостерігача до Європейської народної партії.



Юлія Тимошенко – вічний лідер партії / Фото пресслужба ВО "Батьківщина"

У листопаді 2011 року участь блоків політичних партій у парламентських виборах була заборонена, як наслідок "Батьківщина" оголошує, що на парламентських виборах 2012 року висуне партійний список від "Об'єднаної опозиції "Батьківщина". Оскільки на той час Юлія Тимошенко відбувала ув'язнення, список політсили очолив Арсеній Яценюк.

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30 квітня 2013 року Європейський суд з прав людини визнав, що арешт Тимошенко був політично вмотивованим. Після перемоги Революції Гідності одним з перших рішень було звільнення Тимошенко з колонії. Саме тоді Яценюк вигукнув своє знамените "Юля! Юля", а саме звільнена з'явилась на сцені Євромайдану в інвалідному візочку та у взутті на підборах.

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Після повернення Тимошенко до активного політичного життя партія запускає ребрендинг і йде на парламентські вибори 2014 року, представляючи в списках Надію Савченко, Ігоря Луценка, Сергія Соболєва та інших відомих діячів. Частина членів партії (Яценюк, Аваков, Турчинов та інші) не підтримали оновлень та відмовилися йти на вибори в складі команди Тимошенко й створили власну політсилу – "Народний фронт".

У 2019 році, після того, як Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі в Україні, фракція "Батьківщина" перейшла в опозицію до влади.

Також в Україні функціонує молодіжне крило партії – "Батьківщина Молода", яке входить до Міжнародного Союзу Молодих Демократів і молоді Європейської народної партії.

Лідери партії

Лідером партії та фракції "Батьківщина" є експрем’єрка України та народна депутатка України Юлія Тимошенко. Заступник голови партії – Іван Кириленко.

Тривалий час "правою рукою" Юлії Тимошенко у "Батьківщині" був Олександр Турчинов, але в 2014 році їх політичні шляхи розійшлися.



Олексій Кучеренко – кандидат у мери Києва від "Батьківщини" / Фото: пресслужба партії

Нині серед медійних представників "Батьківщини":

Сергій Власенко;

Михайло Волинець

Вадим Івченко

Андрій Кожем'якін

Іван Крулько

Олексій Кучеренко

Валентин Наливайченко

Віталій Нестор

Григорій Немиря

Сергій Соболєв

Сергій Тарута

Альона Шкрум

Ідеологія та основні напрямки діяльності

Ідеологія ВО "Батьківщина" декларує поєднання національних, демократичних та християнських цінностей, а також патріотизму, реформаторства, державної солідарності, прав і свобод громадян, побудову конкурентоспроможної держави європейського типу.

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Під час парламентської діяльності партія відстоювала мораторій на продаж сільськогосподарської землі, підтримувала малі фермерські господарства та виступала за зниження тарифів на комунальні послуги.

Пріоритетним напрямком діяльності є соціальний захист населення та боротьба з корупцією.

Рейтинг партії

За даними соціологічної групи "Рейтинг", за місяць до проведення місцевих виборів партія "Батьківщина" заручилася підтримкою 8,3% виборців по всій Україні.

Найвищі позиції політичної сили в Києві – 6,4%. Рейтинг партії у Львові становить 5,6%. У Дніпрі та Харкові голосувати за "Батьківщину" збирається дещо більш як 3% опитаних.

Програма партії

Амбіції "Батьківщини" стати ще впливовішою на регіональному рівні підтверджуються заявою Тимошенко про намір висунути понад 40 тисяч кандидатів у депутати по всій країні:

Наша команда – можливо, єдина, яка зможе таку велику кількість сильних людей по всій країні запропонувати громадам для вибору. Критерії підбору наших кандидатів у мери й депутати місцевих рад максимально прості й конкретні — це мають бути люди компетентні, фахові, здатні працювати в команді та працювати заради людей, розуміючи й поділяючи їхні інтереси.



У 2020 році партія знову робить ставку на харизматичного лідера Юлію Тимошенко / Фото: пресслужба ВО "Батьківщина"

Головна мета партії – перезавантаження некомпетентної влади та припинення експериментів над країною. Саме місцеві вибори, на думку лідерки партії, можуть дати українцям надію на зміни. "Адже на місцевому рівні, в кожному місті, в кожному районі, в кожному селі від дій влади залежить якість щоденного життя кожного громадянина", – додала Тимошенко.

Повноцінної програми під місцеві вибори партія не представила. Ймовірно, діяльність "Батьківщини" в регіонах буде опиратися на широко розрекламований "Новий Курс", представлений минулого року під президентські вибори, які Тимошенко з тріском програма.

Основні тези "Нового курсу":

поступово досягти рівня середньої заробітної плати Польщі у доларовому вимірі;

персоніфікована система нарахування пенсії;

обов'язкове медичне страхування;

зниження тарифів на газ;

реформування аграрного сектору;

мікрокредитування для молодих підприємців.

Скандали

Навколо партії Юлії Тимошенко завжди було чимало скандалів. В різні роки "Батьківщину" звинувачували у наступному:

популізмі;

застосуванні адмінресурсу;

непрозорому фінансуванні;

"договірняках";

роботі на олігархів;

лобізмі;

державній зраді та роботі на Росію;

царському житті лідерів та особисто пані Тимошенко;

продажу депутатських мандатів тощо.

У 2020 році до цього букету додались закиди у продажі цілих регіональних осередків під місцевих "князьків".

На все це Тимошенко відповідає традиційно – помста "злочинної влади" та політично мотивовані репресії.