В Верхнесыроватскую территориальную избирательную комиссию в Сумской области поступили протоколы с временем, в котором они никоим образом не могли быть составленными.

ТИК при этом решила (путем голосования) внести изменения в документацию участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА .

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Странным образом известной стала участковая комиссия номер 590593 в селе Зализняк Сумской области. Именно из нее пришли в ТИК протоколы с недействительным временем упаковки.

Дело в том, что указанное на протоколах время не совпадает с фактическим.

На протоколах было обозначено время упаковки от 01:30 до 02:30, хотя фактически протоколы поступили из участка раньше 01:30, – объяснили в сети ОПОРА.

К слову, на Сумщине в день выборов 25 октября работал фейковый участок – в селе Сосновка Поповской объединенной территориальной общины Конотопского района:

Злоумышленники не только напечатали "бюллетени", но и рассылали людям приглашение прийти на выборы. А все потому, что они – противники вхождения села в ОТГ.