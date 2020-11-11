В СНБО 11 ноября призвали ЦИК немедленно объявить все результаты местных выборов. Из-за их отсутствия в обществе возникло напряжение.

Отсутствие результатов голосования создает риски нацбезопасности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

Кстати ЦИК обнародовала победителей выборов в 400 населенных пунктах: детали

В СНБО зафиксировали рост напряжения в обществе из-за отсутствия результатов в некоторых населенных пунктах. Кроме того, согласно календарному плану, официальные результаты должны были объявить до 6 ноября включительно.

Данилов отправил соответствующее письмо председателю ЦИК Олегу Диденко.

Почему ЦИК еще не огласил результаты

В комиссии отметили, что в некоторых населенных пунктах объявить результаты пока невозможно.

Все потому, что часть ТИК еще не прислала результаты, однако это не значит, что они их не составляли.

В ЦИК отмечают, что после установления результатов ТИК должны обнародовать их в местных печатных СМИ, на сайте Рады или ТИК и сообщить ЦИК.

Отметим, накануне ЦИК обвинила Черновицкую избирательную комиссию в затягивании подсчета голосов.