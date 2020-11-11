У РНБО 11 листопада закликали ЦВК негайно оголосити всі результати місцевих виборів. Через їх відсутність у суспільстві виникло напруження.

Відсутність результатів голосування створює ризики нацбезпеки. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє пресслужба РНБО.

До речі ЦВК оприлюднила переможців виборів у 400 населених пунктах: деталі

У РНБО зафіксували зростання напруження у суспільстві через відсутність результатів у деяких населених пунктах. Крім того, відповідно до календарного плану, офіційні результати мали оголосити до 6 листопада включно.

Данілов відправив відповідний лист голові ЦВК Олегу Діденку.

Чому ЦВК ще не оголосила результати

У комісії зауважили, що в деяких населених пунктах оголосити результати наразі неможливо.

Все тому, що частина ТВК ще не прислала результати, однак це не означає, що вони їх не становили.

У ЦВК наголошують, що п ісля встановлення результатів ТВК мають оприлюднити їх у місцевих друкованих ЗМІ, на сайті ради або ТВК і повідомити ЦВК.

​Зауважимо, напередодні ЦВК звинуватила Чернівецьку виборчу комісію у затягуванні підрахунку голосів.