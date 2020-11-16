15 ноября в Херсоне состоялся 2 тур выборов мэра. За ответственную должность соревновались бывший хозяин города времен Януковича Владимир Сальдо, а также действующий нардеп из группы "За Майбутнє" Игорь Колыхаев. Он получил поддержку "Слуги народа" и победил.

Кто такой Игорь Колыхаев, почему его поддерживает "Слуга народа", почему народный депутат захотел стать мэром, почему ему поверили и многое другое – читайте в материале 24 канала.

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Биография Игоря Колыхаева

Игорь Колыхаев родился в Херсоне 8 мая 1971 года, впоследствии семья переехала в Россию и осела в Ленинграде. Там Колыхаев получил высшее образование – он окончил радиотехнический факультет Военно - морского института радиоэлектроники им. А. С. Попова, специальность – "гидроакустические средства", квалификация – "инженер электронной техники".

Бизнесмен

В середине 90-х Колыхаев вернулся на родину и занялся агробизнесом. Ныне он респектабельный агротрейдер и арендатор местных плодородных земель. Жемчужина его бизнес-империи – ООО "Торговый дом "Продексим".

Согласно пресс-релизу компании, "Продексим" – ряд предприятий агропромышленного направления, расположенных в Бериславском, Горностаевском, Каховском, Нововоронцовском, и Чаплинском районах Херсонской области. Предприятия специализируются на выращивании и торговле зерном, поставке нефтепродуктов аграрным предприятиям.

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Бизнесовые успехи Колыхаева связывают с местным агробароном Карлом Стуреном, являющимся бизнеспартнером Владислава Мангера.

Дружба с Мангером – большой удар по репутации / Фото "Херсон Online"

Сейчас Мангер находится под арестом как подозреваемый в заказе убийства Екатерины Гандзюк, поэтому Колыхаев не особо щеголяет дружбой с этим персонажем и предпочитает забыть о совместном челлендже "кто больше раз отожмется". Но не забывает о "людях Мангера" – они обильно представлены в партийных списках политической силы Колыхаева. Собирался идти на выборы от партии Колыхаева и сам Мангер, но сейчас он занят другим.

Политик

Игорь Колыхаев в Херсонской политике – с 2015 года, когда стал депутатом местного горсовета как представитель тогда модной БПП.

В 2019 году Колыхаев стал нардепом, совершив по тем временам электоральный подвиг – он победил "Слугу народа" и оказался единственным в Херсонской области мажоритарщиком, которому это удалось.

За год с хвостиком партия "Слуга народа" официально поддержала этого кандидата на выборах мэра Херсона во втором туре.

Мэрская камапния-2020

Игорь Колыхаев на выборы мэра Херсона шел от локальной политсилы "Нам здесь жить!"он является лидером этой партии, и она позиционирует себя как "новые лица", впрочем, там собрались давно известные херсонцам персонажи, среди них есть как участники Евромайдана, так и бывшие регионалы (в частности, экс-губернатор и председатель областного отделения "Партии регионов" Николай Костяк), а еще – бизнесмены и личности с темным прошлым.

Для политики пан Колыхаев – новый человек. Но на его счету – реальные результаты и дела, свидетельствующие о достоинстве и профессиональности этого человека. Мы верим, что он сможет наладить эффективную модель управления Херсоном, а сам город сделать современным и комфортным для людей, – объяснил, почему стоит поддержать Колыхаева председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Кстати, партию бизнесмен приобрел у коллеги по парламенту "слуги народа" Пушкаренко в 2020 году, осуществил ребрендинг и подготовил специально под местные выборы. Так партия "Возрождение Украины" стала именной политсилой Колыхаева.

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Игорь Колихаев профессионально провел избирательную кампанию: в меру рекламировался, сделал акцент на соцсетях и действовал там очень разумно, себя подавал как нового человека, постоянно подчеркивал системные просчеты прошлой городской власти. Правда, действующий мэр в гонке не участвовал, но досталось всем предшественникам. В частности, и Владимиру Сальдо. За ним действительно много грехов – так что удар получился акцентуированным.

Предшественники ответили грязными технологиями, обвинением связями с "бандитами" и особенно – Мангером. Даже нашли для Колихаева конкурента-тезку в первом туре. Однако сбить кандидата не удалось.

Согласно данным городской территориальной избирательной комиссии, 25 октября за Колыхаева проголосовали 30,75% (22 777 избирателей), а Сальдо получил 17,09% (12 +660).

Игорь Колыхаев берет на себя ответственность:

Второй тур выборов мэра Херсона

Во втором туре одного кандидата (Колыхаева) поддерживает "СН", другого (Сальда) - Рабинович и Бойко. Последний даже в последний день разрешенной агитации рекламировал с Сальдо свою активность на местной ТЭЦ и намекал, что это все делалось не за государственный счет.

Впрочем, не помогло. Согласно данным опроса на выходе с избирательных участков 15 ноября 2020 года, будущим мэром Херсона станет Колыхаев. Он получил поддержку более 67% избирателей. Лидер "Нам здесь жить" обогнал своего соперника на 35%.

Штаб Колыхаева уже объявил себя победителями, поздравил херсонцев и сейчас ждет официального объявления выборов. В команде Сальдо – пока тишина. Последнее сообщение на его странице на фейсбуке датировано утром воскресенья.