15 листопада у Херсоні відбувся 2 тур виборів мера. За відповідальну посаду змагались колишній господар міста часів Януковича Володимир Сальдо, а також чинний нардеп з групи "За Майбутнє" Ігор Колихаєв. Він отримав підтримку "Слуги народу" та переміг.

Хто такий Ігор Колихаєв, чому його підтримує "Слуга народу", чому народний депутат захотів стати мером, чому йому повірили таа багато іншого – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Ігоря Колихаєва

Ігор Колихаєв народився у Херсоні 8 травня 1971 року, згодом родина переїхала до Росії та осіла у Ленінграді. Там Колихаєв здобув вищу освіту – він закінчив радіотехнічний факультет Військово-морського інституту радіоелектроніки ім. А.С. Попова, спеціальність - "гідроакустичні засоби", кваліфікація – "інженер електронної техніки".

Бізнесмен

В середині 90-х Колихаєв повернувся на батьківщину та зайнявся агробізнесом. Нині він респектабельний агротрейдер і орендар місцевих родючих земель. Перлина його бізнес-імперії – ТОВ "Торговий дім "Продексім".

Згідно пресрелізу компанії, "Продексім" – низка підприємств агропромислового спрямування, розташованих в Бериславському, Горностаївському, Каховському, Нововоронцовському, та Чаплинському районах Херсонської області. Підприємства спеціалізуються на вирощуванні та торгівлі зерном, поставці нафтопродуктів аграрним підприємствам.

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Бізнесові успіхи Колихаєва пов’язують з місцевим агробароном Карлом Стуреном, що є бізнеспартнером Владислава Мангера.

Дружба з Мангером – великий удар по репутації / Фото "Херсон Online"

Нині Мангер перебуває під арештом як підозрюваний у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, тому Колихаєв не особо хизується дружбою з цим персонажем і воліє забути про спільний челендж "хто більше разів відіжметься". Але не забуває про "людей Мангера" – вони рясно представлені у партійних списках політичної сили Колихаєва. Збирався йти на вибори від партії Колихаєва й сам Мангер, але нині він зайнятий іншим.

Політик

Ігор Колихаєв у херсонській політиці – з 2015 року, коли став депутатом місцевої міськради як представник тоді модної БПП.

У 2019 році Колихаєв став нардепом, зробивши на ті часи електоральний подвиг – він переміг "Слугу народу" та виявився єдиним у Херсонській області мажоритарником, якому це вдалося.

За рік з хвостиком партія "Слуга народу" офіційно підтримала цього кандидата на виборах мера Херсону у другому турі.

Мерська камапнія-2020

Ігор Колихаєв на вибори мера Херсона йшов від локальної політсили "Нам тут жити!", він є лідером цієї партії й вона позиціонує себе як "нові обличчя", втім, там зібралися давно відомі херсонцям персонажі, серед них є як учасники Євромайдану, так і колишні регіонали (зокрема, ексгубернатор та голова обласного осередку "Партії регіонів" Микола Костяк), а ще - бізнесмени та особи з темним минулим.

Для політики пан Колихаєв – нова людина. Але на його рахунку – реальні результати та справи, що свідчать про гідність та фаховість цієї людини. Ми віримо, що він зможе налагодити ефективну модель управління Херсоном, а саме місто зробити сучасним та комфортним для людей, – пояснив, чому варто підтримати Колихаєва голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко.

До речі, партію бізнесмен придбав у колеги з парламенту "слуги народу" Пушкаренка в 2020 році, здійснив ребрендинг і підготував спеціально під місцеві вибори. Так партія "Відродження України" стала іменною політсилою Колихаєва.

До теми Колихаєв VS Сальдо: обіцянки кандидатів у мери Херсона

Ігор Колихаєв професійно провів виборчу кампанію: в міру рекламувався, зробив акцент на соцмережах і діяв там дуже розумно, себе подавав як нову людину, постійно наголошував на системних похибках минулої міської влади. Щоправда, чинний мер у перегонах на брав участі, але дісталось усім попередникам. Зокрема, й Володимиру Сальду. За ним дійсно багато гріхів - то ж удар вийшов акцентуйованим.

Попередники відповіли брудними технологіями, звинуваченням зв’язками з "бандитами" та особливо – Мангером. Навіть знайшли для Колихаєво конкурента-тезку у першому турі. Проте збити кандидата не вдалося.

Згідно з даними міської територіальної виборчої комісії, 25 жовтня за Колихаева проголосували 30,75% (22 777 виборців), а Сальдо отримав 17,09% (12 +660).

Ігор Колихаєв бере на себе відповідальність:

Другий тур виборів мера Херсона

У другому турі одного кандидата (Колихаєва) підтримує "СН", іншого (Сальда) - Рабінович та Бойко. Останній навіть в останній день дозволеної агітації рекламував з Сальдом свою активність на місцевій ТЕЦ і натякав, що то все робилося не державним коштом.

Втім, не допомогло. Згідно з даними опитування на виході з виборчих дільниць 15 листопада 2020 року, майбутнім мером Херсона стане Колихаєв. Він отримав підтримку понад 67% виборців. Лідер "Нам тут жити" обігнав свого суперника на 35%.

Штаб Колихаєва вже оголосив себе переможцями, привітав херсонців і наразі чекає офіційного оголошення виборів. У команді Сальда – поки тиша. Останніий допис на його сторінці на фейсбуку датовано ранком неділі.