В Луцке во второй тур вышли кандидаты, которые уже имели честь управлять городом – один полноценно, другой – непродолжительное время и на правах исполняющего обязанности. Богдан Шиба был мэром с 2006 по 2010 год, а Игорь Полищук три месяца в 2017 году был временным мэром столицы Волыни после внезапной смерти мэра города Николая Романюка.

Игорь Полищук является консенсусным кандидатом от основных влиятельных фигур города. Что известно о молодом фаворите мэрской гонки в Луцке, кто за ним стоит, почему его так горячо поддержал действующий исполняющий обязанности мэра города и поверил сам Василий Зинкевич – читайте в материале сайта 24 канала. В Луцке второй тур выборов мэра пройдет 15 ноября.

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Биография Игоря Полищука

Игорь Полищук родился в Луцке 1 июля 1988 года. Высшее образование получал в Киеве – он имеет диплом юриста с отличием Киевской академии внутренних дел. Впрочем, после завершения учебы на работу в милицию молодой специалист не пошел, а решил делать гражданскую карьеру. Полищук становится помощником адвоката, параллельно учится на заочном отделении магистратуры киевского подразделения Юракадемии имени Ярослава Мудрого.



Баскетбол – давнее увлечение Полищука / Фото с официальной страницы Игоря Полищука в фейсбук

Человек Палицы

Тогда же Игорь Полищук начинает работать на влиятельного бизнесмена Игоря Палицу. Тот как раз в 2012 году избрался в Верховную Раду седьмого созыва как мажоритарщик от города Луцка. Полищук работал как юрист в общественной приемной Палицы, а впоследствии стал юрисконсультом именного благотворительного фонда депутата "Фонд Игоря Палицы – Новый Луцк".

Фактически молодой юрист стал одним из главных эмиссаров соратника Коломойского на Волыни, должен был заниматься имиджем Палицы на его родине, а также быть "ушами" и "лицом" для политической части его интересов в регионе.

В 2013 году Полищук становится депутатом Луцкого горсовета, тогда выдвигался от Социалистической партии Украины, повторяет этот успех в 2015 году, но уже в составе нового политического проекта Коломойского – партии "УКРОП". Полищук становится председателем фракции партии в горсовете.

Временный мэр и переворот

В начале 2017 в Луцке умер многолетний мэр города – Николай Романюк. После этого в политической жизни города произошли значительные изменения. Благодаря политическим интригам и удачному перевороту в горсовете Полищук стал временным мэром.

По закону, исполняющим обязанности должна была стать глава волынской "Самопомочі" Юлия Вусенко. Однако на внеочередном заседании совета депутатское большинство ("УКРОП" и "Батькивщина") под председательством руководителя местного отделения "Батькивщины" Григория Пустовита приняли решение о лишении Вусенко ее полномочий. Так в горсовете Луцка произошел настоящий переворот.

Поскольку голосов в поддержку кандидатуры Пустовита на должность секретаря Луцксовета не хватало, компромиссной фигурой на это место был определен Игорь Полищук. 22 марта 2017 Полищука избрали секретарем горсовета, а через неделю он уже стал исполняющим обязанности мэра.

Он руководил городом 3 месяца и встретил в этом статусе свой 29-й день рождения, после чего объявил, что добровольно уходит в отставку. О своем решении Игорь Полищук объявил прямо на заседании горсовета.

Я посоветовался с Игорем Палицей и буду идти на выборы,

– заявил Полищук.

Теплая ванна и красная дорожка

Новым секретарем горсовета и исполняющим обязанности мэра стал Григорий Пустовит. Полищук остался при нем советником. Таким образом, была формализована договоренность между местными элитами о кандидате в мэры на выборах-2020.

Пустовит свою кандидатуру в мэры не выставлял, взял на себя весь негатив, смело ссорился с Киевом по поводу карантинных ограничений, сам переболел на "ковид", обезвреживал "Луцкого террориста", а еще – собственноручно устелил "красную дорожку" кандидату от Игоря Палицы. Фактически именно Пустовит был едва ли не главным агитатором за Полищука и безусловно ценным кадром избирательной кампании молодого политика.



День Луцка в 2020 году стал праздником выдвижения Полищука в мэры – ассистируют кандидату Василий Зинкевич и Григорий Пустовит / Фото "Волынские новости"

Апофеозом стал сентябрьский День Луцка, который был обставлен именно как праздник выдвижения Игоря Полищука в мэры города. Изюминкой праздника стал мэтр украинской эстрады Василий Зинкевич, который приветствовал соратника Палицы как будущего хозяина города.

Этот молодой человек – он не просто неравнодушен к Украине. Эти аплодисменты поддерживают и лучане, это – наш будущий мэр. Служите Украине и Луческу. Мы рады, что такие молодые патриоты будут брать бразды славного города! – заявил растроганный Василий Зинкевич

Выборы 2020

На фоне многочисленных скандалов на местных выборах-2020 мэрская кампания в Луцке прошла довольно спокойно и без эксцессов, если не учитывать наблюдателя от партии Смешко, который не захотел больше принимать во всем этом процессе участие и выпрыгнул из окна.

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Полищук на выборы-2020 шел в качестве фаворита выдвиженцем от нового проекта своего патрона – партии "За Майбутнє". 25 октября 2020 года он показал неплохой результат на выборах мэра Луцка. Впрочем, 32,47% голосов избирателей не гарантировали досрочной победы уже в первом туре.



Кандидат, который везде успевает / Фото с официальной страницы Игоря Полищука в фейсбук

Во втором туре с Полищуком будет соревноваться бывший мэр Луцка и бывший кадровый бютовец Богдан Шиба. Он пошел на выборы-2020 как самовыдвиженец и с 13,14% финишировал вторым.

Против него уже успел выступить бывший однопартиец Пустовит, который от имени политсилы Юлии Тимошенко назвал Шибу предателем идеалов партии "Батькивщина", отказал ему в поддержке и призвал голосовать именно за Полищука.

Что предлагает Игорь Полищук – программа кандидата в мэры Луцка:

Игорь Полищук на местных выборах представляет себя как умелый практик и профессионал, не дающий пустых обещаний и предпочитающий отвечать реальными делами. На этой почве он построил собственную мэрскую кампанию. В его программе нет политических деклараций, а лишь обозначены направления работы по развитию города.

Учитывая это, кажется, что он не партийный кандидат, а собственно самовыдвиженец. Однако это не так, Полищук – не самостоятельный политик, а креатура Игоря Палицы, чего совсем не скрывает. Впрочем, пока это не является противопоказанием для того, чтобы быть эффективным менеджером. Ведь в него так верит Василий Зинкевич.