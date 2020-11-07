У Луцьку до другого туру вийшли кандидати, що вже мали честь керувати містом - один повноцінно, інший - нетривалий час і на правах виконуючого обов'язки. Богдан Шиба був міським головою с 2006 по 2010 рік, а Ігор Поліщук три місяці у 2017 році був тимчасовим мером столиці Волині після раптової смерті мера міста Миколи Романюка.

Ігор Поліщук є консенсусним кандидатом від основних впливових фігур міста. Що відомо про молодого фаворита мерських перегонів у Луцьку, хто за ним стоїть, чому його так палко підтримав чинний виконувач обов'язків мера міста та повірив сам Василь Зінкевич – читайте у матеріалі сайту 24 каналу. У Луцьку другий тур виборів мера пройде 15 листопада.

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Біографія Ігоря Поліщука

Ігор Поліщук народився у Луцьку 1 липня 1988 року. Вищу освіту здобував у Києві – він має диплом юриста з відзнакою Київської академії внутрішніх справ. Втім, після завершення навчання на роботу до міліції молодий фахівець не пішов, а вирішив робити цивільну кар'єру. Поліщук стає помічником адвоката, паралельно навчається на заочному відділенні магістратури київського підрозділу Юракадемії імені Ярослава Мудрого.

Баскетбол – давнє захоплення Поліщука / Фото з офіційної сторінки Ігора Поліщцка на фейсбуці

Людина Палиці

Тоді ж Ігор Поліщук починає працювати на впливового бізнесмена Ігоря Палицю. Той якраз у 2012 році обрався до Верховної Ради сьомого скликання як мажоритарник від міста Луцька. Поліщук працював як юрист у громадській приймальні Палиці, а згодом став юрисконсультом іменного благодійного фонду депутата "Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк".

Фактично молодий юрист став одним з головних емісарів соратника Коломойського на Волині, мав опікуватися іміджем Палиці на його батьківщині, а також бути "вухами" та "обличчям" для політичної частини його інтересів у регіоні.

У 2013 році Поліщук стає депутатом Луцької міськради, тоді висувався від Соціалістичної партії України, повторює цей успіх у 2015 році, але вже у складі нового політичного проєкту Коломойського – партії "УКРОП". Поліщук стає головою фракції партії у міськраді.

Тимчасовий мер і переворот

На початку 2017 у Луцьку помер багаторічний мер міста – Микола Романюк. Після цього у політичному житті міста відбулись значні зміни. Завдяки політичним інтригам і вдалому перевороту в міськраді Поліщук став тимчасовим мером.

По закону, виконувачем обов'язків мала стати очільниця волинської "Самопомочі" Юлія Вусенко. Однак на позачерговому засіданні ради депутатська більшість ("УКРОП" і "Батьківщина") під головуванням керманича місцевого осередку "Батьківщини" Григорія Пустовіта ухвалили рішення про позбавлення Вусенко її повноважень. Так у міськраді Луцька відбувся справжній переворот.

Оскільки голосів на підтримку кандидатури Пустовіта на посаду секретаря Луцькради не вистачало, компромісною фігурою на це місце було визначено Ігоря Поліщука. 22 березня 2017 року Поліщука обрали секретарем міськради, а за тиждень він вже став виконувачем обов'язки мера.

Він покерував містом 3 місяці й зустрів у цьому статусі свій 29-й день народження, після чого оголосив, що добровільно йде у відставку. Про своє рішення Ігор Поліщук оголосив просто на засіданні міськради.

Я порадився з Ігорем Палицею і буду йти на вибори, – заявив Поліщук.

Тепла ванна та червона доріжка

Новим секретарем міськради та виконувачем обов'язків мера став Григорій Пустовіт. Поліщук залишився при ньому радником. Таким чином, було формалізовано домовленість між місцевими елітами про кандидата в мери на виборах-2020.

Пустовіт свою кандидатуру в мери не виставляв, взяв на себе весь негатив, сміливо сварився з Києвом з приводу карантинних обмежень, сам переховорів на "ковід", знешкоджував "луцького терориста", а ще – власноруч встелив "червону доріжку" кандидату від Ігоря Палиці. Фактично саме Пустовіт був чи не головним агітатором за Поліщука та безумовно цінним кадром виборчої кампанії молодого політика.

День Луцька у 2020 році став святом висунення Поліщука в мери – асистують кандидату Василь Зінкевич та Григорій Пустовіт / Фото "Волинські новини"

Апофеозом став вересневий День Луцька, яке було обставлене саме як свято висунення Ігоря Поліщука у мери міста. Родзинкою свята став метр української естради Василь Зінкевич, що вітав соратника Палиці як майбутнього господаря міста.

Ця молода людина – він не просто не байдужий до України. Ці оплески підтримують і лучани, це – наш майбутній міський голова. Служіть Україні та Лучеську. Ми раді, що такі молоді патріоти будуть брати кермо славного міста!, – заявив розчулений Василь Зінкевич

Вибори 2020

На фоні численних скандалів на місцевих виборах-2020 мерська кампанія у Луцьку пройшла доволі спокійно та без ексцесів, якщо не враховувати спостерігача від партії Смешка, що не забажав більше брати у всьому цьому процесі участь й вистрибнув з вікна.

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Поліщук на вибори-2020 йшов у якості фаворити висуванцем від нового проєкту свого патрона – партії "За Майбутнє". 25 жовтня 2020 він показав непоганий результат на виборах мера Луцька. Втім, 32,47% голосів виборців не гарантували дострокової перемоги вже в першому турі.

Кандидат, який всюди встигає / Фото з офіційної сторінки Ігора Поліщцка на фейсбуці

В другому з Поліщуком буде змагатись колишній мер Луцька та колишній кадровий бютівець Богдан Шиба. Він пішов на вибори-2020 як самовисуванець й з 13,14% фінішував другим.

Проти нього вже встиг виступити колишній однопартієць Пустовіт, який від імені політсили Юлії Тимошенко назвав Шибу зрадником ідеалів партії "Батьківщина", відмовив йому у підтримці й закликав голосувати саме за Поліщука.

Що пропонує Ігор Поліщук – програма кандидата в мери Луцька:

Ігор Поліщук на місцевих виборах презентує себе як вмілий практик і професіонал, що не дає пустих обіцянок й воліє відповідати реальними справами. На цьому підгрунті він побудував власну мерську кампанію. У його програмі нема політичних декларацій, а лише окреслені напрямки роботи з розвитку міста.

З огляду на це, здається, що він на партійний кандидат, а власне самовисуванець. Проте це не так, Поліщук – не самостійний політик, а креатура Ігоря Палиці, чого зовсім не приховує. Втім, наразі це не є протипоказанням для того, щоб бути ефективним менеджером. Адже в нього так вірить Василь Зінкевич.