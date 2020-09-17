В 2020 году в Украине пройдут местные выборы. На их проведение правительство планирует выделить 2 миллиарда 154 миллиона гривен.

Об этом сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова в ответ на вопрос журналистки 24 канала во время презентации обновленного госбюджета на 2020 год.

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2 миллиарда 154 миллиона гривен – это сумма, которая заложена на местные выборы. По расчетам, которые были до первого чтения и подтверждены ко второму чтению, этой суммы хватит для того, чтобы обеспечить все выборы, запланированные на следующий год,

– сказала Маркарова.

Заметим, очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов.

Однако, в команде президента Владимира Зеленского неоднократно заявляли, что выборы могут состояться раньше – например, весной. Сам глава государства о досрочных местных выборов высказался коротко: "Не расслабляйтесь".

Что говорят в команде президента о местных выборах?