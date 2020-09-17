Какую сумму выделят на местные выборы в Украине: проект бюджета
В 2020 году в Украине пройдут местные выборы. На их проведение правительство планирует выделить 2 миллиарда 154 миллиона гривен.
Об этом сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова в ответ на вопрос журналистки 24 канала во время презентации обновленного госбюджета на 2020 год.
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2 миллиарда 154 миллиона гривен – это сумма, которая заложена на местные выборы. По расчетам, которые были до первого чтения и подтверждены ко второму чтению, этой суммы хватит для того, чтобы обеспечить все выборы, запланированные на следующий год,
– сказала Маркарова.
Заметим, очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов.
Однако, в команде президента Владимира Зеленского неоднократно заявляли, что выборы могут состояться раньше – например, весной. Сам глава государства о досрочных местных выборов высказался коротко: "Не расслабляйтесь".
Что говорят в команде президента о местных выборах?
- Вице-спикер Руслан Стефанчук заявлял, что в команде Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти".
- Глава Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.
- Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, что местные выборы состоятся в 2020 году, а вот когда именно – зависит от местных органов власти.
- Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его партия сейчас не готова к местным выборам, которые пройдут весной 2020 года.