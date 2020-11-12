Уже 15 ноября в Луцке состоится второй тур выборов мэра города. За кресло "бургомистра" соревнуются самовыдвиженец и бывший мэр Богдан Шиба, а также победитель первого тура Игорь Полищук, который также имеет опыт управления городом, однако он ограничен тремя месяцами.

Казалось, что местные выборы уже позади, но ряд общин еще ожидает главной борьбы – за кресло мэра. Во всех общинах, которые насчитывают более чем 75 тысяч избирателей, выборы городского головы проходят в два тура, если при первом ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. В Луцке общество ждет еще второй тур выборов мэра, в котором поборются Игорь Полищук от партии "За будущее", который получил 32,47% голосов, и самовыдвиженец Богдан Шиба, который получил 13,14% голосов. ЦИК назначила повторное голосование в Луцке на 15 ноября 2020. Что предлагают кандидаты – в материале 24 канала.

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Пока к повторному голосованию еще остается время, кандидаты будут пытаться привлечь больше внимания к себе и пообещать «золотые горы» тем, кто поддержит их в финальном противостоянии. И делать они это будут по 6 наиболее чувствительных для граждан сферах. Это образование, здравоохранение, дороги, транспорт, ЖКХ и социальная защита.

Вообще кандидаты на должность городского головы не должны иметь отдельные политические программы. Но кандидаты в мэры Луцка позаботились об их наличии, поэтому мы смогли сделать обзор официальных предвыборных программ Игоря Полищука и Богдана Шибы. От позиций этих программ на самом деле зависит будущая стратегия развития и успешность важнейших сфер жизни Луцкой городской общины. Поэтому советуем ознакомиться с тем, что обещают кандидаты на должность городского головы перед тем, как поставить галочку или плюсик в избирательном бюллетене.

Что может мэр?

Председатель городской общины напрямую влияет на качество внедрения местной политики почти во всех сферах. Прежде всего, мэр организует работу совета. Он созывает сессии, формирует повестку дня, председательствует на пленарных заседаниях совета, подписывает решения совета и его исполнительного комитета, назначает и освобождает руководителей отделов, управлений и коммунальных предприятий, относящихся к коммунальной собственности.



Какие полномочия имеет мэр украинского города / Инфографика Центра совместных действий

Мэр по должности возглавляет исполком совета, поэтому от него зависит уровень профессионализма специалистов, которые воплощают городскую политику, наличие необходимых для эффективной и качественной работы подразделений. Именно мэр предлагает для голосования совете количественный и персональный состав исполнительного комитета совета, перечень и количество управлений и отделов, кто займет должность секретаря совета.

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Еще одно важное полномочие мэра – распоряжаться средствами плательщиков местных налогов и сборов по назначению, которое утвердил совет. То есть если через схемы средства местного бюджета были потрачены не по назначению, это уже ответственность мэра.

Большое значение имеют и обязательства мэра по контролю за соблюдением прав и законных интересов жителей. Если органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти или предприятия, учреждения и организации своими актами незаконно ограничивают права и интересы общества, мэр обязан обратиться в суд о признании таких актов незаконными.

Это далеко не исчерпывающий перечень полномочий мэров. И ключевое – невозможно представить эффективную работу местных советов без качественной работы мэра. Ведь мэр может выносить на повестку дня важные вопросы жизни общины или наоборот блокировать их. Назначать на ответственные должности специалистов или своих "кумовьев" и представителей местных олигархов. Следить за целевым использованием средств местных бюджетов или помогать их разворовывать. Защищать права и законные интересы граждан или закрывать глаза на беззаконие.

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Обещания кандидатов в мэры Луцка

Образование

К сожалению, программа самовыдвиженца Богдана Шибы не содержит информации по развитию образовательной сферы. А вот его оппонент Игорь Полищук планирует построить школу №13 и капитально отремонтировать детсад №15. Также он собирается продолжить капитальный ремонт фасадов школ и детских садов, внедрить в них мероприятия по термомодернизации и провести качественные и необходимые обновления во всех учебных заведениях.



Игорь Полищук / Фото из официальной страницы политика на фейсбук

Здравоохранение

Предложения по обеспечению права на здоровье жителей Луцкого городского ОТГ имеет только один из кандидатов на должность мэра. Это Игорь Полищук, который обещает инвестировать в развитие медицинской отрасли города. В частности, Полищук утверждает, что в случае избрания он проведет капитальный ремонт в лечебных учреждениях, обновит оборудование и построит приемное отделение Луцкой городской клинической больницы. Кроме того, Игорь Полищук уверяет, что будет развивать медицинские учреждения объединенных общин, присоединившихся к Луцку, на равных условиях с городом. В то же время самовыдвиженец Богдан Шиба в своей программе ничего не упоминает о здравоохранении.

Социальная защита

С предвыборных программ непонятно, как кандидаты на должность городского головы собираются заботиться о наиболее уязвимых слоях населения – пенсионерах, малообеспеченных, переселенцах, многодетных семьях тому подобное. И собираются ли они это делать вообще. В программе Игоря Полищука и Богдана Шибы нет упоминаний о социальной защите жителей общины.

Жилищно-коммунальное хозяйство

А вот качество услуг ЖКХ, судя по программам, важна для обоих кандидатов второго тура местных выборов. Однако приоритеты у них разные. Так, Богдан Шиба планирует сосредоточить усилия на том, чтобы избавиться от вони в микрорайонах города и решить проблему заполнения свалки в Брыще. Вторым направлением деятельности кандидата будет уменьшение расходов лучан на отопление путем "агрессивного внедрения энергосберегающих технологий".



Богдан Шиба / Фото официйной страницы политика на фейсбуке

Игорь Полищук заявляет, что сможет модернизировать сети тепло-, водоснабжения и очистные сооружения КП "Луцкводоканал". Кроме того, Полищук обещает своим избирателям провести комплексный капитальный ремонт придомовых территорий и улиц в секторе частной жилой застройки.

Третьим направлением своей работы кандидат видит улучшения обслуживания многоквартирных домов путем создания конкурентной среды среди управляющих компаний.

Дороги

Оба кандидата обещают развивать дорожную инфраструктуру Луцкого городского общества.

Игорь Полищук хочет реконструировать проспекты Свободы, Возрождения и Михаила Грушевского, Театральную площадь, площади перед Дворцом торжественных событий и Рынок. Также в его планы входит ремонт улиц Дубновского, Львовской, Владимирской, Гордиюк, Киверцовской, придомовых территорий и улиц частного сектора, моста на улице Шевченко и строительство нового через реку Стырь по улице Яровици.

Богдан Шиба предлагает ремонтировать и восстанавливать дороги, не допуская откатов. Отдельной задачей, которую ставит себе кандидат в мэры, есть личный контроль качества выполнения дорожных ремонтных работ.

Общественный транспорт

Реализовать инициативу "Луцк без маршруток" собирается Игорь Полищук. Он хочет уменьшить количество неэкологических и некомфортных маршруток и заменить их на современные экологические троллейбусы и комфортные автобусы. Также этот кандидат на городского голову предлагает обустроить новые умные остановки и осовременить внешний вид существующих остановок общественного транспорта.

Самовыдвиженец Богдан Шиба имеет менее конкретные позиции в этой сфере: он обещает решить проблемы пробок и наладить бесперебойную и качественную работу общественного транспорта.

В завершение

Иногда в сознании горожан именно мэр отвечает за решение большинства проблем города. На самом деле мэр не всемогущ, а разделяет ответственность за внедрение местных политик с депутатами местного совета. Вместе с тем на практике именно мэр формально или неформально влияет на решение многих местных проблем. Это состояние медицинских учреждений, дорог и транспорта, качество образовательных услуг, которыми пользуются жители общины, и многие другие вопросы.

Обеспечить реальное улучшение вместо очередной дыры от бублика может только сознательное голосования жителей общины. Избирателям стоит обращать внимание не на внешний вид билбордов или креативность видеороликов в социальных сетях, а на предыдущий политический опыт, связи и предвыборные программы кандидатов. Только таким образом можно привести к власти достойных политиков.

Авторы – Константин Шокало, Мария Квицинская, Центр совместных действий, для издания "Громадське.Волинь"



Где состоится второй тур выборов мэра / Инфографика 24 канала

