На посаду міського голови Кропивницького балотуються 11 кандидатів. Серед них є чинний мер міста Андрій Райкович, конкуренцію йому спробують нав'язати кандидатка від "Слуги народу" Ольга Ковальова-Алокілі й кандидат від ОПЗЖ Анатолій Ларін. Також новим мером мають шанси стати ще 8 кандидатів.

Детальніше про кандидатів на посаду мера Кропивницького розповідає 24 канал.

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Хто балотується в мери Кропивницького:

Олег Матюнькін, самовисуванець;

Катерина Шамардіна, партія "Рідне місто";

Андрій Райкович, партія "Пропозиція";

Олександр Цертій, ВО "Батьківщина";

Артем Стрижаков, партія "Перспектива міста";

Ірина Озерна, партія "За Майбутнє";

Ольга Ковальова-Алокілі, партія "Слуга народу";

Євген Горбунов, самовисуванець;

Геннадій Орєшков, самовисуванець;

Андрій Максюта, партія "Наш край";

Анатолій Ларін, партія "Опозиційна платформа – За життя".

Андрій Райкович

Це чинний мер Кропивницького, який здійснить свою спробу керувати містом протягом другого терміну. Очолив місто він у 2015 році, а ще раніше працював депутатом Кіровоградської обласної ради.

Перед тим, як стати мером, він був генеральним директором компанії "М'ясокомбінат "Ятрань". У мери пішов від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", а нині балотується від так званої партії мерів "Пропозиція".

Анатолій Ларін

Один із найбільш рейтингових кандидатів, балотується від "Опозиційної платформи – За життя". Нині є депутатом Кропивницької міської ради, паралельно займається адвокатурою.

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Ольга Ковальова-Алокілі

Представниця президентської партії "Слуга народу". Понад 20 років працювала в банківській сфері. У політиці зовсім нещодавно – з травня 2020 року, коли стала радницею голови Кіровоградської ОДА.

Олександр Цертій

Чинний депутат міської ради від партії "Батьківщина", від якої і балотується в мери. Паралельно з депутатством займається підприємницькою діяльністю.

Ірина Озерна

Балотується від політичної сили "За майбутнє". Раніше була членкинею "Громадянської позиції". Також займається юриспруденцією.

Артем Стрижаков

Це місцевий приватний підприємець, власник мережі магазинів мобільного зв'язку. Балотується від власної партії "Перспектива міста".

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Катерина Шамардіна

Ще одна приватна підприємиця. Також працює чинною депутаткою міської ради Кропивницького. Балотується від політичної сили "Рідне місто".

Олег Матюнькін

Місцевий громадський діяч, балотується як самовисуванець.

Андрій Максюта

Начальник спецінспекції Кіровоградської міської ради з 2016 року. Раніше працював директором охоронно-юридичної компанії "Сокіл". Балотується від партії "Наш край".

Євген Горбунов

Це підприємець з Бобринки Кіровоградської області. Інформації про нього вкрай мало, але місцеві ЗМІ писали, що він мав бути "двійником" іншого кандидата – Олександра Горбунова. Втім останній вирішив не брати участі у виборах.

Геннадій Орєшков

Це місцевий активіст, член громадської ради при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради. Балотується як самовисуванець.