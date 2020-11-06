Центральная избирательная комиссия начала обнародовать официальные результаты местных выборов в Украине 25 октября. Кто стал мэром в крупнейших украинских городах и какие партии прошли в городские советы – читайте на 24 канале.

Местные выборы 2020: официальные результаты

Местные ТИК называют победителей борьбы за кресло мэра, однако в большинстве крупных городов Украины таки понадобится 2 тур. О результатах можно узнать на сайте ЦИК.

Обратите внимание Местные выборы 2020: когда состоится 2 тур выборов мэров в крупных городах

Днепр

Выборы городского главы

В Днепре мэра будут выбирать во втором туре выборов, который состоится 22 ноября.

За пост мэра будут бороться Борис Филатов и Загид Краснов. Они набрали 46,41% и 13,15% голосов соответственно.

Выборы городского совета

"Пропозиція" – 29,06%;

ОПЗЖ – 17,29%;

"Слуга народа" – 11,84%;

"Гражданская сила" – 9,77%;

"Европейская Солидарность" – 8,01%;

"Блок Вилкула "Украинская перспектива"– 6,20%.

Предвыборные рейтинги кандидатов и партий, участвовавших в выборах в Днепре – в материале 24 канала.

Житомир

Выборы городского главы

Городским главой Житомира выбрали действующего мэра Сергея Сухомлина. Его поддержат 51,37% избирателей.

Выборы городского совета

В Житомирский городской совет прошли 6 партий, крупнейшая фракция будет у "Пропозиції" – 16 депутатских мандатов из 42.

"Пропозиція" – 16;

"Слуга народа" – 7;

ОПЗЖ – 6;

"Европейская Солидарность" – 6

"Сила и честь" – 4;

"Батькивщина" – 3.

Выборы областного совета

"Слуга народа" – 17,94%;

"Наш край" – 13,50%;

"Европейская Солидарность" – 13,07%;

ОПЗЖ – 11,08%;

"За майбутнє" – 10,71%;

"Пропозиція" – 9,25%;

"Батькивщина" – 7,72%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 6,09%;

"Сила и честь" – 5,57%.

Запорожье

Выборы городского главы

На посту мэра города остался Владимир Буряк. Он набрал 59,99%, а это – 101 765 голосов.

Ивано-Франковск

Выборы городского главы

Действующий мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив победил на местных выборах и остается на своем посту еще на один срок. За него проголосовали более 84% избирателей.

Выборы городского совета

"Свобода" – 54,1% голосов;

"Европейская Солидарность" – 17,86% голосов;

"Батькивщина" – 5,62%.

Киев

Выборы городского главы

25 октября действующий мэр Киева Виталий Кличко получил достаточно голосов, чтобы остаться в должности. За Кличко проголосовали 50,52% избирателей.

Выборы городского совета:

"Европейская Солидарность" – 20,52%;

УДАР – 19,98%;

"Единство" – 8,74%;

ОПЗЖ – 7,81;

"Слуга народа" – 7,53%;

"Батькивщина" – 7,49%;

"Голос" – 5,97%.

Все кандидаты в мэры Киева и их рейтинг перед выборами – в материале 24 канала.

Кропивницкий

Выборы городского главы

Действующий мэр Андрей Райкович, который баллотировался от "Пропозиції", набрал 53,5% голосов избирателей, и он снова возглавит город.

Львов

Выборы городского главы

Во втором туре выборов мэра сойдутся Андрей Садовый и Олег Синютка. Действующий мэр набрал 40,09% голосов. Его конкурент – выдвиженец от "Европейской Солидарности" набрал 31,1%.

Выборы городского совета

"Европейская Солидарность" – 31,25%,

"Самопомич" – 19,43%,

"Голос" – 8,9%,

"Варта" – 6,96%,

"Свобода" – 6,85%.

Выборы областного совета

"Европейская солидарность" – 30,82% голосов;

"Слуга народа" – 9,4%;

"Самопомич" – 8,71%;

"Батькивщина" – 7,39%;

"Голос" – 6,56%;

"Свобода" – 6,05%;

НРУ – 5,8%;

Украинская галицкая партия – 5,66%;

"За майбутнє" – 5,24%.

Николаев

Выборы городского главы

Городского главы Николаева будут определять во 2 туре. Соревноваться будут:

Александр Сенкевич ("Пропозиція") – 38 654 голосов избирателей (39%),

("Пропозиція") – 38 654 голосов избирателей (39%), Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 29 095 (29,3%),

Выборы городского совета

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 28,57%,

"Пропозиція" – 23,09%,

"Слуга народа" – 14,9%,

"Европейская солидарность" – 6,9%,

"Партия Шария" – 6,4%

"Наш край" – 5,05%.

Одесса

Выборы городского главы

Во 2 туре голосования примут участие:

Геннадий Труханов – партия "Доверяй делам" – 38,35%,

– партия "Доверяй делам" – 38,35%, Николай Скорик – ОПЗЖ – 19,47%.

Выборы городского совета

"Доверяй делам" – 26,19%,

ОПЗЖ – 23,66%,

"Слуга народа" – 12,46%,

"Европейская Солидарность" – 11,87%,

"Партия Шария" – 6,82%.

Кто баллотировался в Одессе и какие у них были рейтинги – читайте в материале 24 канала.

Ровно

Выборы городского главы

Во втором туре за кресло мэра будут бороться Виктор Шакирзян от партии "Ровно вместе" и кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк. Они набрали 19,84% и 16,93% голосов соответственно.

Выборы городского совета

"Европейская Солидарность" – 19,08%;

"Ровно Вместе" – 14,15%;

"Слуга народа" – 12,74%;

"Батькивщина" – 7,96%;

"Голос" – 7,82%;

"Свобода" – 7,27%;

"За майбутнє" – 7,02%.

Тернополь

Выборы городского главы

Тернополь в третий раз возглавит действующий мэр Сергей Надал. Он получил 74,59% голосов.

Выборы городского совета

18 депутатов прошли от ВО "Свобода";

9 депутатов – от партии "Европейская солидарность";

5 депутатов – от Тернопольской областной организации "Порядок. Ответственность. Справедливость";

4 депутата – от политпартии "Сила Людей";

3 депутата от партии "За майбутнє";

3 депутата от "Слуги народа".

Ужгород

Выборы городского главы

Во втором туре за мэрское кресло будут бороться действующий глава города Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей. Они набрали 25,41% и 17,91% соответственно.

Выборы городского совета

"Батькивщина" – 12,57 голосов избирателей,

"Слуга народа" – 11,53%,

"Родное Закарпатье" – 8,33%,

ОПЗЖ – 8,24%,

"Европейская Солидарность" – 8,06%,

"Партия твоего города" – 7,47.

Харьков

Выборы городского главы

В первом туре действующий мэр Геннадий Кернес получил более 60% голосов избирателей.

У кого перед выборами был наибольший рейтинг в Харькове среди кандидатов в мэры и партий – в материале 24 канала.

Черкассы

Выборы городского совета

ВО "Черкасчане" – 28,13% – 18 депутатов;

"За майбутнє" – 18,75% – 12 депутатов;

"Слуга народа" – 18,75% – 12 депутатов;

"Европейская Солидарность" – 14,06% – 9 депутатов;

"Батькивщина" – 10,94% – 7 депутатов;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,38% – 6 депутатов.

Выборы в областной совет:

"За майбутнє" – 14,11%;

"Слуга народа" – 13,91%;

"Европейская Солидарность" – 13,24%;

"Голос" – 11,04%;

ВО "Черкасчане" – 9,16%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,96%;

ВО "Батькивщина" – 6,19%.

Чернигов

Выборы городского главы

В Чернигове на выборах мэра победил действующий глава города Владислав Атрошенко от партии "Родной дом". Ему удалось получить 77,5% избирателей.

Выборы городского совета

"Родной дом" – 58,05%;

"Слуга народа" – 7,92%;

"Наш край" – 7,49%;

"Оппозиционных платформа – За жизнь" – 6,83%;

"Европейская Солидарность" – 6,16%.

Всего на этих выборах украинцы выбирали 24 тысячи 438 депутатов советов разных уровней, 369 городских глав и 1 тысячу 51 поселкового и сельского главу.