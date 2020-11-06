Официальные результаты местных выборов 2020 года: кто победил
Центральная избирательная комиссия начала обнародовать официальные результаты местных выборов в Украине 25 октября. Кто стал мэром в крупнейших украинских городах и какие партии прошли в городские советы – читайте на 24 канале.
Местные выборы 2020: официальные результаты
Местные ТИК называют победителей борьбы за кресло мэра, однако в большинстве крупных городов Украины таки понадобится 2 тур. О результатах можно узнать на сайте ЦИК.
Обратите внимание Местные выборы 2020: когда состоится 2 тур выборов мэров в крупных городах
Днепр
Выборы городского главы
В Днепре мэра будут выбирать во втором туре выборов, который состоится 22 ноября.
За пост мэра будут бороться Борис Филатов и Загид Краснов. Они набрали 46,41% и 13,15% голосов соответственно.
Выборы городского совета
- "Пропозиція" – 29,06%;
- ОПЗЖ – 17,29%;
- "Слуга народа" – 11,84%;
- "Гражданская сила" – 9,77%;
- "Европейская Солидарность" – 8,01%;
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива"– 6,20%.
Житомир
Выборы городского главы
Городским главой Житомира выбрали действующего мэра Сергея Сухомлина. Его поддержат 51,37% избирателей.
Выборы городского совета
В Житомирский городской совет прошли 6 партий, крупнейшая фракция будет у "Пропозиції" – 16 депутатских мандатов из 42.
- "Пропозиція" – 16;
- "Слуга народа" – 7;
- ОПЗЖ – 6;
- "Европейская Солидарность" – 6
- "Сила и честь" – 4;
- "Батькивщина" – 3.
Выборы областного совета
- "Слуга народа" – 17,94%;
- "Наш край" – 13,50%;
- "Европейская Солидарность" – 13,07%;
- ОПЗЖ – 11,08%;
- "За майбутнє" – 10,71%;
- "Пропозиція" – 9,25%;
- "Батькивщина" – 7,72%;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 6,09%;
- "Сила и честь" – 5,57%.
Запорожье
Выборы городского главы
На посту мэра города остался Владимир Буряк. Он набрал 59,99%, а это – 101 765 голосов.
Ивано-Франковск
Выборы городского главы
Действующий мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив победил на местных выборах и остается на своем посту еще на один срок. За него проголосовали более 84% избирателей.
Выборы городского совета
- "Свобода" – 54,1% голосов;
- "Европейская Солидарность" – 17,86% голосов;
- "Батькивщина" – 5,62%.
Киев
Выборы городского главы
25 октября действующий мэр Киева Виталий Кличко получил достаточно голосов, чтобы остаться в должности. За Кличко проголосовали 50,52% избирателей.
Выборы городского совета:
- "Европейская Солидарность" – 20,52%;
- УДАР – 19,98%;
- "Единство" – 8,74%;
- ОПЗЖ – 7,81;
- "Слуга народа" – 7,53%;
- "Батькивщина" – 7,49%;
- "Голос" – 5,97%.
Кропивницкий
Выборы городского главы
Действующий мэр Андрей Райкович, который баллотировался от "Пропозиції", набрал 53,5% голосов избирателей, и он снова возглавит город.
Львов
Выборы городского главы
Во втором туре выборов мэра сойдутся Андрей Садовый и Олег Синютка. Действующий мэр набрал 40,09% голосов. Его конкурент – выдвиженец от "Европейской Солидарности" набрал 31,1%.
Выборы городского совета
- "Европейская Солидарность" – 31,25%,
- "Самопомич" – 19,43%,
- "Голос" – 8,9%,
- "Варта" – 6,96%,
- "Свобода" – 6,85%.
Выборы областного совета
- "Европейская солидарность" – 30,82% голосов;
- "Слуга народа" – 9,4%;
- "Самопомич" – 8,71%;
- "Батькивщина" – 7,39%;
- "Голос" – 6,56%;
- "Свобода" – 6,05%;
- НРУ – 5,8%;
- Украинская галицкая партия – 5,66%;
- "За майбутнє" – 5,24%.
Николаев
Выборы городского главы
Городского главы Николаева будут определять во 2 туре. Соревноваться будут:
- Александр Сенкевич ("Пропозиція") – 38 654 голосов избирателей (39%),
- Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 29 095 (29,3%),
Выборы городского совета
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 28,57%,
- "Пропозиція" – 23,09%,
- "Слуга народа" – 14,9%,
- "Европейская солидарность" – 6,9%,
- "Партия Шария" – 6,4%
- "Наш край" – 5,05%.
Одесса
Выборы городского главы
Во 2 туре голосования примут участие:
- Геннадий Труханов – партия "Доверяй делам" – 38,35%,
- Николай Скорик – ОПЗЖ – 19,47%.
Выборы городского совета
- "Доверяй делам" – 26,19%,
- ОПЗЖ – 23,66%,
- "Слуга народа" – 12,46%,
- "Европейская Солидарность" – 11,87%,
- "Партия Шария" – 6,82%.
Ровно
Выборы городского главы
Во втором туре за кресло мэра будут бороться Виктор Шакирзян от партии "Ровно вместе" и кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк. Они набрали 19,84% и 16,93% голосов соответственно.
Выборы городского совета
- "Европейская Солидарность" – 19,08%;
- "Ровно Вместе" – 14,15%;
- "Слуга народа" – 12,74%;
- "Батькивщина" – 7,96%;
- "Голос" – 7,82%;
- "Свобода" – 7,27%;
- "За майбутнє" – 7,02%.
Тернополь
Выборы городского главы
Тернополь в третий раз возглавит действующий мэр Сергей Надал. Он получил 74,59% голосов.
Выборы городского совета
- 18 депутатов прошли от ВО "Свобода";
- 9 депутатов – от партии "Европейская солидарность";
- 5 депутатов – от Тернопольской областной организации "Порядок. Ответственность. Справедливость";
- 4 депутата – от политпартии "Сила Людей";
- 3 депутата от партии "За майбутнє";
- 3 депутата от "Слуги народа".
Ужгород
Выборы городского главы
Во втором туре за мэрское кресло будут бороться действующий глава города Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей. Они набрали 25,41% и 17,91% соответственно.
Выборы городского совета
- "Батькивщина" – 12,57 голосов избирателей,
- "Слуга народа" – 11,53%,
- "Родное Закарпатье" – 8,33%,
- ОПЗЖ – 8,24%,
- "Европейская Солидарность" – 8,06%,
- "Партия твоего города" – 7,47.
Харьков
Выборы городского главы
В первом туре действующий мэр Геннадий Кернес получил более 60% голосов избирателей.
Черкассы
Выборы городского совета
- ВО "Черкасчане" – 28,13% – 18 депутатов;
- "За майбутнє" – 18,75% – 12 депутатов;
- "Слуга народа" – 18,75% – 12 депутатов;
- "Европейская Солидарность" – 14,06% – 9 депутатов;
- "Батькивщина" – 10,94% – 7 депутатов;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,38% – 6 депутатов.
Выборы в областной совет:
- "За майбутнє" – 14,11%;
- "Слуга народа" – 13,91%;
- "Европейская Солидарность" – 13,24%;
- "Голос" – 11,04%;
- ВО "Черкасчане" – 9,16%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,96%;
- ВО "Батькивщина" – 6,19%.
Чернигов
Выборы городского главы
В Чернигове на выборах мэра победил действующий глава города Владислав Атрошенко от партии "Родной дом". Ему удалось получить 77,5% избирателей.
Выборы городского совета
- "Родной дом" – 58,05%;
- "Слуга народа" – 7,92%;
- "Наш край" – 7,49%;
- "Оппозиционных платформа – За жизнь" – 6,83%;
- "Европейская Солидарность" – 6,16%.
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