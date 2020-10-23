Компромат на "ОПЗЖ": история создания, лидеры и программа
Партия, которая сейчас называется "ОПЗЖ", когда-то начиналась как маргинальный сателлит политических проектов с орбиты Медведчука. Сейчас "ОПЗЖ" стала влиятельной парламентской партией, которая руками того же Медведчука и его приспешников готовит в Украине пророссийский реванш.
В случае "ОПЗЖ" можно было написать что угодно в программе и задекларировать любые позиции, ведь главная цель – обеспечить представительство во власти агентов влияния России. С этим "ОПЗЖ" довольно удачно справляется. На парламентских выборах-2019 партия завела в Верховную Раду 44 депутатов, среди них – одиозный Медведчук. Следующая цель – местные выборы.
О "творческом пути" этой пророссийской политической силы – читайте на 24 канале.
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История создания партии
Оппозиционная платформа начала деятельность 9 декабря 1999 года, как ВО "Центр". В 2016-м лидеры партии сменили название на "За життя". Нынешнее название закрепилось в конце 2018 года, когда в партию Рабиновича влились остатки бывших регионалов из группы Бойко – Левочкина.
За долгую партийную жизнь политсилу немало покидало из крайностей в еще большие крайности.
Во время парламентских выборов 2002 года партия входила в блок "Народный Рух Украины". В 2006 году политсила совершила стремительный разворот и присоединилась к "Оппозиционному блоку "Не так" с 3% от общего списка.
На выборах 2007 года партия принимала участие в составе удивительного произведения пиарщиков – избирательного блока политических партий "КУЧМА (Конституция – Украина – Честь – Мир – Антифашизм)".
20 марта 2014 года лидером партии стал политический авантюрист Вадим Рабинович, под руководством которого несколько пророссийских партий объединились в "Оппозиционный блок".
Вадим Рабинович раскрутил "мертвый" проект / Фото пресс-службы "ОПЗЖ"
В 2016 году партия объявила о выходе из "Оппозиционного блока" и переименовалась в движение "За життя". Лицом политсилы остался Рабинович, а кошельком – серый кардинал времен Януковича Сергей Левочкин.
После присоединения к партии скандального и снова влиятельного Виктора Медведчука, "За життя" подписала соглашение о сотрудничестве с одним из "оппозиционных блоков" – того, что под руководством Юрия Бойко. Таким образом, было создано объединение "Оппозиционная платформа – за жизнь".
В отличие от других политических сил, эта партия не скрывает, что является пророссийской. Более того, делает акцент на поддержке страны-террориста и считает это главной своей добродетелью.
Лидеры и лица партии
В 2019 году члены политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" единогласно избрали сопредседателями партии Вадима Рабиновича и Юрия Бойко.
Боксер Узелков – кандидат в мэры Винницы от "ОПЗЖ" / Фото пресс-службы "ОПЗЖ"
Председателем политсовета и председателем Стратегического совета политической партии "Оппозиционной платформы – За життя" стал кум Путина Виктор Медведчук. Исполком партии возглавляет владелец телеканала "Интер" и экс-глава Администрации Президента Украины времен Януковича – Сергей Левочкин.
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"ОПЗЖ" сплотила вокруг себя немало бывших регионалов и откровенных маргиналов, причем выбор делался в пользу наиболее одиозных.
Медийные лица " ОПЗЖ":
- Илья Кива
- Наталия Королевская
- Нестор Шуфрич
- Григорий Суркис
- Ренат Кузьмин
- Юлия Левочкина
- Сугубо Мамоян
- Юрий Павленко
- Михаил Папиева
- Татьяна Плачкова
- Николай Скорик
- Вадим Столар
- Александр Фельдман
- Федор Христенко
- Александр Попов
- Вячеслав Узелков
Идеология и ценности партии
На сайте "ОПЗЖ" указано, что основная цель деятельности партии – это развитие демократического, социального, правового государства.
Путин – главная идеологическая ценность партии Медведчука / Фото пресс-службы президента России
В публичных выступлениях, интервью, обращениях к избирателям и публикациях партия открыто пропагандирует пророссийскую позицию. Лидеры "Оппоблока" неоднократно демонстрировали проявления украинофобии и москвофильства. В частности, называли боевые действия на востоке Украины "гражданской войной" и выступали против "притеснений русскоязычного населения".
При этом власть закрывает на такие антиукраинские действия глаза, поскольку "ОПЗЖ" часто выступает в парламенте в роли владельца "золотой акции" в важных голосованиях. Так было при президенте Порошенко, печальная тенденция продолжается и при президенте Зеленском.
Рейтинг партии
По состоянию на начало октября 2020 года, "ОПЗЖ" может получить поддержку 11,4% избирателей по всей Украине.
Александр Попов – кандидат в мэры Киева от партии Медведчука / Фото пресс-службы "ОПЗЖ"
Наибольшую поддержку партии обеспечивают харьковские избиратели. По результатам опросов социологической группы "Рейтинг", за "ОПЗЖ" в Харькове готовы проголосовать 22,9 % избирателей. В Днепре поддержка "Оппоблока" составляет 14,3 %. В Киеве – 6,8% и только 1,9% во Львове.
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Программа партии
Перед местным выборами 2020 года партия "ОПЗЖ" не продемонстрировала обновленной программы или планов по деятельности политсилы в регионах. Партийные деятели рассудили, что "и так пойдет", ведь их избиратель программы не читает.
Съезд "ОПЗЖ" / Фото пресс-службы партии
Исключением являются единичные сообщения в соцсетях, где партия обещает устранить проблемы инженерных сетей или заняться реконструкцией киевских "хрущевок".
Партия придерживается общего курса, изложенного в прошлогоднем программе "ОПЗЖ", правда, к местным выборам он имеет опосредованное отношение:
- введение моратория на принятие решений, раскалывающих страну;
- реализация Плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины;
- принятие Закона "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе";
- отмена как антиконституционных "дискриминационных" законов о языке, образовании, переименовании церкви; о декоммунизации, люстрации и других актов, нарушающих права и свободы граждан; освобождение всех политических заключенных прежнего режима;
- обеспечение независимости судебной ветви власти;
- восстановление льгот и обеспечение достойной государственной помощи социально уязвимым категориям населения;
- качественное образование и доступная медицина.