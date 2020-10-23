Партия, которая сейчас называется "ОПЗЖ", когда-то начиналась как маргинальный сателлит политических проектов с орбиты Медведчука. Сейчас "ОПЗЖ" стала влиятельной парламентской партией, которая руками того же Медведчука и его приспешников готовит в Украине пророссийский реванш.

В случае "ОПЗЖ" можно было написать что угодно в программе и задекларировать любые позиции, ведь главная цель – обеспечить представительство во власти агентов влияния России. С этим "ОПЗЖ" довольно удачно справляется. На парламентских выборах-2019 партия завела в Верховную Раду 44 депутатов, среди них – одиозный Медведчук. Следующая цель – местные выборы.

О "творческом пути" этой пророссийской политической силы – читайте на 24 канале.

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История создания партии

Оппозиционная платформа начала деятельность 9 декабря 1999 года, как ВО "Центр". В 2016-м лидеры партии сменили название на "За життя". Нынешнее название закрепилось в конце 2018 года, когда в партию Рабиновича влились остатки бывших регионалов из группы Бойко – Левочкина.

За долгую партийную жизнь политсилу немало покидало из крайностей в еще большие крайности.

Во время парламентских выборов 2002 года партия входила в блок "Народный Рух Украины". В 2006 году политсила совершила стремительный разворот и присоединилась к "Оппозиционному блоку "Не так" с 3% от общего списка.

На выборах 2007 года партия принимала участие в составе удивительного произведения пиарщиков – избирательного блока политических партий "КУЧМА (Конституция – Украина – Честь – Мир – Антифашизм)".

20 марта 2014 года лидером партии стал политический авантюрист Вадим Рабинович, под руководством которого несколько пророссийских партий объединились в "Оппозиционный блок".



Вадим Рабинович раскрутил "мертвый" проект / Фото пресс-службы "ОПЗЖ"

В 2016 году партия объявила о выходе из "Оппозиционного блока" и переименовалась в движение "За життя". Лицом политсилы остался Рабинович, а кошельком – серый кардинал времен Януковича Сергей Левочкин.

После присоединения к партии скандального и снова влиятельного Виктора Медведчука, "За життя" подписала соглашение о сотрудничестве с одним из "оппозиционных блоков" – того, что под руководством Юрия Бойко. Таким образом, было создано объединение "Оппозиционная платформа – за жизнь".

В отличие от других политических сил, эта партия не скрывает, что является пророссийской. Более того, делает акцент на поддержке страны-террориста и считает это главной своей добродетелью.

Лидеры и лица партии

В 2019 году члены политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" единогласно избрали сопредседателями партии Вадима Рабиновича и Юрия Бойко.



Боксер Узелков – кандидат в мэры Винницы от "ОПЗЖ" / Фото пресс-службы "ОПЗЖ"

Председателем политсовета и председателем Стратегического совета политической партии "Оппозиционной платформы – За життя" стал кум Путина Виктор Медведчук. Исполком партии возглавляет владелец телеканала "Интер" и экс-глава Администрации Президента Украины времен Януковича – Сергей Левочкин.

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"ОПЗЖ" сплотила вокруг себя немало бывших регионалов и откровенных маргиналов, причем выбор делался в пользу наиболее одиозных.

Медийные лица " ОПЗЖ":

Илья Кива

Наталия Королевская

Нестор Шуфрич

Григорий Суркис

Ренат Кузьмин

Юлия Левочкина

Сугубо Мамоян

Юрий Павленко

Михаил Папиева

Татьяна Плачкова

Николай Скорик

Вадим Столар

Александр Фельдман

Федор Христенко

Александр Попов

Вячеслав Узелков

Идеология и ценности партии

На сайте "ОПЗЖ" указано, что основная цель деятельности партии – это развитие демократического, социального, правового государства.



Путин – главная идеологическая ценность партии Медведчука / Фото пресс-службы президента России

В публичных выступлениях, интервью, обращениях к избирателям и публикациях партия открыто пропагандирует пророссийскую позицию. Лидеры "Оппоблока" неоднократно демонстрировали проявления украинофобии и москвофильства. В частности, называли боевые действия на востоке Украины "гражданской войной" и выступали против "притеснений русскоязычного населения".

При этом власть закрывает на такие антиукраинские действия глаза, поскольку "ОПЗЖ" часто выступает в парламенте в роли владельца "золотой акции" в важных голосованиях. Так было при президенте Порошенко, печальная тенденция продолжается и при президенте Зеленском.

Рейтинг партии

По состоянию на начало октября 2020 года, "ОПЗЖ" может получить поддержку 11,4% избирателей по всей Украине.



Александр Попов – кандидат в мэры Киева от партии Медведчука / Фото пресс-службы "ОПЗЖ"

Наибольшую поддержку партии обеспечивают харьковские избиратели. По результатам опросов социологической группы "Рейтинг", за "ОПЗЖ" в Харькове готовы проголосовать 22,9 % избирателей. В Днепре поддержка "Оппоблока" составляет 14,3 %. В Киеве – 6,8% и только 1,9% во Львове.

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Программа партии

Перед местным выборами 2020 года партия "ОПЗЖ" не продемонстрировала обновленной программы или планов по деятельности политсилы в регионах. Партийные деятели рассудили, что "и так пойдет", ведь их избиратель программы не читает.



Съезд "ОПЗЖ" / Фото пресс-службы партии

Исключением являются единичные сообщения в соцсетях, где партия обещает устранить проблемы инженерных сетей или заняться реконструкцией киевских "хрущевок".

Партия придерживается общего курса, изложенного в прошлогоднем программе "ОПЗЖ", правда, к местным выборам он имеет опосредованное отношение: