Партія, яка нині має назву "ОПЗЖ", колись починалась як маргінальний сателіт політичних проєктів з орбіти Медведчука. Зараз "ОПЗЖ" стала впливовою парламентською партією, що руками того самого Медведчука та його поплічників готує в Україні проросійський реванш.

У випадку "ОПЗЖ" можна було написати що завгодно у програмі й задекларувати будь-які позиції, адже головна мета – забезпечити представництво у владі агентів впливу Росії. З цим "ОПЗЖ" доволі вдало справляється. На парламентських виборах-2019 партія завела до Верховної Ради 44 депутатів, серед них – одіозний Медведчук. Наступна ціль – місцеві вибори.

Про "творчий шлях" цієї проросійської політичної сили – читайте на 24 каналі.

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Історія створення партії

Опозиційна платформа розпочала діяльність 9 грудня 1999 року, як ВО "Центр". У 2016-му лідери партії змінили назву на "За життя". Теперішня назва закріпилася наприкінці 2018 року, коли до партії Рабіновича влилися рештки колишніх регіоналів з групи Бойка – Льовочкіна.

За довге партійне життя політсилу чимало покидало з крайнощів у ще більші крайнощі.

Під час парламентських виборів 2002 року партія входила до блоку "Народний Рух України". У 2006 році політсила здійснила стрімкий розворот і долучилася до "Опозиційного блоку "Не так" з 3% від загального списку.

На виборах 2007 року партія брала участь у складі дивного витвору піарників – виборчого блоку політичних партій "КУЧМА (Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм)".

20 березня 2014 року лідером партії став політичний авантюрист Вадим Рабінович, під керівництвом якого декілька проросійських партій об’єдналися в "Опозиційний блок".



Вадим Рабінович розкрутив "мертвий" проєкт / Фото пресслужби "ОПЗЖ"

У 2016 році партія оголосила про вихід з "Опозиційного блоку" та перейменувалася в рух "За життя". Обличчям політсили лишився Рабінович, а гаманцем – сірий кардинал часів Януковича Сергій Льовочкін.

Після приєднання до партії скандального та знову впливового Віктора Медведчука, "За життя" підписала угоду про співпрацю з одним з "Опозиційних блоків" – того, що під орудою Юрія Бойка. Таким чином, було створено об’єднання "Опозиційна платформа – За життя".

На відміну від інших політичних сил ця партія не приховує, що є проросійською. Ба більше, робить акцент на підтримці країни-терориста та вважає це головною своєю чеснотою.

Лідери й обличчя партії

У 2019 році члени політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" одноголосно обрали співголовами партії Вадима Рабіновича та Юрія Бойка.



Боксер Узелков – кандидат в мери Вінниці від "ОПЗЖ" / Фото пресслужби "ОПЗЖ"

Головою політради та головою стратегічної ради політичної партії "Опозиційної платформи – За життя" став кум Путіна Віктор Медведчук. Виконком партії очолює власник телеканалу "Інтер" й ексголова Адміністрації Президента України часів Януковича – Сергій Льовочкін.

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"ОПЗЖ" згуртувала навколо себе чимало колишніх регіоналів та відвертих маргіналів, причому вибір робився на користь найбільш одіозних.

Медійні обличчя "ОПЗЖ":

Ілля Кива

Наталія Королевська

Нестор Шуфрич

Григорій Суркіс

Ренат Кузьмін

Юлія Львочкіна

Суто Мамоян

Юрій Павленко

Михайло Папієва

Тетяна Плачкова

Микола Скорик

Вадим Столар

Олександр Фельдман

Федір Христенко

Олександр Попов

В'ячеслав Узелков

Ідеологія та цінності партії

На сайті "ОПЗЖ" вказано, що основна мета діяльності партії — це розбудова демократичної, соціальної, правової держави.



Путін – головна ідеологічна цінність партії Медведчука / Фото пресслужби президента Росії

В публічних виступах, інтерв'ю, зверненнях до виборців та публікаціях партія відкрито пропагує проросійську позицію. Лідери "опоблоку" неодноразово демонстрували прояви українофобії та москвофільства. Зокрема, називали бойові дії на сході України "громадянською війною" та виступали проти "утисків російськомовного населення".

При цьому влада закриває на такі антиукраїнські дії очі, оскільки "ОПЗЖ" часто виступає в парламенті у ролі власника "золотої акції" у важливих голосуваннях. Так було за президента Порошенка, сумна тенденція продовжується й за президента Зеленського.

Рейтинг партії

Станом на початок жовтня 2020 року, "ОПЗЖ" може отримати підтримку 11,4% виборців по всій Україні.



Олександр Попов – кандидат в мери Києва від партії Медведчука / Фото пресслужби "ОПЗЖ"

Найбільшу підтримку партії забезпечують харківські виборці. За результатами опитувань соціологічної групи "Рейтинг", за "ОПЗЖ" в Харкові готові проголосувати 22,9 % виборців. В Дніпрі підтримка "опоблоку" становить 14,3 %. У Києві — 6,8 % та лише 1,9 % у Львові.

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Програма партії

Перед місцевим виборами 2020 року партія "ОПЗЖ" не продемонструвала оновленої програми чи планів щодо діяльності політсили в регіонах. Партійні діячи розсудили, що "й так піде", адже їх виборець програми не читає.



З'їзд "ОПЗЖ" / Фото пресслужби партії

Винятком є поодинокі дописи в соцмережах, де партія обіцяє усунути проблеми інженерних мереж або зайнятися реконструкцією київських "хрущовок".

Партія дотримується загального курсу, викладеного в тогорічній програмі "ОПЗЖ", щоправда, до місцевих виборів він має опосередковане відношення: