На местных выборах 2020 года явка украинцев составила 36,88%. Однако разочарование избирателей во власти не является основной причиной такого развития событий.

Основными причинами низкой явки избирателей является состояние здоровья украинцев и резкий рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявила нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала.

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Кравчук отметила, что нарушения на местных выборах не повлияли на волеизъявление украинцев. Также, по ее словам, действующая власть не использовала админресурс.

Фракция "Слуга народа", особенно в областных центрах, участвовала в выборах как оппозиции, потому что админресурс был у действующих мэров,

– добавила нардеп.

Как проголосовали за "Слугу народа"

Кравчук отметила, что пока в партии ждут официальные результаты. Впрочем, по ее словам, фракция будет "конструктивной силой". Нардеп заявила, что согласно предварительным данным, "Слуга народа" проходит в абсолютно все областные советы. Активнее всего за партию проголосовали в Киевской, Житомирской и Полтавской областях и в Черкассах.

"У нас будет достаточно большое количество глав ОТО. Даже в тех регионах, где в целом первое место занимают другие партии", – заявила Кравчук.

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Как отметила Кравчук, определенной особенностью местных выборов стало то, что в них принимали участие так называемые партии мэров. По ее мнению, во многих городах они получили значительное преимущество. Все из-за того, что руководители городов пользовались увеличенным бюджетом в течение последних 5 лет и готовились к местным выборам очень тщательно.

Справка. ЦИК обнародовала явку избирателей на местных выборах 25 октября 2020 года. Она намного ниже, чем на предыдущих местных выборах. Подробнее об этом – читайте здесь.

Опрос от президента

По словам нардепа, результаты всенародного опроса от Владимира Зеленского будут обнародованы 26 октября 2020 года. Она отметила, что идея провести его была удачной, ведь результаты опроса являются "сигналом от общества". Кравчук также добавила, что такую инициативу нужно ввести на постоянной основе.

Реакция избирателей на опрос Зеленского: смотрите видео