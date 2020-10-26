На місцевих виборах 2020 року явка українців склала 36,88%. Однак розчарування виборців у владі не є основною причиною такого розвитку подій.

Основними причинами низької явки виборців є стан здоров'я українців та різке зростання захворюваності на COVID-19. Про це заявила нардепка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.

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Кравчук зазначила, що порушення на місцевих виборах не вплинули на волевиявлення українців. Також, за її словами, чинна влада не використовувала адмінресурс.

Фракція "Слуга народу", особливо в обласних центрах, брала участь у виборах як опозиції, бо адмінресурс був у чинних мерів,

– додала нардепка.

Як проголосували за "Слугу народу"

Кравчук зазначила, що поки у партії чекають на офіційні результати. Втім, за її словами, фракція буде "конструктивною силою". Нардепка заявила, що згідно з попередніми даними, "Слуга народу" проходить в абсолютно всі обласні ради. Найактивніше за партію проголосували у Київській, Житомирській й Полтавській областях та у Черкасах.

"У нас буде досить велика кількість голів ОТГ. Навіть в тих регіонах, де загалом перше місце займають інші партії", – заявила Кравчук.

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Як зазначила Кравчук, певною особливістю місцевих виборів стало те, що у них брали участь так звані партії мерів. На її думку, у багатьох містах вони отримали значну перевагу. Усе через те, що очільники міст користувалися збільшеним бюджетом протягом останніх 5 років і готувались до місцевих виборів дуже ретельно.

Довідка. ЦВК оприлюднила явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Вона є набагато нижчою, ніж на попередніх місцевих виборах. Детальніше про це – читайте тут.

Опитування від президента

За словами нардепки, результати всенародного опитування від Володимира Зеленського будуть оприлюднені 26 жовтня 2020 року. Вона зазначила, що ідея провести його була вдалою, адже результати опитування є "сигналом від суспільства". Кравчук також додала, що таку ініціативу потрібно запровадити на постійній основі.

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