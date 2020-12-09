25 октября 2020 года Александрия, что на Кировоградщине, избрала мэра. Им стал Сергей Кузьменко. Этот человек почти всю взрослую жизнь был во власти, независимо от того, какой была эта власть.

Сергею Кузьменко – 45 лет и за это время он был и депутатом, и губернатором, и даже президентом (правда, футбольным), не был только мэром, но осенью 2020 года исправил этот пробел в собственном резюме. Кто такой новый мэр Александрии Сергей Кузьменко – читайте в материале 24 канала.

Читайте также Полтавский гречкосей: кто такой Александр Мамай

Биография Сергея Кузьменко

Сергей Кузьменко родом из села Головковка на Кировоградщине. Он родился 22 января 1975 года. Его отец Анатолий Кузьменко во времена СССР был председателем местного колхоза, а в 90-е на его базе создал мощную агрофирму, которая впоследствии превратилась в мощный холдинг "УкрАгроКом", который является одним из лидеров рынка зерновых в Украине.

Сергей с детства не знал, что такое жизненные неурядицы и на правах принца готовился подражать родителям. Кузьменко-младший выучился на агронома и уже в 22 года стал заместителем отца и его правой рукой, сначала – в агрофирме "Головковская", а затем – в "УкрАгроКом".



Сергей Кузьменко и мэр Кропивницкого Андрей Райкович на юбилее фирмы Анатолия Кузьменко AgroVіsta / Фото cbn.com.ua

Политическая карьера

Следующий шаг в карьере Сергея Кузьменко был вполне традиционен для украинских нуворишей на рубеже тысячелетий – он подался в политику. С 2002 года он заседал в Александрийском райсовете, в 2006 году стал заместителем главы района, а в 2010 году его возглавил. Вскоре Кузьменко стал первым заместителем губернатора Кировоградщины.



Заместитель губернатора получил доступ к лидеру своей партии / Фото пресс-службы Кировоградской ОГА

Помогла карьерному росту политика "Партия регионов". Начинал же свой путь в политике Сергей Кузьменко с другой "Народной партией" Литвина, к этой партии принадлежал и отец Анатолий Иванович. "Народная партия" во времена Кучмы также играла роль "партии власти", поэтому переход в "регионы" после изменения политической конъюнктуры выглядел вполне логично.

Принадлежность к политсиле Януковича никаких моральных дилемм для Кузьменко-младшего не создавала, более того, позволила выйти на следующий уровень, то есть превратиться из локального "хозяина жизни" в политика общегосударственного масштаба.

Читайте также "Меньшее зло" из Славянска: кто такой Вадим Лях

В 2012 году Кузьменко-младший побеждает на выборах на мажоритарном округе и вливается во фракцию "Партии регионов". Это было время апогея режима Януковича. Впрочем, длился он недолго.

В Верховной Раде Кузьменко запомнился пренебрежением интересами избирателей и заботой о собственных – богач не отказался от государственной помощи и получал из бюджета компенсацию за проживание в Киеве, хотя с 2007 года имел в столице собственные апартаменты на 127,6 квадратных метра.

В дни Революции Достоинства Сергей Кузьменко был активным антимайданщиком и, согласно многим свидетельствам, занимался подвозом "титушек" и разгоном активистов.

16 января 2014 года Сергей Кузьменко хитро проголосовал за "диктаторские законы" (впоследствии он скажет, что проголосовал случайно), а уже через месяц предал прежних хозяев и начал искать новых.

Новая власть оказалась не очень переборчивой и не такой лютой по отношению к бывшему регионалу. На "грехи" Кузьменко закрыли глаза и уже через полгода президент Петр Порошенко назначил его губернатором Кировоградской области, чем фактически отдал целый регион на откуп семье местных агробаронов.

Кузьменко – очень порядочный, деловой человек. И то, что он был в Партии регионов... все там были. Не его вина в этом, – депутат Кировоградского облсовета Всеволод Мошнягул объясняет активистам в сентябре 2014 года то, какой хороший новый губернатор. Цитирует парламентария автор атмосферного репортажа УНИАН.

Назначение Порошенко губернатора-регионала спровоцировало скандал в Кировоградской области – местные жители, подстрекаемые политическим авантюристом Олегом Ляшко, пожелали собственноручно люстрировать Кузьменко, но тот мудро отсиделся дома и появился на рабочем месте только тогда, когда страсти улеглись.



Сергей Кузьменко сообщает президенту Порошенко об успехах его области, Анатолий Кузьменко стоит чуть поодаль и гордится сыном / Фото пресс-службы Кировоградской ОГА

Тогда же, в 2014 году, нардепом от БПП стал Кузьменко-старший. Отметим, тот официально сотрудничеством с "регионалами" запятнан не был. А вот совместный бизнес с владельцем Roshen имел, поскольку именно компании Кузьменко поставляли предприятиям президента сырье.

Новый старт

5 лет Сергей Кузьменко отбыл на посту губернатора Кировоградщины и был отправлен в отставку после смены власти. Впрочем, не потерялся он и при новой.

Часто слышу от александрийцев, что город остановился в развитии, что на окраинах до сих пор остаются проблемы, молодежь уезжает, не хватает современных локаций для отдыха. Именно жители Александрии натолкнули меня на решение баллотироваться на должность городского головы. У Александрии есть потенциал, и его нужно развивать, – Сергей Кузьменко о том, что побудило вернуться на государственную службу.

25 октября 2020 года Кузьменко избрали мэром его родной Александрии. За потомка аграрной империи отдали свои голоса 57,21% или 13 314 избирателей.

Интересно, что кандидатуру местного богача поддержали "Слуги народа", а также "Батькивщина", "Сила и честь", "Европейская солидарность" и "Пропозиция". При таком консенсусном согласии шансов у оппонентов (действующий мэр Степан Цапюк и предприниматель Владимир Трофименко) просто не было.

Хозяин жизни

Сейчас семья Кузьменко является фактическими хозяевами Александрийщины и окрестностей, они являются крупнейшими местными работодателями, от их имени развивают инфраструктуру города и района, прославляет Александрию одноименный футбольный клуб. Благодаря этой убыточной, но важной для имиджа институции о тихом райцентре знает вся Украина.



Футбол – большое увлечение семьи Кузьменко / Фото-ФК "Александрия"

Семья Кузьменко чрезвычайно богата. Правда, из декларации нового мэра Александрии этого можно и не понять – он переписал большинство из 39 своих фирм на детей и не спешит декларировать свои доходы. 242003 гривен зарплаты на посту губернатора, 5 800 000 гривен дивидендов, а также зарплата жены и детей – это все, что известно о состояние нового мэра из его е-декларации.

Сколько же у Сергея Кузьменко на самом деле денег – видимо, не знает и он сам.