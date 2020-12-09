25 жовтня 2020 Олександрія, що на Кіровоградщині, обрала мера. Ним став Сергій Кузьменко. Ця людина майже все доросле життя буття при владі, незалежно від того, якою була ця влада.

Сергію Кузьменку – 45 років й за цей час він був і депутатом, і губернатором, і навіть президентом (щоправда, футбольним), не був лише мером, але восени 2020 року виправив цю прогалину у власному резюме. Хто такий новий мер Олександрії Сергій Кузьменко – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Сергія Кузьменка

Сергій Кузьменко родом з села Головківка на Кіровоградщині. Він народився 22 січня 1975 року. Його батько – Анатолій Кузьменко – за часів СРСР був головою місцевого колгоспу, а в 90-і на його базі створив потужну агрофірму, що згодом перетворилась на потужний холдинг "УкрАгроКом", що є одним з лідерів ринку зернових в Україні.

Сергій змалечку не знав, що таке життєві негаразди й на правах принца готувався наслідувати батьків бізнес. Кузьменко-молодший вивчився на агронома й вже у 22 роки став заступником батька та його правою рукою, спочатку – в агрофірмі "Головківська", а потім – в "УкрАгроКомі".

Сергій Кузьменко та мер Кропивницького Андрій Райкович на ювілеї фірми Анатолія Кузьменка AgroVіsta / Фото cbn.com.ua

Політична кар'єра

Наступний крок у кар'єрі Сергія Кузьменка був цілком традиційний для українських нуворишів на зламі тисячоліть – він подався у політику. З 2002 року він засідав у Олександрійський райраді, у 2006 році став заступником голови району, а у 2010 році його очолив. Незабаром Кузьменко став першим заступником губернатора Кіровоградщини.

Заступник губернатора отримав доступ до лідера своєї партії / Фото пресслужби Кіровоградської ОДА

Допомогла кар'єрному зростанню політика – "Партія регіонів". Починав же свій шлях у політиці Сергій Кузьменко з іншою "Народною партією" Литвина, до цієї політсили належав і батько Анатолій Іванович. "Народна партія" у часи Кучми також відігравала роль "партії влади", тому перехід до "регіонів" після зміни політичної кон'юнктури виглядав цілком логічно.

Приналежність до політсили Януковича жодних моральних дилем для Кузьменка-молодшого не створювала, ба більше – дозволила вийти на наступний рівень, тобто перетворитися з локального "господаря життя" на політика загальнодержавного масштабу.

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У 2012 році Кузьменко-молодший перемагає на виборах на мажоритарному окрузі й вливається до фракції "Партії регіонів". Це був час апогею режиму Януковича. Втім, тривав він не довго.

У Верховній Раді Кузьменко запам'ятався нехтуванням інтересів виборців і заботою про власні – багатій не відмовився від державної допомоги й отримував з бюджету компенсацію проживання у Києві, хоч з 2007 року мав у столиці власні апартаменти на 127,6 квадтратних метрів.

У дні Революції Гідності Сергій Кузьменко був активним антимайданщиком і, згідно багатьох свідчень, займався підвезенням "тітушок" і розгоном активістів.

16 січня 2014 Сергій Кузьменко хитро проголосував за "диктаторські закони" (згодом він скаже, що проголосував випадково), а вже за місяць зрадив колишніх господарів і почав шукати нових.

Нова влада виявилась не дуже перебірливою й не такою лютою по відношенню до колишнього регіонала. На "гріхи" Кузьменка закрили очі й вже за пів року президент Петро Порошенко призначив його губернатором Кіровоградської області, чим фактично віддав цілий регіон на відкуп родині місцевих агробаронів.

Кузьменко – дуже порядна, ділова людина. І те, що він був у Партії регіонів… Всі там були. Не його вина у цьому, – депутат Кіровоградської облради Всеволод Мошнягул пояснює активістам у вересні 2014 року про те, який гарний новий губернатор. Цитує парламентаря автор атмосферного репортажу УНІАН.

Призначення Порошенком губернатора-регіонала спровокувало скандал на Кіровоградщині – місцеві мешканці, підбурювані політичним авантюристом Олегом Ляшком, забажали власноруч люструвати Кузьменка, але той мудро відсидівся вдома і з'явився на робочому місці лише тоді, коли пристрасті вляглися.

Сергій Кузьменко повідомляє президенту Порошенку про успіхи його області, Анатолій Кузьменко стоїть трохи подалі та пишається сином / Фото пресслужби Кіровоградської ОДА

Тоді ж, 2014 році, нардепом від БПП став Кузьменко-старший. Зазначимо, той офіційно співпрацею з "регіоналами" заплямований не був. А от спільний бізнес з власником Roshen мав, оскільки саме компанії Кузьменка постачали підприємствам президента сировину.

Новий старт

5 років Сергій Кузьменко відбув на посаді губернатора Кіровоградщини й був відправлений у відставку після зміни влади. Втім, не загубився він і за нової.

Часто чую від олександрійців, що місто зупинилося в розвитку, що на околицях досі лишаються проблеми, молодь виїжджає, не вистачає сучасних локацій для відпочинку. Саме жителі Олександрії наштовхнули мене на рішення балотуватися на посаду міського голови. В Олександрії є потенціал, і його потрібно розвивати, – Сергій Кузьменко про те, що спонукало повернутись на державну службу.

25 жовтня 2020 року Кузьменка обрали мером його рідної Олександрії. За нащадка аграрної імперії віддали свої голоси 57,21% або 13 314 виборців.

Цікаво, що кандидатуру місцевого багатія підтримали "Слуги Народу", а також "Батьківщина", "Сила і честь", "Європейська солідарність" та "Пропозиція". За такої консенсусної згоди шансів у опонентів (чинний мер Степан Цапюк та підприємець Володимир Трофіменко) просто не було.

Господар життя

Нині родина Кузьменків є фактичними господарями Олександрійщини та околиць, вони є найбільшими місцевими працедавцями, від їх імені розвивають інфраструктуру міста та району, прославляє Олександрію однойменний футбольний клуб. Завдяки цій збитковій, але важливої для іміджу інституції про тихий райцентр знає вся Україна.

Футбол – велике захоплення родини Кузьменків / Фото – ФК "Олександрія"

Родина Кузьменків є надзвичайно багатою. Щоправда, завдяки декларації нового мера Олександрії цього можна й не зрозуміти – він переписав більшість з 39 своїх фірм на дітей й не поспішає декларувати свої статки. 242003 гривень зарплати на посаді губернатора, 5 800 000 гривень дивідендів, а також зарплатня дружини та дітей – це все, що відомо про статки нового мера з його е-декларації.

Скільки ж у Сергія Кузьменка насправді грошей – мабуть, не знає й він сам.