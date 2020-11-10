У 2019 році партія ВО "Свобода" не спромоглась заявити про себе голосно на президентських виборах, провалилась на парламентських, натомість у 2020 році взяла реванш на місцевих виборах і зберегла плацдарми свого впливу в західних регіонах України. Одним зі стовпів успіху став Сергій Надал, що втретє переміг на виборах мера Тернополя.

25 жовтня 2020 одразу три представники партії впевнено перемогли у змаганні за крісло міських голів в Івано-Франківську, Хмельницькому та Тернополі. За успіх "Свободи" на Галичині відповідав 45-річний Сергій Надал. Він впевнено переміг на виборах мера Тернополя вже в першому турі з надзвичайно високим результатом в 74,6% голосів. Чим привабив тернополян колишній податківець – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Сергія Надала

Сергій Надал родом з Тернополя. Народився в один день зі Степаном Бандерою – 1 січня 1975 року. Себе Надал вважає його послідовником, щоправда, був ним незавжди. В рідному місті здобув освіту – в 1991-му закінчив середню школу, а за десять років отримав диплом магістра місцевого Комерційного інституту.

Паралельно з навчанням працював – першим місцем роботу у біографії чиновника вказується тернопільський бавовняний комбінат, проте суттєвого сліду місцевом бавовнярстві не залишив, а був куди успішним у іншій галузі. У 1994 році – ще студентом – 19-річний Надал починає працювати у місцевій податковій. Пройшов шлях від простого інспектора до начальника відділу. У 2007 році Надал став першим заступником головного податківця Тернопільської області та отримав звання радника податкової служби першого рангу.

Я також народився 1 січня та завжди пишався тим, що в цей день народився Степан Бандера. Для мене Бандера не тільки "символ нації", він для мене — частина особистої історії, – Сергій Надал, мер Тернополя.

Паралельно з роботою в податковій Сергій Надал починає думати про політику. Він вступає для лав ВО "Свобода" й швидко стає одним з облич політсили на Тернопіллі. Початок зацікавлення Надала долями країни припав на напередодні дострокових виборів до облради.

Надал і провідник "Свободи" Олег Тягнибок / Фото ВО "Свобода"

Мер Тернополя

На місцевих виборах-2009 Надала обирають до облради. А за рік він стає кандидатом від "Свободи" на виборах мера. Свою першу мерську кампанію Сергій Надал побудував на патріотичних гаслах, а своє обрання прирівняв до спротиву президенту-регіоналу Януковичу. На диво, відвертий популізм приніс успіх – з результатом 25 988 голосів (27,4%) Надал переміг чинного на той час мера Романа Заставного.

Після програшу Заставний вивіз з кабінету крісло, проте на допомогу новому мери прийшов побратим – губернатор Тернопільської області та однопартієць Олексій Кайда – подарував Надалу нове. А на додаток – портрет Степана Бандери.

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Через стрімке перевтілення з топового податківця та політичного активіста правого штибу Надала доволі часто критикують. Опоненти вказують, що він не ідейний свободівець, але пішов до популярної тоді політсили, щоб забезпечити свої фінансові інтереси. З того часу Надал намагається активно спростувати ці припущення – ходить до церкви, відстоює практику присвоєння вулицям імен героїв минулого, колекціонує артефакти, пов'язані з Бандерою й УПА, а також навіть кілька разів дозволяв зачиняти себе на 24 години в камерах НКВС – для медитації.

Надал – прихільник традиційних цінностей / Фото пресслужби Тернопільської міськради

Закиди щодо того, шо Сергій Надал є представником бізнес-крила "Свободу" нікуди не зникають й подекуди матеріалізуються у скандалах навколо розподілу земельних ділянок, протекції родинного торфяного бізнесу, використання службового становища, отримання мільйонів гривень матеріальної допомоги тощо.

Надал і вибори

Але все це на заважає меру Тернополя бути популярним у місті. Свій успіх Сергій Надал повторив на виборах у 2015 та 2020 році.

У 2015 році за Надала проголосували 48 тисяч 911 мешканців Тернополя (57,90%).

25 жовтня 2020 за Надала проголосували 52 тисячі 876 виборців або 74,59%.

Потужних конкурентів у ході обох виборчих кампаній Сергій Надал не мав. Втім, це не означає, що проти конкурентів пана мера не були застосовані усі прийоми з репертуару "Свободи" – навішування ярликів, брудна кампанія в ЗМІ, війна компроматів, наскоки професійних активістів.

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Крім того, у 2020 були задіяні у кулуарні домовленості. Надал йшов у мери від "Свободи", крім того, його підтрумвала місцева партія "Порядок. Відповідальність. Справедливість". Вона вважається персональною політсилою мера. Фінансує проєкт зокрема й колишній тернопільський регіонал Чайківський, який нині опинився в партії Коломойського "За Майбутнє".

Сергій Надал домовляється про спіипрацю с колишнім регіоналом:

Напередодні виборів "свободівець" Надал і колишній регіонал Іван Чайківський помпезно заявили про співпрацю. У підсумку партія Коломойського свого кандидата в мери у Тернополі не виставляла, але обіцяє підтримувати "Свободу" в обласній і міській радах. Очевидно, Сергій Надал співпрацю з колишнім соратником Януковича "зашкваром" не вважає.

Сергій Надал і його команда / Фото пресслужби Тернопільської міськради

Надал і коронавірус

Також у 2020 році Надал встиг стати членом неформального клубу, який об'єднує мерів українських міст, що є ковід-дисидентами. Мер Тернополя сам перехворів на коронавірус, але нині судиться з Урядом щодо внесення міста до "червоної" зони, також влада міста в односторонньому порядку відмовилась виконувати карантинні приписи з Києва.