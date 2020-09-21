Собрание "Слуги народа" в университете Шевченко: в партии говорят, что не нарушали закона
В "Слуге народа" убеждают, что во время представления кандидатов в университете Шевченко не нарушали ни избирательного, ни образовательного законодательства. Объясняют это тем, что образовательный процесс был приостановлен из-за выходного.
Какова позиция "Слуги народа"
Мероприятие состоялось в выходной на улице, то есть на открытой территории вуза. Преподавателей и студентов на собрании не было. Об этом заявили в пресс-службе "Слуги народа".
Кстати Студенты КНУ указали "слугам народа", что те нарушили закон своим западом: обращение
Как заверили в партии, законодательство не нарушили, потому что аудитории или здания учебного заведения не использовали. Также работников вуза не привлекали к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье.
Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку согласно положениям Избирательного кодекса она может появиться лишь после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения – а этот процесс сейчас продолжается,
– заверили в "Слуге народа".
Кроме этого, в партии считают, что внутренний дворик красного корпуса университета должен быть доступным для всех желающих, ведь является исторической и культурной частью Киева.
Что этому предшествовало
- 20 сентября во дворике университета состоялось представление кандидатов от "Слуги народа" в горсовет Киева.
- На мероприятие прибыли президент Владимир Зеленский и глава партии Александр Корниенко.
- Студпарламент возмутился собранием партии. Студенты заявили, что политики нарушили закон об образовании, который запрещает партиям и кандидатам проводить свою деятельность на территории учебных заведений.
- 21 сентября возле университета Шевченко на протестную акцию собрались несколько десятков студентов. Молодежь требовала провести независимое расследование в отношении политического мероприятия.