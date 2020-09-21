В "Слуге народа" убеждают, что во время представления кандидатов в университете Шевченко не нарушали ни избирательного, ни образовательного законодательства. Объясняют это тем, что образовательный процесс был приостановлен из-за выходного.

Какова позиция "Слуги народа"

Мероприятие состоялось в выходной на улице, то есть на открытой территории вуза. Преподавателей и студентов на собрании не было. Об этом заявили в пресс-службе "Слуги народа".

Кстати Студенты КНУ указали "слугам народа", что те нарушили закон своим западом: обращение

Как заверили в партии, законодательство не нарушили, потому что аудитории или здания учебного заведения не использовали. Также работников вуза не привлекали к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье.

Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку согласно положениям Избирательного кодекса она может появиться лишь после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения – а этот процесс сейчас продолжается,

– заверили в "Слуге народа".

Кроме этого, в партии считают, что внутренний дворик красного корпуса университета должен быть доступным для всех желающих, ведь является исторической и культурной частью Киева.

Что этому предшествовало