Возле главного корпуса КНУ имени Шевченко в Киеве 21 сентября проходит протестная акция. Митингующие возмущены, что на территории вуза состоялось представление кандидатов "Слуги народа".

Утром возле красного корпуса собрались около 50 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

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Протестующие держат плакаты с надписями "Образование без политики", "Красный – цвет стыда", "Университет не место для собраний политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?", "Студенты молчать будут ".

Чего требуют протестующие

Студенты осуждают действия администрации университета. Они считают, что разрешение проводить политическое мероприятие на территории вуза нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

Студенты требуют провести независимое расследование, к которому следует включить представителей студенчества. Ректора университета Леонида Губерского просят отстранить от должности на время расследования.

Среди других требований:

Минобразования должно отреагировать на нарушения, которые произошли на территории вуза;

в образовательных учреждениях не может быть влияния и агитации политических партий;

университет должен показать документы, на основании которых мероприятие состоялось на территории вуза;

администрация должна гарантировать отсутствие преследований студентов, которые публично выразили свое мнение.

Какова позиция "Слуги народа"

В партии заявили, что не нарушали ни образовательного, ни избирательного законодательства во время представления кандидатов в университете. В "Слуге народа" заверили, что мероприятие провели в выходной, аудитории вуза не использовали, а работников учреждения к организации не привлекали.

Кроме того, в партии считают, что внутренний дворик университета должен быть доступным для всех желающих, потому что является исторической частью Киева.

Что этому предшествовало