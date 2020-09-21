У "Слузі народу" переконують, що під час представлення кандидатів в університеті Шевченка не порушували ні виборчого, ні освітнього законодавства. Пояснюють це тим, що освітній процес був призупинений через вихідний.

Яка позиція "Слуги народу"

Захід відбувся у вихідний на вулиці, тобто на відкритій території вишу. Викладачів та студентів на зібранні не було. Про це заявили у пресслужбі "Слуги народу".

До речі Студенти КНУ вказали "слугам народу", що ті порушили закон своїм заходом: звернення

Як запевнили у партії, законодавство не порушили, тому що аудиторії чи будівлі закладу освіти не використовували. Також працівників вишу не залучали до організації, а сцену демонтували і прибрали в неділю.

Будь-яка агітація не могла здійснюватися в принципі, оскільки згідно з положеннями Виборчого кодексу вона може з’явитися лише після появи відповідних суб’єктів виборчого процесу. Місцева організація партії стає суб’єктом після висування – а цей процес наразі триває,

– запевнили у "Слузі народу".

Крім цього, у партії вважають, що внутрішній дворик червоного корпусу університету має бути доступним для всіх охочих, адже є історичною та культурною частиною Києва.

Що цьому передувало