Зібрання "Слуги народу" в університеті Шевченка: у партії кажуть, що не порушували законодавства
У "Слузі народу" переконують, що під час представлення кандидатів в університеті Шевченка не порушували ні виборчого, ні освітнього законодавства. Пояснюють це тим, що освітній процес був призупинений через вихідний.
Яка позиція "Слуги народу"
Захід відбувся у вихідний на вулиці, тобто на відкритій території вишу. Викладачів та студентів на зібранні не було. Про це заявили у пресслужбі "Слуги народу".
До речі Студенти КНУ вказали "слугам народу", що ті порушили закон своїм заходом: звернення
Як запевнили у партії, законодавство не порушили, тому що аудиторії чи будівлі закладу освіти не використовували. Також працівників вишу не залучали до організації, а сцену демонтували і прибрали в неділю.
Будь-яка агітація не могла здійснюватися в принципі, оскільки згідно з положеннями Виборчого кодексу вона може з’явитися лише після появи відповідних суб’єктів виборчого процесу. Місцева організація партії стає суб’єктом після висування – а цей процес наразі триває,
– запевнили у "Слузі народу".
Крім цього, у партії вважають, що внутрішній дворик червоного корпусу університету має бути доступним для всіх охочих, адже є історичною та культурною частиною Києва.
Що цьому передувало
- 20 вересня у дворику університету відбулось представлення кандидатів від "Слуги народу" до міськради Києва.
- На захід прибули президент Володимир Зеленський та глава партії Олександр Корнієнко.
- Студпарламент обурився через зібрання партії. Студенти заявили, що політики порушили закон про освіту, який забороняє партіям і кандидатам проводити свою діяльність на території навчальних закладів.
- 21 вересня біля університету Шевченка на протестну акцію зібрались кілька десятків студентів. Молодь вимагала провести незалежне розслідування щодо політичного заходу.