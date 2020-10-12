Взяти участь у місцевих виборах як кандидати вирішили одразу 45 народних депутатів України. Лише незначна частина з них балотуються в мери, а решта – демонструють буцімто власну готовність до різкого й добровільного пониження в статусі.

Про народних обранців, які хочуть бути обраними другий рік поспіль розповідає 24 канал.

Зверніть увагу Хто йде у мери Києва: список і рейтинг кандидатів

Слуга народу:

Зіновій Андрійович – балотується на мера Надвірної Івано-Франківської області від "Слуги народу". Дуже цікавий випадок, адже у 2019 році він добровільно покинув цю посаду, щоб піти у Верховну Раду разом з президентською партією.

Івано-Франківської області від "Слуги народу". Дуже цікавий випадок, адже у 2019 році він добровільно покинув цю посаду, щоб піти у Верховну Раду разом з президентською партією. Сергій Мандзій – балотується в Хмельницьку обласну раду від "Слуги народу".

Сергій Колебошин – йде в Одеську облраду від "Слуги народу".

В'ячеслав Рубльов – кандидат у Волинську обласну раду. Теж дуже цікавий випадок, адже в парламенті депутат представляє "Слугу народу", а на місцевих виборах балотується від партії "За майбутнє".

Ірина Верещук – кандидатка в мери Києва від "Слуги народу".

від "Слуги народу". Олександр Дубінський – балотується в Київську обласну раду від "Слуги народу".

Володимир Крейденко – кандидат у мери Мелітополя Запорізької області від "Слуги народу".

Запорізької області від "Слуги народу". Тетяна Рябуха – кандидатка в мери Сум від "Слуги народу".

Також в Обдеську обласну раду балотується міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Та тут ситуація дещо інша, адже він зможе поєднувати дві посади.

Опозиційна платформа – За життя:

Ігор Кісільов – кандидат у депутати Вінницької обласної ради від ОПЗЖ.

Вадим Рабінович – балотується в Одеську облраду від ОПЗЖ.

Володимир Кальцев – балотується в Запорізьку обласну раду від ОПЗЖ.

Сергій Ларін – балотується в Кіровоградську облраду від ОПЗЖ.

Олександр Фельдман – кандидат у мери Харкова від ОПЗЖ.

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Батьківщина:

Олексій Кучеренко – кандидат у мери Києва від "Батьківщини".

від "Батьківщини". Михайло Цимбалюк – кандидат у Львівську обласну раду від "Батьківщини".

Європейська Солідарність:

Володимир В'ятрович – кандидат в Івано-Франківську облраду від ЄС.

Іванна Климпуш-Цинцадзе – кандидатка в Закарпатську обласну раду від "Європейської Солідарності".

Михайло Забродський – балотується в Дніпропетровську облраду від ЄС.

Олег Синютка – кандидат у мери Львова від "Європейської Солідарності".

від "Європейської Солідарності". Вікторія Сюмар – кандидатка в Київську облраду від "Євросолідарності".

Олексій Гончаренко – балотується в Одеську обласну раду від "Європейської Солідарності".

Голос:

Олександра Устінова – кандидатка в мери Вінниці від "Голосу".

від "Голосу". Ярослав Рущишин – кандидат у мери Львова від "Голосу".

За майбутнє:

Юрій Шаповалов – кандидат у Полтавську обласну раду від "За майбутнє".

Сергій Рудик – кандидат у Черкаську обласну раду від "Команди Сергія Рудика. Час змін".

Антон Яценко – кандидат у Черкаську облраду від "За майбутнє".

Тарас Батенко – балотується у Львівську обласну раду від "За майбутнє".

Ярослав Дубневич – кандидат у Львівську облраду від "За майбутнє".

Ігор Колихаєв – кандидат у мери Херсона від партії "Нам тут жити".

від партії "Нам тут жити". Ігор Гузь – балотується у Волинську облраду від "За майбутнє".

Ірина Костанкевич – кандидатка у Волинську обласну раду від "За майбутнє".

Ігор Палиця – кандидат у Волинську обласну раду від "За майбутнє".

Степан Івахів – балотується у Волинську обласну раду від "За майбутнє".

Ігор Молоток – балотується в Сумську обласну раду від "За майбутнє".

Антон Поляков – кандидат у мери Чернігова від "За майбутнє".

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Довіра:

Микола Люшняк – балотується в Тернопільську обласну раду від партії "Довіра".

Борис Приходько – кандидат у Чернігівську обласну раду від партії "Наш край".

Сергій Шахов – балотується в мери Києва від партії "Наш край".

від партії "Наш край". Микола Бабенко – кандидат у мери Білої Церкви від партії "Біла Церква разом".

Позафракційні:

Руслан Требушкін – кандидат у мери Покровська Донецької області від "За майбутнє".

Донецької області від "За майбутнє". Андрій Деркач – балотується в Сумську обласну раду від партії "Наш край".

Юлія Світлична – кандидатка в Харківську облраду від "Блоку Світличної "Разом".

Для чого депутати знову балотується

Насправді щирі наміри балотуватися, найімовірніше, є лише в кандидатів у мери. Все ж очолити ціле місто – куди краще, ніж бути одним із 450 народних депутатів.

Натомість доволі сумнівно, що бодай хтось один з тих, хто балотується в обласні ради, справді піде туди в разі перемоги. Причин декілька – депутатська зарплата, якої в обласній чи місцевій радах немає, а ще пільги й, звісно ж, величезний вплив на суспільно-політичне життя країни.

Простими словами, перехід від депутатства у Верховній Раді в обласну – це як виліт з прем'єр-ліги у футболі. Грати далі можна, але рівень вже геть не той. Уявити, що хтось добровільно піде на це, дуже важко.

Тут яскравим поясненням мотивації балотуватися є "За майбутнє". Партія не змогла пройти в Раду, але має своїх 24 представників, що пройшли за мажоритарними округами. Це свідчить, що партія має значно вищу підтримку на місцях, ніж на загальнонаціональному рівні.

Цим і вирішила скористатися депутатська група, яка відправила на місцеві вибори рівно половину своїх членів. Водночас сумнівно, що партія "За майбутнє" відмовиться від свого впливу у Верховній Раді.