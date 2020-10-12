Одразу 45 народних депутатів балотуються на місцевих виборах: список і деталі
Взяти участь у місцевих виборах як кандидати вирішили одразу 45 народних депутатів України. Лише незначна частина з них балотуються в мери, а решта – демонструють буцімто власну готовність до різкого й добровільного пониження в статусі.
Про народних обранців, які хочуть бути обраними другий рік поспіль розповідає 24 канал.
Зверніть увагу Хто йде у мери Києва: список і рейтинг кандидатів
Слуга народу:
- Зіновій Андрійович – балотується на мера Надвірної Івано-Франківської області від "Слуги народу". Дуже цікавий випадок, адже у 2019 році він добровільно покинув цю посаду, щоб піти у Верховну Раду разом з президентською партією.
- Сергій Мандзій – балотується в Хмельницьку обласну раду від "Слуги народу".
- Сергій Колебошин – йде в Одеську облраду від "Слуги народу".
- В'ячеслав Рубльов – кандидат у Волинську обласну раду. Теж дуже цікавий випадок, адже в парламенті депутат представляє "Слугу народу", а на місцевих виборах балотується від партії "За майбутнє".
- Ірина Верещук – кандидатка в мери Києва від "Слуги народу".
- Олександр Дубінський – балотується в Київську обласну раду від "Слуги народу".
- Володимир Крейденко – кандидат у мери Мелітополя Запорізької області від "Слуги народу".
- Тетяна Рябуха – кандидатка в мери Сум від "Слуги народу".
Також в Обдеську обласну раду балотується міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Та тут ситуація дещо інша, адже він зможе поєднувати дві посади.
Опозиційна платформа – За життя:
- Ігор Кісільов – кандидат у депутати Вінницької обласної ради від ОПЗЖ.
- Вадим Рабінович – балотується в Одеську облраду від ОПЗЖ.
- Володимир Кальцев – балотується в Запорізьку обласну раду від ОПЗЖ.
- Сергій Ларін – балотується в Кіровоградську облраду від ОПЗЖ.
- Олександр Фельдман – кандидат у мери Харкова від ОПЗЖ.
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Батьківщина:
- Олексій Кучеренко – кандидат у мери Києва від "Батьківщини".
- Михайло Цимбалюк – кандидат у Львівську обласну раду від "Батьківщини".
Європейська Солідарність:
- Володимир В'ятрович – кандидат в Івано-Франківську облраду від ЄС.
- Іванна Климпуш-Цинцадзе – кандидатка в Закарпатську обласну раду від "Європейської Солідарності".
- Михайло Забродський – балотується в Дніпропетровську облраду від ЄС.
- Олег Синютка – кандидат у мери Львова від "Європейської Солідарності".
- Вікторія Сюмар – кандидатка в Київську облраду від "Євросолідарності".
- Олексій Гончаренко – балотується в Одеську обласну раду від "Європейської Солідарності".
Голос:
- Олександра Устінова – кандидатка в мери Вінниці від "Голосу".
- Ярослав Рущишин – кандидат у мери Львова від "Голосу".
За майбутнє:
- Юрій Шаповалов – кандидат у Полтавську обласну раду від "За майбутнє".
- Сергій Рудик – кандидат у Черкаську обласну раду від "Команди Сергія Рудика. Час змін".
- Антон Яценко – кандидат у Черкаську облраду від "За майбутнє".
- Тарас Батенко – балотується у Львівську обласну раду від "За майбутнє".
- Ярослав Дубневич – кандидат у Львівську облраду від "За майбутнє".
- Ігор Колихаєв – кандидат у мери Херсона від партії "Нам тут жити".
- Ігор Гузь – балотується у Волинську облраду від "За майбутнє".
- Ірина Костанкевич – кандидатка у Волинську обласну раду від "За майбутнє".
- Ігор Палиця – кандидат у Волинську обласну раду від "За майбутнє".
- Степан Івахів – балотується у Волинську обласну раду від "За майбутнє".
- Ігор Молоток – балотується в Сумську обласну раду від "За майбутнє".
- Антон Поляков – кандидат у мери Чернігова від "За майбутнє".
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Довіра:
- Микола Люшняк – балотується в Тернопільську обласну раду від партії "Довіра".
- Борис Приходько – кандидат у Чернігівську обласну раду від партії "Наш край".
- Сергій Шахов – балотується в мери Києва від партії "Наш край".
- Микола Бабенко – кандидат у мери Білої Церкви від партії "Біла Церква разом".
Позафракційні:
- Руслан Требушкін – кандидат у мери Покровська Донецької області від "За майбутнє".
- Андрій Деркач – балотується в Сумську обласну раду від партії "Наш край".
- Юлія Світлична – кандидатка в Харківську облраду від "Блоку Світличної "Разом".
Для чого депутати знову балотується
Насправді щирі наміри балотуватися, найімовірніше, є лише в кандидатів у мери. Все ж очолити ціле місто – куди краще, ніж бути одним із 450 народних депутатів.
Натомість доволі сумнівно, що бодай хтось один з тих, хто балотується в обласні ради, справді піде туди в разі перемоги. Причин декілька – депутатська зарплата, якої в обласній чи місцевій радах немає, а ще пільги й, звісно ж, величезний вплив на суспільно-політичне життя країни.
Простими словами, перехід від депутатства у Верховній Раді в обласну – це як виліт з прем'єр-ліги у футболі. Грати далі можна, але рівень вже геть не той. Уявити, що хтось добровільно піде на це, дуже важко.
Тут яскравим поясненням мотивації балотуватися є "За майбутнє". Партія не змогла пройти в Раду, але має своїх 24 представників, що пройшли за мажоритарними округами. Це свідчить, що партія має значно вищу підтримку на місцях, ніж на загальнонаціональному рівні.
Цим і вирішила скористатися депутатська група, яка відправила на місцеві вибори рівно половину своїх членів. Водночас сумнівно, що партія "За майбутнє" відмовиться від свого впливу у Верховній Раді.