До Верхньосироватської територіальної виборчої комісії у Сумській області надійшли протоколи з часом, у який вони аж ніяк не могли бути складеними.

ТВК при цьому вирішила (шляхом голосування) внести зміни в документацію дільничної виборчої комісії. Про це повідомила громадянська мережа ОПОРА.

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У дивний спосіб відомою стала дільнича комісія номер 590593 у селі Залізняк Сумської області. Саме з неї прийшли до ТВК протоколи з недійсним часом пакування.

Річ у тім, що вказаний на протоколах час не збігається з фактичним.

На протоколах було позначено час пакування від 01:30 до 02:30, хоча фактично протоколи надійшли з дільниці раніше за 01:30, – пояснили у мережі ОПОРА.

До слова, на Сумщині у день виборів 25 жовтня працювала фейкова дільниця – у селі Соснівка Поповської об'єднаної територіальної громади Конотопського району:

Зловмисники не лише надрукували "бюлетені", а й розсилали людям запрошення прийти на вибори. А все тому, що вони – противники входження села до ОТГ.

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