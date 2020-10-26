"Умер" Кернес, "Поражение Пальчевского" и о динозаврах: как в сети реагировали на местные выборы
25 октября в Украине прошли очередные местные выборы. И хотя сейчас идет подсчет голосов, благодаря экзитполу уже можно быть уверенным в их итогах. Как отреагировали на местные выборы в сети – читайте дальше.
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Юзеров в основном итоги выборов не удивили. Хотя исключением может быть низкая явка избирателей, высокий результат кандидата в мэры Киева от ОПЗЖ Александра Попова (скорее всего, он проходит во второй тур) и провал "Слуги народа". Об этом сообщает 24 канал.
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Также в сети иронизируют над поражением Андрея Пальчевского и его "Победой", успехами скандальной Нели Штепы и молчанием Геннадия Кернеса, который все еще лечится от коронавируса за рубежом. Досталось и всенародном опросу, который провели 25 октября с инициативы президента Зеленского.
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