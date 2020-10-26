25 октября в Украине прошли очередные местные выборы. И хотя сейчас идет подсчет голосов, благодаря экзитполу уже можно быть уверенным в их итогах. Как отреагировали на местные выборы в сети – читайте дальше.

Местные выборы 2020: реакция соцсетей

Юзеров в основном итоги выборов не удивили. Хотя исключением может быть низкая явка избирателей, высокий результат кандидата в мэры Киева от ОПЗЖ Александра Попова (скорее всего, он проходит во второй тур) и провал "Слуги народа". Об этом сообщает 24 канал.

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Также в сети иронизируют над поражением Андрея Пальчевского и его "Победой", успехами скандальной Нели Штепы и молчанием Геннадия Кернеса, который все еще лечится от коронавируса за рубежом. Досталось и всенародном опросу, который провели 25 октября с инициативы президента Зеленского.

Подборка шуток пользователей о первых результатах голосования



Фото сообщества "Перчатки Кличко"

ЦВК, офіційно: жарт про пальчевскогоив сраці більше не жарт. — Пан ZÆбафаній жівчікм™ (@DFENS3000) October 26, 2020

Как проебать все и ничего так и не понять pic.twitter.com/IqRCaBbIuL — RoboManus (@ObsoleteKotik) October 25, 2020

ЦВК, офіційно: жарт про пальчевскогоив сраці більше не жарт. — Пан ZÆбафаній жівчікм™ (@DFENS3000) October 26, 2020

инагурацию кернеса и похороны совмещать будут? — Lana L . UA (@svettt7) October 26, 2020

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Как украинцы реагировали на само голосование

#Вибори Як українці реагують на результати місцевих виборів 2020 pic.twitter.com/KEoX1Uq9QM — Andrii NiukinSlavaUkraini (@niukin) October 25, 2020

від чого насправді загинули динозаври? pic.twitter.com/fZ9qdxRUGP — київський тремпель імені Тараса Шевченка (@grekhov) October 26, 2020

Акутально Украинцы приняли участие во всенародном опросе от Зеленского: какие результаты

Что в сети говорят об опросе Зеленского

Цей скріншот точно характеризує результати місцевих виборів. pic.twitter.com/VuG4Q4Zp2c — Баба і кіт (@babaikit) October 26, 2020

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Итоги дня выборов 25 октября / Инфографика 24 канала