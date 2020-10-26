25 жовтня в Україні пройшли чергові місцеві вибори. І хоча зараз триває підрахунок голосів, завдяки екзитполам вже можна бути переконаним про їхні підсумки. Як відреагували на місцеві вибори в мережі – читайте далі.

Місцеві вибори 2020: реакція соцмереж

Юзерів здебільшого підсумки виборів не здивували. Хоча виключенням може бути низька явка виборців, високий результат кандидата в мери Києва від ОПЗЖ Олександра Попова (найімовірніше, він проходить до другого туру) та провал "Слуги народу". Про це повідомляє 24 канал.

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Також у мережі іронізують над поразкою Андрія Пальчевського та його "Перемоги", успіхами скандальної Нелі Штепи та мовчанням Геннадія Кернеса, який усе ще лікується від коронавірусу за кордоном. Дісталось і всенародному опитуванню, яке провели 25 жовтня з ініціативи президента Зеленського.

Добірка жартів юзерів про перші результати голосування



Фото спільноти "Рукавички Кличка"

ЦВК, офіційно: жарт про пальчевскогоив сраці більше не жарт. — Пан ZÆбафаній жівчікм™ (@DFENS3000) October 26, 2020

Как проебать все и ничего так и не понять pic.twitter.com/IqRCaBbIuL — RoboManus (@ObsoleteKotik) October 25, 2020

ЦВК, офіційно: жарт про пальчевскогоив сраці більше не жарт. — Пан ZÆбафаній жівчікм™ (@DFENS3000) October 26, 2020

инагурацию кернеса и похороны совмещать будут? — Lana L . UA (@svettt7) October 26, 2020

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Як українці реагували на саме голосування

#Вибори Як українці реагують на результати місцевих виборів 2020 pic.twitter.com/KEoX1Uq9QM — Andrii NiukinSlavaUkraini (@niukin) October 25, 2020

від чого насправді загинули динозаври? pic.twitter.com/fZ9qdxRUGP — київський тремпель імені Тараса Шевченка (@grekhov) October 26, 2020

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Що у мережі кажуть про опитування Зеленського

Цей скріншот точно характеризує результати місцевих виборів. pic.twitter.com/VuG4Q4Zp2c — Баба і кіт (@babaikit) October 26, 2020

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Підсумки дня виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу