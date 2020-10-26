"Вмер" Кернес, "Поразка Пальчевського" і про динозаврів: як у мережі реагували на місцеві вибори
25 жовтня в Україні пройшли чергові місцеві вибори. І хоча зараз триває підрахунок голосів, завдяки екзитполам вже можна бути переконаним про їхні підсумки. Як відреагували на місцеві вибори в мережі – читайте далі.
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Юзерів здебільшого підсумки виборів не здивували. Хоча виключенням може бути низька явка виборців, високий результат кандидата в мери Києва від ОПЗЖ Олександра Попова (найімовірніше, він проходить до другого туру) та провал "Слуги народу". Про це повідомляє 24 канал.
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Також у мережі іронізують над поразкою Андрія Пальчевського та його "Перемоги", успіхами скандальної Нелі Штепи та мовчанням Геннадія Кернеса, який усе ще лікується від коронавірусу за кордоном. Дісталось і всенародному опитуванню, яке провели 25 жовтня з ініціативи президента Зеленського.
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