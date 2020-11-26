Восени 2020 року 63-річний Валерій Баранов після тривалої перерви знову став мером Бердянська. Долю перемоги вирішили менше як 1000 голосів переваги.

За своє довге життя Валерій Баранов встиг побути комуністом, прибічником ринкових відносин, демократом-центристом і російськомовним патріотом України, керував цілою областю та два строки відбув на посаді мера Бердянська, кілька разів балотувався до Верховної Ради, але потрапив туди лише одного разу. В листопаді 2020 року Баранов втретє переміг на виборах мера рідного міста й наступні 5 років буде опікуватись проблемами цього приморського райцентру. Хто такий Валерій Баранов – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Валерія Баранова

Валерій Баранов народився 19 квітня 1957 року у Бердянську, який тоді так не називався. З 1939 по 1958 місто носило ім'я радянської льотчиці Поліни Осипенко.

Валерій Баранов та майбутня впливова бердянська бізнеследі Марина Баранова / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

Баранов пішов типовим шляхом радянського молодика з амбіціями – отримав вищу освіту в Маріуполі (тоді – Жданов) та пішов працювати інженером на бердянський завод "Південгідромаш", що займався й займається нині виробництвом гідравлічних насосів. Паралельно Баранов просувався й по партійній лінії – спочатку як комсомольський активіст, а згодом – діяч компартії.

Участь у лавах нині забороненої партії пришвидшила розвиток кар'єри Валерія Баранова – він стає заступником начальника цеху на заводі, а згодом переходить на роботи до горкому. У 1990 році 33-річний Баранов вже був 2 секретарем бердянського горкому КП(б)У (за сучасними аналогіями – віцемер міста).

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Бізнесмен з 90-х

Після розвалу СРСР за комуністичним минулим тужити не став і швидко переформатувався. У 1991 році – він вже бізнесмен. Наприкінці року Баранов створює ТОВку "Аванта" та починає торгувати дефіцитним для тих часів м'ясом.

Доволі швидко "Аванта" розрослася й стала впливовою та успішною фірмою, а колишній комсомолець/комуніст – чи не найвпізнаванішою фігурою на ринках Бердянська, де в 90-і було сконцетровано все економічне життя міста та району.

Валерій Баранов – 1997 ріки / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

Політична кар'єра 2.0

Наприкінці 90-х Баранов вирішив повернутися у політику – у 1998 його обрали мером Бердянська. На цій посаді він відбув два терміни – до 2007 року.

Мер Бердянська та другий президент України / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

У 2007 році Баранов переїздить до Києва – його обрали від потужного тоді "Блоку Литвина" до Верховної Ради. У парламенті не пас задніх, а 2 роки був головою комітету з питань бюджету.

Віктор Медведчук на селфі Валерія Баранова / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

Баранов і його майбутні політичні опоненти / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

У 2012 рейтинг колишніх кучмістів впав й Баранов не переобрався до Ради, але лишився жити в Києві. У Бердянську ж був наїздами – там родинним бізнесом опікувалась старша донька Марина та набуті у 90-і товариші.

На посту мера Бердянська Баранову довелось прослухати чимало монологів Євгена Червоненка / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

Перервати столичне життя довелося в 2014 році. Тоді Валерія Баранова указом виконувача обов'язків президента України Турчинова призначили губернатором Запорізької області.

На цій посаді Баранов проявив себе харизматичним політиком з проукраїнською позицією – він освоїв соцмережі й активно ними користувався. Дописи Баранова про викриття чергових агентів "руського миру", терористів та невдалі спроби побудувати "ЗНР" збирали чимало лайків та голосів на підтримку губернатора.

У 2014 році Баранов зробив чимало для боротьби з "руським миром" / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

Втім, довго Баранов на уряді не пробув й вже восени 2014 пішов з посади під нетиповим для української політики приводом – участь у парламентських виборах. Їх Баранов програв кандидату від БПП, а 27.10.2020 остаточно звільнився за власним бажанням.

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Латифундист

За час перебування Баранова при владі йому вдалося отримати максимум – його бізнеспартнери встановили контроль над усіма великими ринками міста, відкрила кілька знакових для райцентру ресторанів, а сам Баранов, члени його родини, родичі та наближені отримали від міста чимало землі, яка на курорті стала "золотою". Всього журналісти місцевого бердянського видання pro.berdiansk.biz нарахували 173 земельні ділянки, які можна віднести до активів родини Баранова та його оточення. Це десятки гектарів землі на Бердянській косі та інші ласі шматки на узбережжі. Деталі розслідування – за посиланням.

5 з половиною років Валерій Баранов відпочивав від політики / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

При цьому сам Баранов свої статки суттєво применшує. У передвиборчому ефірі на фейсбуці у вересні 2020 року політик повідомив, що має лише по одній квартирі у Бердянську та Києві, для пересування по кожному з населених пунктів має Range Rover і Lexus, а у дружини – скромна автівка Honda CRV. Себе Баранов назвав підприємцем, також він похвалився донькою, яка є успішною бізнеследі – має кілька підприємств, а ще у родини є сімейний бізнес – готель "Дюна".

Вибори-2020 та нове повернення до політики

Після перерви у п'ять з половиною років 63-річний Баранов вирішив повернутись у політику й втретє стати мером Бердянська.

2020 – новий виклик / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

У мери Баранов балотувався від партії бізнеспартнера Ігоря Коломойського нардепа Ігоря Палиці "За Майбутнє". У першому турі фінішував другим – з 30,15 % голосів. Першим був Олександр Свідло з "ОПЗЖ".

Баранов позиціював себе як проукраїнський кандидат, який боровся зі злом в особі проросійського кандидата від партії Медведчука. На цій тезі була побудована кампанія Валерія Баранова. Так колишній кучміст доволі несподівано став патріотом.

22 листопада 2020 – дата повернення Баранова / Колаж "Бердянськ 24"

У другому турі 22 листопада 2020 Баранов взяв реванш – не дуже впевнений (17 282 голоси проти 16 327 голосів у Свідла), але переможців не судять.