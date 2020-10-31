Голова партії "Рівне Разом" Віктор Шакирзян виграв перший тур виборів мера Рівного, а його політсила отримає велику фракцію у Рівненській міській раді.

За попередніми підрахунками Рівненської ТВК і даними екзит-полів, 25 жовтня на виборах мера Рівного перше місце посідає Віктор Шакирзян. Дані екзитполів, щоправда, дають досить розбіжні показники – від 21,3% до голосів до 18,6%, але в усіх підрахунках саме Шакирзян йде першим, а найближчі його переслідувачі – Віталій Коваль і Олександр Третяк – відстають на 3-5%.

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Доволі високий рейтинг Шакирзіна у Рівному "потягнув" за собою і партію "Рівне Разом", яка на виборах до Рівненської міськради фінішувала, за різними підрахунками другою або третьою, але за будь-якого варіанту матиме досить чисельну фракцію.

Що відомо про нового фаворита на політичній мапі Рівненщини? Сайт 24 каналу зібрав найважливіші факти і цікавинки про Віктора Шакирзяна.

Біографія

Віктор Шакирзян народився 20 листопада 1978 року в селі Бабин Гощанського району Рівненської області. З 2000 року проживає у Рівному. Одружений, виховує сина.

Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП), спеціальність – технік-будівельник.

Працювати почав ще студентом. Перша робота – на ковбасній фабриці. ("Завдяки їй я зміг переїхати з гуртожитку на орендовану квартиру", – згадує нині кандидат у мери).



Віктор Шакирзян відпочиває від бізнесу і політики / Фото: соцмережі

Бізнес

З початку 2000-х років Шакирзян займається бізнесом. Але перші підприємницькі спроби, за даними ЗМІ, завершилися банкрутством. На момент ліквідації його фірма "Меркурій Інвест" і торговий дім "Імперія" мали податкові борги.

Зараз головні бізнес-інтереси Шакирзяна – у сфері будівництва і транспорту. За даними Youcontrol, він є засновником і головним бенефіціаром підприємств "Буд-Сектор" (заснована 2005), "РівнеТрансБуд" (2011) і "Захід-Трансбуд" (2012), спеціалізація яких – будівництво будинків та доріг, здача в оренду будтехніки, послуги з вантажних перевезень, реалізація піску і щебню. Крім того, Шакирзян є засновником і керівником фірм "Балашівський граніт" і "Діон".

Інформації про статки та декларації Шакирзяна у відкритих джерелах немає.

Шакирзян також займається волонтерством, за що має нагороди – медаль "За відродження України" від ДУК ПС, нагрудний знак "Волонтер України" від БФ "Україна це я", а також подяки – за ремонт палати у Рівненській обласній дитячій лікарні та за допомогу на ремонт, обладнання школи "Babysun" і підтримку дітей з синдромом Дауна.

Політична кар'єра



Віктор Шакирзян голосує на міських виборах-2020

У 2015 році Віктор Шакирзян балотувався до Рівненської обласної ради по 9-му виборчому округу від "Партії конкретних справ", але не був обраний.

У березні 2016 року Шакирзян зареєстрував політичну партію "Рівне Разом", а у травні 2020-го – громадську організацію з такою ж назвою.

У вересні 2020 року політична партія "Рівне Разом" висунула Шакирзяна кандидатом на посаду міського голови Рівного. На вибори він ішов з гаслами і планами вивести Pівне у лідери серед міст України. В останні місяці перед голосуванням активно займається меценатством.

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25 жовтня на місцевих виборах-2020 Шакирзян, як ми згадували вище, посів перше місце у перегонах за посаду мера Рівного. Але він не набрав більше 50% голосів, тому відбудеться другий тур, в якому суперником Шакирзяна стане хтось із дуету Віталій Коваль – Олександр Третяк, які, за попередніми підрахунками, йдуть пліч-о-пліч.