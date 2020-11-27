29 ноября 2020 община повторно будет голосовать за городского главу Черновцов. За первенство соревнуются местный водочный магнат Роман Кличук и бывший регионал Виталий Михайлишин.

В первом туре избиратели Черновицкой общины всего поддержали своими голосами Романа Кличука от партии "Единая альтернатива" (27,23% голосов) и Виталия Михайлишина от партии "Команда Михайлишина" (21,31% голосов). Именно они будут соревноваться за кресло мэра Черновцов во втором туре. Что обещают оба кандидата – читайте в материале 24 канала.

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Так сложилось, что законодательство не обязывает кандидатов на должность городского главы иметь отдельные предвыборные программы. Однако, оба кандидата в мэры Черновцов баллотируются от политических партий, поэтому мы можем брать за основу позиции тех политсил, которых они представляют. На самом деле эти программные позиции чрезвычайно важны, ведь от них зависит будущая стратегия развития и успешность важнейших сфер жизни Черновицкой городской общины. Поэтому советуем ознакомиться с тем, что обещают кандидаты-финалисты на должность городского головы Черновцов перед тем, как поставить галочку в избирательном бюллетене.

А пока до повторного голосования еще остается время, кандидаты стараются привлечь все больше внимания к себе и пообещать "золотые горы" тем, кто поддержит их в финальном противостоянии. И делать они это будут в отношении 6 наиболее чувствительных для граждан сфер. Это образование, здравоохранение, социальная защита, ЖКХ, дороги и общественный транспорт.

Что может мэр?

Мэр имеет достаточно широкие полномочия, основные из которых касаются управления работой горсовета и его исполкома, распоряжения бюджетными средствами, контроля за соблюдением прав и интересов горожан и представления интересов жителей общины. Эти полномочия позволяют мэру значительно влиять на местную политику в сообществе. Подробнее о полномочиях мэра – на инфографике.

Полномочия мэра украинского города / Инфографика "Центра совместных действий"

Обещания кандидатов в мэры Черновцов

Образование

Обеспечить ученикам и студентам качественное образование, наработать модель страхования учителей, построить новые и отремонтировать старые учебные заведения планирует Виталий Михайлишин. Правда, такие обещания стоило бы уточнять, ведь сейчас они имеют достаточно общий и неопределенный характер. А вот для Романа Кличука образование, к сожалению, не является приоритетным: о нем ничего не указано в официальной предвыборной программе кандидата.

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Охрана здоровья

Программа Романа Кличука не содержит ни одного пункта по охране здоровья. У Виталия Михайлишина ситуация не намного лучше. Политик лишь отмечает, что будет нарабатывать модель страхования медиков. На этом его видение развития здравоохранения заканчивается. И это в то время как в разгаре пандемия COVID-19.

Роман Кличук / Фото со страницы политика в фейсбуке

Социальная защита

Что касается социальной защиты населения, у обоих кандидатов в приоритете создание комфортной среды для людей с дополнительными потребностями – лиц с инвалидностью, пожилых людей с палкой и тому подобное. Кроме этого, Виталий Михайлишин обещает заботиться о сиротах, многодетных семьях, одиноких и ветеранах. В частности, путем увеличения финансирования местных программ по поддержке уязвимых категорий, обеспечением доступных лекарств, социального хлеба, дополнительных льгот на ЖКХ и социального проездного билета.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг Роман Кличук предлагает путем инициирования городской программы развития органов самоорганизации населения и помощи жителям самоорганизоваться в сеть локальных сообществ. Предполагается, что эти сообщества получат от горсовета два важных полномочия. Речь идет о подготовке бюджетных запросов на текущие ремонты и благоустройство для департамента ЖКХ и право первой подписи на акте выполненных работ. А вот Виталий Михайлишин не пишет, как он будет решать проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Виталий Михайлишин / Фото со страницы политика в фейсбуке

Дороги

Оба кандидаты в мэры Черновцов собираются улучшать состояние дорожной инфраструктуры, но вносят в свои намерения очень мало конкретики. Так, Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина" обещает отремонтировать черновицкие автодороги и контролировать качество ремонтных работ. А его конкурент Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" предлагает сформировать программу развития инфраструктуры и городских публичных пространств так, чтобы каждый житель знал, какую конкретную дорогу, тротуар или остановку сделают за следующие 5 лет.

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Общественный транспорт

В сфере общественного транспорта Виталий Михайлишин склоняется к тому, чтобы обеспечить удобный и безопасный общественный транспорт по справедливой цене. Также он планирует создать коммунальное автобусное предприятие, чтобы владельцы маршруток "не издевались над людьми и не шантажировали власть" никаких позиций по решению проблем и развитию общественного транспорта в своей предвыборной программе не имеет Роман Кличук.

Какой мэр нужен Черновцам

Заставить местных политиков перейти от популизма к качественному управлению может лишь сознательная гражданская позиция жителей общины и контроль власти гражданами. И начинать эту традицию стоит с взвешенного прочтения предвыборных программ. Ведь именно программы победителей местных выборов лягут в основу местных программ социально-экономического развития. От этих документов зависит качество планирования важнейших сфер жизни общины.

Поэтому если вы хотите иметь качественное здравоохранение, комфортный общественный транспорт или дороги без ям, во втором туре выборов мэра Черновцов голосуйте не за наиболее креативную рекламу или эмоциональные выступления, а за профессионализм и отсутствие сомнительных связей.

Авторы – Мария Квицинская, Константин Шокало, аналитики Центра совместных действий, для издания "Молодой Буковинец"