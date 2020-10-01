С 1 по 29 сентября украинские политики потратили более 28 миллионов гривен (чуть более 1 миллиона долларов) на политическую рекламу в Facebook. В целом расходы на политическую и соцрекламу в украинском сегменте соцсети в 2020 году превысили 2,56 миллиона долларов.

За 25 дней сентября расходы на соцсети выросли вдвое по сравнению с августом. Об этом свидетельствуют данные библиотеки фейсбук-рекламы, которые проанализировало движение "ЧЕСНО".

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В этом месяце на рекламу больше всего тратили партийные страницы и личные страницы политиков. На них приходится около 75% всех расходов в сентябре.

Кто и сколько больше всего потратил на рекламу в Фейсбуке

Больше всего на рекламу в соцсети в сентябре тратила партия " За будущее" и ее представители – более 203 тысяч долларов.

Львиная доля расходов политсилы приходится на рекламу с партийной страницы и страниц Игоря Палицы и Александра Шевченко. "За будущее" превзошла совокупные расходы других лидеров рейтинга – "Слуги народа" и "Нашего края", которые в сентябре за рекламу в соцсетях заплатили 137 и 64 тысячи долларов соответственно.

Сколько тратят "Слуги народа"

Расходы "Слуги народа" в сентябре выросли прежде всего из-за продвижения кандидатов в мэры Киева (Ирины Верещук) и Кривого Рога (Дмитрия Шевчика).

Страница "Слуга Кривого Рога" в сентябре вложила в рекламу в Facebook 5,8 тысячи долларов. Она продвигает Дмитрия Шевчика, который является гендиректором "Центрального горно-обогатительного комбината", а также депутатом облсовета от "Оппозиционного блока". 31 августа его выдвинули на должность городского головы Кривого Рога на съезде партии "Слуги народа".



Реклама в Фейсбуке от "Слуг народа" / Скриншот

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Еще одна страница, которая работает в пользу Дмитрия Шевчика, – "Гордость Кривого Рога". В сентябре с нее за рекламу заплатили 5,6 тысячи долларов.

Еще более 5 тысяч долларов потратила страница "ЗЕмляки за ЗЕленского", которая тоже агитирует за Шевчика.

В то же время страница "Кривой Рог за ЮЗИКА" в сентябре направила на рекламу против Дмитрия Шевчика 5,4 тысячи долларов, а страница "ПОЗОР Зеленскому" – еще 3,9 тысячи долларов.



Агитация "слуг народа" в Фейсбуке / Скриншот

Как тратят другие партии

Традиционно немало денег на соцсети тратят:

"Европейская солидарность" – 46 тысяч долларов,

ОПЗЖ – 39 тысяч долларов,

"Победа Пальчевского" – 38 тысяч долларов,

"Пропозиция" – 35 тысяч долларов,

ВО "Батькивщина" – 25 тысяч долларов.

При этом партии выбирают различные стратегии распространения рекламы. Если одни продвигают такой контент через официальные партийные страницы и личные страницы своих представителей, то другие создают сложные сети страниц, которые прямой связи с партией или кандидатом не имеют.

Как действует "Победа Пальчевского"

В пользу Андрея Пальчевского и его партии с различных страниц распространяют результаты социологических опросов, по которым он является основным конкурентом Виталия Кличко.

На рекламирование таких опросов в сентябре потратили почти 17 тысяч долларов, а в течение года – более 40 тысяч долларов.

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Кстати, по результатам недавних опросов группы "Рейтинг", Виталий Кличко имеет 46% поддержки избирателей, а на втором месте теперь Сергей Притула с результатом 9,8%.

С новой силой началась рекламная кампания на странице "Ассоциация налогоплательщиков. Киев". В сентябре эта страница потратила на рекламу почти 6 тысяч долларов. Упомянутые выше опросы распространяют также со страниц "Свободная Украина", "Украина онлайн", "Свободная Украина" и других.

Рекламу с официальной страницы партии "Победа Пальчевского" оплачивает ОО "Победа Пальчевского". Эту общественную организацию основали через несколько недель после создания (переименования) одноименной политсилы.



Рекламная кампания в пользу Пальчевского / Скриншот

Крупнейшая сеть страниц работает в пользу действующего мэра Днепра Бориса Филатова и партии "Пропозиция". В течение года журналисты зафиксировали уже более 30 таких страниц. Практически все они были активными и в сентябре, потратив на рекламу почти 14 тысяч долларов. Интересно, что еще недавно часть этих страниц (администрировались компанией "Шторм Диджитал") размещала рекламу против Филатова, однако в августе и сентябре, наоборот, начала его пиарить.

В сентябре активизировались страницы, которые до того не существовали или не тратили денег на рекламу. К примеру, новая страница "Экопартия Березы" в течение трех недель сентября заплатила за рекламу 8,9 тысячи долларов.

Активно тратить на рекламу в Facebook начали страницы "Киевщина ЗА Будущее" (более 9 тысяч долларов за сентябрь) и партии "Экологическая альтернатива" (более 8,8 тысячи долларов за первые недели сентября).

В сентябре значительно активизировалась страница винницкой партии "Движение справедливости", которая уже потратила более 6 тысяч долларов.

6,5 тысячи долларов за первые три недели сентября направил на рекламу в Фейсбуке нардеп Антон Яценко. Всего с начала года политик заплатил за фейсбук-рекламу более 23 тысяч долларов. Сейчас он агитирует за кандидата на пост мэра Умани от партии "За будущее" Ирину Плетневу.



Пиар Яценко кандидатки в Умани / Скриншот

Обратите внимание! До 25 сентября продолжалось представление документов на регистрацию кандидатов, а транслируемая до регистрации реклама формально не является агитацией и фактически не регулируется законодательством.

Местные выборы 2020 в Украине: главное

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Местные выборы 2020 состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Выборы на Донбассе назначат в соответствии с украинским законодательством после деоккупации территорий.



Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала