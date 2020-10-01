З 1 по 29 вересня українські політики витратили понад 28 мільйонів гривень (трохи більше 1 мільйона доларів) на політичну рекламу в Facebook. Загалом витрати на політичну та соцрекламу в українському сегменті соцмережі 2020 року перевищили 2,56 мільйона доларів.

За 25 днів вересня витрати на соцмережі зросли вдвічі порівняно із серпнем. Про це свідчать дані бібліотеки фейсбук-реклами, які проаналізував Рух "ЧЕСНО".

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Цього місяця на рекламу найбільше витрачали партійні сторінки та особисті сторінки політиків. На них припадає близько 75% усіх витрат у вересні.

Хто і скільки найбільше витратив на рекламу в фейсбуці

Найбільше на рекламу в соцмережі у вересні витрачали партії "За майбутнє" та її представники – понад 203 тисячі доларів .

. Левова частка витрат політсили припадає на рекламу з партійної сторінки та сторінок Ігоря Палиці й Олександра Шевченка. "За майбутнє" перевершила сукупні витрати інших лідерів рейтингу – "Слуги народу" та "Нашого краю", які у вересні за рекламу в соцмережах заплатили 137 і 64 тисячі доларів відповідно.

Скільки витрачають "Слуги народу"

Витрати "Слуги народу" у вересні зросли передовсім через просування кандидатів у мери Києва (Ірини Верещук) та Кривого Рогу (Дмитра Шевчика).

Сторінка "Слуга Кривого Рога" у вересні вклала в рекламу у Facebook 5,8 тисячі доларів. Вона просуває Дмитра Шевчика, який є гендиректором "Центрального гірничо-збагачувального комбінату", а також депутатом облради від "Опозиційного блоку". 31 серпня його висунули на посаду міського голови Кривого Рогу на з'їзді партії "Слуги народу".



Реклама в фейсбуці від "Слуг народу" / Скриншот

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Ще одна сторінка, яка працює на користь Дмитра Шевчика, – "Гордость Кривого Рога". У вересні з неї за рекламу заплатили 5,6 тисячі доларів.

Ще понад 5 тисяч доларів витратила сторінка "ЗЕмляки за ЗЕленского", котра теж агітує за Шевчика.

Водночас сторінка "Кривой Рог за ЮЗИКА" у вересні спрямувала на рекламу проти Дмитра Шевчика 5,4 тисячі доларів, а сторінка "ПОЗОР Зеленскому" – ще 3,9 тисячі доларів.



Агітація "слуг народу" в фейсбуці / Скриншот

Як витрачають інші партії

Традиційно чимало грошей на соцмережі витрачають:

"Європейська солідарність" – 46 тисяч доларів,

ОПЗЖ – 39 тисяч доларів,

"Перемога Пальчевського" – 38 тисяч доларів,

"Пропозиція" – 35 тисяч доларів,

ВО "Батьківщина" – 25 тисяч доларів.

При цьому партії вибирають різні стратегії поширення реклами. Якщо одні просувають такий контент через офіційні партійні сторінки й особисті сторінки своїх представників, то інші створюють складні мережі сторінок, котрі прямого зв’язку з партією чи кандидатом не мають.

Як діє "Перемога Пальчевського"

На користь Андрія Пальчевського та його партії з різноманітних сторінок поширюють результати соціологічних опитувань, за якими він є основним конкурентом Віталія Кличка.

На рекламування таких опитувань у вересні витратили майже 17 тисяч доларів, а впродовж року – понад 40 тисяч доларів.

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До речі, за результатами нещодавніх опитувань групи "Рейтинг", Віталій Кличко має 46% підтримки виборців, а на другому місці тепер Сергій Притула з результатом 9,8%.

З новою силою почалася рекламна кампанія на сторінці "Асоціація платників податків. Київ". У вересні ця сторінка витратила на рекламу майже 6 тисяч доларів. Згадані вище опитування поширюють також зі сторінок "Свободная Украина", "Украина онлайн", "Вільна Україна" й інших.

Рекламу з офіційної сторінки партії "Перемога Пальчевського" оплачує ГО "Перемога Пальчевського". Цю громадську організацію заснували за кілька тижнів після створення (перейменування) однойменної політсили.



Рекламна кампанія на користь Пальчевського / Скриншот

Найбільша мережа сторінок працює на користь чинного мера Дніпра Бориса Філатова та партію "Пропозиція". Впродовж року журналісти зафіксували вже понад 30 таких сторінок. Практично всі вони були активними й у вересні, витративши на рекламу майже 14 тисяч доларів. Цікаво, що ще нещодавно частина цих сторінок (адмініструвалися компанією "Шторм Діджитал") розміщувала рекламу проти Філатова, однак у серпні й вересні, навпаки, почала його піарити.

У вересні активізувалися сторінки, які до того не існували або не витрачали грошей на рекламу. До прикладу, новостворена сторінка "Екопартія Берези" протягом трьох тижнів вересня заплатила за рекламу 8,9 тисячі доларів.

Активно витрачати на рекламу у Facebook почали сторінки "Київщина ЗА Майбутнє" (понад 9 тисяч доларів за вересень) та партії "Екологічна альтернатива" (більш ніж 8,8 тисячі доларів за перші тижні вересня).

У вересні значно активізувалася сторінка вінницької партії "Рух справедливості", котра вже витратила понад 6 тисяч доларів.

6,5 тисячі доларів за перші три тижні вересня спрямував на рекламу у фейсбуці нардеп Антон Яценко. Загалом від початку року політик заплатив за фейсбук-рекламу понад 23 тисячі доларів. Нині він агітує за кандидатку на посаду мера Умані від партії "За майбутнє" Ірину Плетньову.



Піар Яценка кандидатки в Умані / Скриншот

Зверніть увагу! До 25 вересня тривало подання документів на реєстрацію кандидатів, а трансльована до реєстрації реклама формально не є агітацією і фактично не регулюється законодавством.

Місцеві вибори 2020 в Україні: головне

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.

Місцеві вибори 2020 відбудуться на усій території України, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Вибори на Донбасі призначать відповідно до українського законодавства після деокупації територій.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу