За даними екзитполів у Чернівцях за крісло мера мають шанси поборотися троє кандидатів. А от до міської ради проходять щонайменше 5 політичних партій, але ще 3 партії близькі до прохідного показника.

Зараз у Чернівцях немає мера – Олексія Каспрука відсторонили від посади. Виконує обов'язки міського голови Василь Продан. Новим же головою найбільше шансів стати за даними екзитполів має Роман Клічук, пише 24 канал.

По всіх містах Як проголосували на місцевих виборах в Україні: результати екзитполів

Хто може стати мером Чернівців

Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера

Роман Клічук ("Єдина альтернатива") – 29,13%

Віталій Міхайлішин ("Команда Міхайлішіна") – 21,43%

Олексій Каспрук ("Пропозиція") – 17,94%

Останні двоє кандидатів у межах статистичної похибки мають найбільше шансів потрапити до другого туру та змагатися там із Клічуком. Решта кандидатів мають менші показники:

Віталій Другановський ("Слуга народу") – 13,67%

Василь Максимюк ("Європейська Солідарність") – 4,49%

Михайло Яринич ("Народний контроль") – 4,34%

Юрій Бурега ("Батьківщина") – 2,39%

Руслан Цаплюк ("Сила і честь") – 1,42%

Галина Жук (самовисування) – 1,1%

Сергій Качмарський ("Побратими України") – 1%

Олександр Фищук (самовисування) – 0,96%

Василь Дутчак ("Наш край") – 0,96%

Юрій Ковалець (самовисування) – 0,85%

Володимир Дідух-Кобзар (самовисування) – 0,32%

Міська рада Чернівців

Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера

Впевнено долають бар'єр у 5% такі політичні сили: