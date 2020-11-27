29 листопада 2020 року громада повторно голосуватиме за міського голову Чернівців. За першість змагаються місцевий горілчаний магнат Роман Клічук і колишній регіонал Віталій Михайлішин.

У першому турі виборці Чернівецької громади найбільше підтримали своїми голосами Романа Клічука від партії "Єдина альтернатива" (27,23% голосів) та Віталія Михайлішина від партії "Команда Михайлішина" (21,31% голосів). Саме вони будуть змагатися за крісло мера Чернівців у другому турі. Що обіцяють обидва кандидати – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Так склалося, що законодавство не зобов'язує кандидатів на посаду міського голови мати окремі передвиборчі програми. Однак, обидва кандидати у мери Чернівців балотуються від політичних партій, тому ми можемо брати за основу позиції тих політсил, яких вони представляють. Насправді ці програмні позиції надзвичайно важливі, адже від них залежить майбутня стратегія розвитку та успішність найважливіших сфер життя Чернівецької міської громади. Тому радимо ознайомитися з тим, що обіцяють кандидати-фіналісти на посаду міського голови Чернівців перед тим, як поставити галочку у виборчому бюлетені.

А поки до повторного голосування ще залишається час, кандидати намагатимуться привернути все більше уваги до себе та пообіцяти "золоті гори" тим, хто підтримає їх у фінальному протистоянні. І робити вони це будуть щодо 6 найбільш чутливих для громадян сфер. Це освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, ЖКГ, дороги та громадський транспорт.

Що може мер?

Мер має доволі широкі повноваження, основні з яких стосуються управління роботою міськради та її виконкому, розпорядження бюджетними коштами, контролю за дотриманням прав і інтересів містян та представлення інтересів жителів громади. Ці повноваження дозволяють міському голові значно впливати на місцеву політику у громаді. Детальніше про повноваження мера – на інфографіці.

Повноваження мера українського міста / Інфографіка "Центру спільних дій"

Обіцянки кандидатів у мери Чернівців

Освіта

Забезпечити учням та студентам якісну освіту, напрацювати модель страхування вчителів, побудувати нові та відремонтувати старі заклади освіти планує Віталій Михайлішин. Щоправда, такі обіцянки варто було б уточнювати, адже зараз вони мають досить загальний і невизначений характер. А от для Романа Клічука освіта, на жаль, не є пріоритетною: про неї нічого не зазначено у офіційній передвиборчій програмі кандидата.

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Охорона здоров'я

Програма Романа Клічука не містить жодного пункту щодо охорони здоров'я. У Віталія Михайлішина ситуація не набагато краща. Політик лише зазначає, що буде напрацьовувати модель страхування медиків. На цьому його бачення розвитку охорони здоров'я закінчується. І це в той час як в розпалі пандемія COVID-19.

Роман Клічук / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

Соціальний захист

Що стосується соціального захисту населення, у обох кандидатів в пріоритеті створення комфортного середовища для людей з додатковими потребами – осіб з інвалідністю, людей похилого віку з ціпком тощо. Крім цього, Віталій Михайлішин обіцяє піклуватися про сиріт, багатодітні сім'ї, одиноких і ветеранів. Зокрема, шляхом збільшення фінансування місцевих програм з підтримки вразливих категорій, забезпеченням доступних ліків, соціального хліба, додаткових пільг на ЖКГ та соціального проїзного квитка.

Житлово-комунальне господарство

Поліпшити якість надання житлово-комунальних послуг Роман Клічук пропонує шляхом ініціювання міської програми розвитку органів самоорганізація населення і допомоги жителям самоорганізуватися в мережу локальних спільнот. Передбачається, що ці спільноти отримають від міськради два важливих повноваження. Йдеться про підготовку бюджетних запитів на поточні ремонти та благоустрій для департаменту ЖКГ та право першого підпису на акті виконаних робіт. А ось Віталій Михайлішин не пише, як він буде вирішувати проблеми в сфері житлово-комунального господарства.

Віталій Михайлішин / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

Дороги

Обидва кандидати у мери Чернівців збираються покращувати стан дорожньої інфраструктури, але вносять у свої наміри дуже мало конкретики. Так, Віталій Михайлішин від партії "Команда Михайлішина" обіцяє відремонтувати чернівецькі автошляхи та контролювати якість ремонтних робіт. А його конкурент Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива" пропонує сформувати програму розвитку інфраструктури та міських публічних просторів так, щоб кожен мешканець знав, яку конкретну дорогу, тротуар чи зупинку зроблять за наступні 5 років.

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Громадський транспорт

У сфері громадського транспорту Віталій Михайлішин схиляється до того, щоб забезпечити зручний та безпечний громадський транспорт за справедливою ціною. Також він планує створити комунальне автобусне підприємство, щоб власники маршруток "не знущалися з людей та не шантажували владу" Жодних позицій щодо розв'язання проблем та розвитку громадського транспорту у своїй передвиборчій програмі не має Роман Клічук.

Який мер потрібний Чернівцям

Змусити місцевих політиків перейти від популізму до якісного управління може лише свідома громадянська позиція жителів громади та контроль влади громадянами. І починати цю традицію варто з виваженого прочитання передвиборчих програм. Адже саме програми переможців місцевих виборів ляжуть в основу місцевих програм соціально-економічного розвитку. Від цих документів щонайменьш залежить якість планування найважливіших сфер життя громади.

Тому якщо ви бажаєте мати якісну охорону здоров'я, комфортний громадський транспорт чи дороги без ям, у другому турі виборів мера Чернівців голосуйте не за найбільш креативну рекламу або найемоційніші виступи, а за професіоналізм та відсутність сумнівних зв'язків.

Автори – Марія Квіцінська, Костянтин Шокало, аналітики Центру спільних дій, для видання "Молодий Буковинець"