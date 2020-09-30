На посаду міського голови Херсона балотується колишній мер Володимир Сальдо. Конкуренцію на виборах йому складуть Ігор Колихаєв з партії "Нам тут жити" та Юрій Кирилов зі "Слуги народу".

Детальніше про кандидатів у мери Херсона читайте в матеріалі 24 каналу.

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Кого вже зареєстрували

Володимир Сальдо – "Блок Володимира Сальдо",

Андрій Яценко – "Перемога Пальчевського",

Юрій Колихаєв – самовисуванець,

Юрій Рожков – самовисуванець,

Ігор Колихаєв – "Нам тут жити",

Артем Кияновський – "Наш край",

Іван Глухов – "Європейська солідарність",

Юрій Кирилов – "Слуга народу",

Руслан Рубан – "Партія Зелених України".

Кандидати, які подали документи та чекають на реєстрацію:

Кирило Стремоусов – самовисуванець,

Сергій Дудка – "УДАР",

Еліна Нікітєнкова – "Радикальна партія Олега Ляшка"

Михайло Опанащенко – "ОПЗЖ",

Юрій Балабанов – "Пропозиція",

Василь Федін – "Херсонці",

Віктор Тоцький – "Сила людей",

Іван Горланов – ВО "Свобода".

Володимир Сальдо

Сальдо був мером Херсона з 2001 по 2012 роки. Наразі він є депутатом міської ради. Кандидатом на посаду мера його висунула партія "Блок Володимира Сальдо".

Крім цього, у 2012 році Сальдо став депутатом Верховної Ради по мажоритарці. До Ради політик балотувався і в 2014 році, проте його не обрали.

Ігор Колихаєв

Колихаєв є депутатом Верховної Ради та членом групи "За майбутнє". У 2015 році був депутатом Херсонської міської ради. Також Колихаєв очолює партію "Нам тут жити".

Відомо, що перед тим Колихаєв займався бізнесом. Чоловік обіймав керівні посади на кількох підприємствах. Згідно з соціологічним опитуванням "Рейтинг" за вересень, Колихаєва готові підтримати третина херсонців.

Юрій Колихаєв

На вибори зареєстрували й однофамільця Ігоря Колихаєва. Юрій Колихав родом з Херсонщини. Чоловік працює керівником проектів в громадській організації "Громадська ініціатива "Нам тут жити".

На посаду мера балотується як самовисуванець.

Юрій Рожков

Рожков є абсолютним тезкою депутата Херсонської облради та соратника кандидата у мери Ігоря Колихаєва. Щоправда, депутат Рожков не планує балотуватись на посаду міського голови.

Тезка працює у тій ж організації, що й Юрій Колихаєв – "Громадська ініціатива "Нам тут жити".

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Юрій Кирилов

Кирилова на посаду мера Херсона висунула партія "Слуга народу". До слова, перед тим політик був депутатом Херсонської міської ради від фракції "Блок Петра Порошенка." Також він балатувався до парламенту по мажоритарному округу від "Європейської солідарності".

Крім цього, Кирилов з 2017 року працює ректором Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Андрій Яценко

Яценко перебуває у місцевій політиці з 1989 року. У 1997 році він став заступником міського голови Херсону, а у 2010 – заступником очільника облдержадміністрації.

Крім цього, працював у галузі освіти. Яценко був вчителем, начальником управління освіти і науки Херсонської ОДА та директором вищого училища фізичної культури у місті.

Іван Глухов

Глухов балотується на міського голову від партії "Європейська солідарність". Наразі чоловік виконує обов'язки голови Херсонської міської організації партії.

Глухов працює деканом факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету. Також він очолював спортивні громадські організації міста.

Артем Кияновський

Кияновський – висуванець партії "Наш край". З 1991 року працює директором Школи гуманітарної праці.

У 2002 році був депутатом міської ради Херсона від "Реформи і порядок". У 2006 – став депутатом обласної ради від блоку "Наша Україна – Народна самооборона", а в 2010 році – від "Партії регіонів". З 2015 року є депутатом міської ради від "Опозиційного блоку". До слова, політик вже балотувався на посаду мера у 2006 році.

Руслан Рубан

Рубан бере участь у балотується від "Партії зелених". На минулих виборах пройшов до міської ради від "Самопомочі", однак у 2015 році його виключили з партії.

У 2019 році чоловік працював у штабі голови партії "Сила та честь" Ігоря Смешка. Крім цього, з 2001 по 2019 рік Рубан працював у банківській сфері.

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Кирило Стремоусов

Блогер та активіст Стремоусов заявив про намір балотватись на мера Херсона. Блогер відомий своїми скандальними вчинками. Наприклад, у липні він напав на журналіста газери "Вгору" Дмитра Багненка. Медійник звинуватив Стремоусова у причетності до зрубування дерев через будівництво парковки.

Крім цього, Стремоусов був внесений до бази "Миротворця" як провокатор, антиукраїнський пропагандист та організатор проросійських мітингів.

Сергій Дудка

Дудка планує змагатись за посаду мера від партії "УДАР". Дудка з 2003 року є приватним підприємцем. Наразі він – директор та власник найбільшої у Херсоні мережі спортзалів "Домінант".

Еліна Нікітєнкова

Нікітєнкова – єдина жінка, що має намір балатуватись на посаду мера. Вона – висуванка "Радикальної партії Олега Ляшка". Відомо, що Нікітєнкова працює заступником директора підприємства "Парки Херсону".

Михайло Опанащенко

Опанащенко є головою міської організації партії "Опозиційна платформа – За життя". Власне, на посаду мера Херсона його висунула ОПЗЖ.

Чоловік раніше займався підприємництвом, а з 2010 року став депутатом міської ради.

Юрій Балабанов

Балабанов балотується в мери від "Пропозиції". Раніше чоловік працював у Дніпровській районній прокураторі Херсона.

Василь Федін

Федін був депутатом міської ради Херсона з 2006 по 2015 рік. У 2015 році його обрали депутатом облради від "Опозиційного блоку". Раніше Федін обіймав керівні посади на різних підприємствах. Зокрема, був директором суднобудівного об'єднання Smart Maritime Group.

На посаду мера Федін балатується від партії "Херсонці".

Віктор Тоцький

Тоцький є членом поілтичної партії "Сила людей", від якої його висунули кандидатом на посаду мера. Раніше працював директором підприємства з продажу медичного обладнання. З 2017 є головою кількох ОСББ Херсона на громадських засадах.

Іван Горланов

Горланов балотується на посаду мера Херсона від ВО "Свобода". У 2015 році став депутатом міської ради від цієї партії. У 2019 році його призначили радником міського голови.

Зверніть увагу! 24 вересня завершився термін, коли всі бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах. Їх повинні розглянути протягом п'яти днів.



Порядок реєстрації наступний: організації партій та самовисуванці подають документи. Комісія розглядає і приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидатам.