Второй тур мэрских выборов в Черкассах обещает стать интересным и напряженным. А еще, при определенных условиях, непредсказуемым. Рассказываем о кандидате в мэры Черкасс от партии "Голос" Викторе Евпаке, который неожиданно вышел во второй тур, но не собирается останавливаться на достигнутом.

После весеннего демарша Анатолия Бондаренко выборы мэра Черкасс должны были стать принципиальным делом для политсилы президента Зеленского. Кандидат от "Слуги народа", как минимум, должен был пройти во второй тур, где должен был навязать конкуренцию человеку, которого глава государства и гарант Конституции публично назвал "бандитом". Между тем провластный кандидат Виталий Ильченко уже отдыхает от предвыборной гонки, вместо него во второй тур прошел кандидат от "Голоса" – 35-летний Виктор Евпак. Кто это такой и почему на молодого политика из Черкасс надо обратить внимание – читайте в материале 24 канала.

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Биография Виктора Евпака

Виктору Евпаку – 35, он коренной черкащанин, а еще – стереотипный кандидат от партии "Голос", то есть молодой и успешный профессионал, который стремится изменить свою страну к лучшему и хочет масштабировать свой успех на родной город. Он с детства интересовался высокими технологиями, учился на отлично в школе, закончил с отличием столичный "Нархоз" или Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, получил диплом правоведа. Далее поехал учиться за границей, защитил диссертацию,но вернулся в 2008 году на родину, чтобы жить и работать в Украине. Вместе с Виктором в Черкассы переехала и его жена – британка Кэролайн.

Сначала пытался работать по специальности, взялся даже некоторые дела вести в суде, но очень быстро увидел, что юриспруденция в Украине мертва. Здесь все можно "порешать", если знаешь судью или заплатишь кому надо. Быстро понял: либо я буду порядочным юристом и очень бедным, либо богатым, но нечестным. Поскольку вопрос морали для меня является приоритетным, я оставил это дело, поняв, что систему не изменю,

– вспоминает Виктор Евпак в интервью черкасскому изданию "Викка".

eKreative

После первой неудачи Евпак решает рискнуть и поменять профиль деятельности. Опыт ведения бизнеса заграницей и знание IT-сферы (еще студентом он подрабатывал как программист, чтобы оплачивать жилье) пригодились Евпаку – рынок высоких технологий в Украине в конце 2000-х только формировался и становление отрасли происходило буквально на ощупь.

Ярким примером является история IT-компании eKreative. Она была создана в 2002 году, однако после первых успехов пришли и проблемы – с 2007 года компания находилась в глубоком кризисе и даже распалась. Проблемный стартап предложили взять Виктору Евпаку – он возглавил компанию в 2009 году. Но перед этим прошел трехмесячную стажировку в США в Кремниевой Долине.

За десять лет eKreative превратилась из мелкой фирмы, где работал всего один инженер, в одного из лидеров индустрии, ныне крупнейшая в Черкассах IT-компания насчитывает около 150 сотрудников и занимается разработкой приложений, сайтов и онлайн-систем для многих стран мира. Среди успешных разработок компании Евпака – Kidslox, FoodHacker и MapaMagic.

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Активист

Победа Революции Достоинства открыла молодым и успешным людям, которые не равнодушны к тому, что происходит в государстве, путь в политику. Молодые профессионалы, как никто другой, понимали, что изменения в государстве к лучшему должны происходить за счет кадровой революции. В 2015 году Евпак возглавил общественное объединение "Новые люди". Эта организация масштабировала опыт, приобретенный в IT-сфере, и финансирует стартапы, направленные на развитие Черкасс.

В 2017 году Виктор Евпак стал соучредителем ОО Cherkasy IT Cluster, амбициозной целью которой является превращение Черкасс в большой IT-хаб. Но в ходе реализации этого плана возникли препятствия в лице властей.

Высокие чиновники в Киеве хорошо рассказывали и рисовали заманчивые картины светлого будущего, между тем их обещания оставались на бумаге в лучшем случае, в худшем – перевоплощались в визиты силовиков, которые занимались узаконенным государственным рэкетом. Городским властям проекты черкасских мечтателей тоже были не по душе, их больше интересовал понятный им дерибан земли и приобретение нового джипа по цене "ланоса".

Виктор Евпак – кандидат в мэры Черкасс:

Политик

Тогда Евпак в который раз решил делать все собственноручно. Он баллотировался в депутаты в 2019-м от партии "Голос" как мажоритарщик, но проиграл кандидату от "Слуги народа".

В 2020 году предприниматель решил принять участие в мэрской кампании. Его главными соперниками были действующий городской глава скандальный Анатолий Бондаренко, бизнесмен аграрий Виталий Ильченко и бывший полицейский Владислав Пустовар.

Виктор Евпак предложил стратегию развития города Черкассы и пригласил другие политические силы к объединению вокруг этой программы, кандидат вел переговоры со "Слугой народа", однако они зашли в тупик.

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Кандидата активно поддержали его коллеги из Киева: поддержать Евпака приезжали первые лица "Голоса" – Кира Рудик и Сергей Притула. Глядя на результаты выборов 25 октября – возможно, не помешал бы и визит самого Евпака в гости в Киев.

Борьба продолжается:

После первого тура о поддержке молодого политика заговорили даже "слуги". Также о своей поддержке заявили в "ЕС". Не отмалчивался и оппонент – на Евпака было вылито немало грязи и запущено немало фейков в местные СМИ. Сам Виктор Евпак реагирует на попытки конкурента и его окружения с иронией и обещает продолжать борьбу за родной город.