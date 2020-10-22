Плохое состояние медучреждений, дорог и жилищно-коммунального хозяйства, безработица и коррупция – эти проблемы больше всего беспокоят жителей Николаевской области. Решить их может местная власть, которая получила широкие полномочия во многих сферах в результате реформы децентрализации.

Кто и как будет решать проблемы Николаевщины, вскоре станет понятно. 25 октября состоятся местные выборы, где граждане выберут депутатов органов местного самоуправления разных уровней. В Николаевской области состоятся выборы в 57-местных советов. Граждане делегируют своих представителей в 1 областной совет, 4 районных совета и 52 совета (9 городских, 14 поселковых и 29 сельских) и выберут руководителей этих территориальных общин. 24 канал и Центр совместных действий рассказывают детали.

Важно Полиция выявила почти полтысячи уголовных нарушений по выборам: в каких регионах больше всего

Сколько депутатов будет в каждом из этих советов прямо пропорционально зависит от количества жителей, зарегистрированных в соответствующей административной единице – области, районе или территориальной общине. Логика проста: больше зарегистрированных избирателей – больше депутатов в совете.

Советы Николаевщины

Итак, 1 миллион 114 тысяч избирателей выберут 84 депутата Николаевского областного совета. От того, как на избирательном участке проголосуют 77% от общего населения области, будет зависеть состав новых советов.

Еще на предыдущих местных выборах в 2015 году жители Николаевщины влияли на формирование 19-ти районных советов. Вследствие административно-территориальной реформы в 2020 году укрупнили районы. Теперь в Николаевской области 4 района – Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский. То есть всего будет 4 районных совета. Больше всего народных избранников будет в Николаевском райсовете – 54 депутата. В остальных райсоветах будет по 42 депутата в каждой.

Местные выборы 2020 на Николаевщине / Инфографика Центра совместных действий

Сфера компетенции депутатов областных и районных советов похожа, однако реализуют свои полномочия они на разных уровнях – областном и районном соответственно. Основной ответственностью этих советов является утверждение проектов областного и районного бюджетов. Проекты бюджетов на утверждение совета получают от глав областных и районных государственных администраций, назначенных президентом. Средства из этих бюджетов направляются на общие в пределах региона социально-экономические, культурные или иные программы, распределяя их между территориальными общинами. Наполняют эти бюджеты из переданных из госбюджета средств в виде дотаций, субвенций, а также местных налогов.

Важно Николаев и Херсон: рейтинги партий и кандидатов в мэры

В 2019 году сумма расходов сводного бюджета Николаевской области составляла 18,7 миллиарда гривен. Средства, которыми теперь оперируют местные власти, поступили на местный уровень благодаря финансовой децентрализации. С увеличением полномочий, местные советы получили возможность увеличить поступления в местные бюджеты и повысить эффективность администрирования налогов и сборов. В результате, уровень доходов местных бюджетов на одного жителя существенно вырос по сравнению с предыдущими годами.

В ответственности областной и районных советов также находятся и коммунальные учреждения и предприятия. Они назначают и увольняют руководителей больниц, школ, театров, санаториев, музеев, различных коммунальных предприятий, находящихся в собственности области или района. Управление объектами совместной собственности, в частности, предусматривает, что областной совет выделит средства на функционирование коммунального учреждения культуры "Николаевский областной краеведческий музей", а например, районная – на работу коммунального заведения "Беляевский лицей Первомайской РГА".

К коммунальным предприятиям, которыми руководят областные и районные советы, относятся также и поставщики жилищно-коммунальных услуг. Следовательно, тарифы на услуги ЖКХ, которые предоставляют эти предприятия, устанавливают именно областные и районные советы.

Несмотря на то, что функции исполнительных органов областного и районных советов, делегированные областным и районным государственным администрациям, советы соответствующих уровней контролируют работу этих органов. Руководители ОГА и РГА отчитываются перед облсоветом и райсоветами. В случае, когда депутаты советов недовольны работой главы местной государственной администрации, совет может объявить ему недоверие или даже отправить в отставку, если за такое решение проголосуют две трети депутатов. Баланс властных сдержек и противовесов в этом случае предусматривает возможность ограничивать представителей "печерских холмов" на местном уровне, если они будут превышать свои полномочия.

С 2015 года в Украине начали создавать объединенные территориальные общины (ОТО), которые являются базовыми административными единицами. На сегодня в Николаевской области создано 42 общины, впрочем уже 25 октября выберут советы 52 ОТО, что завершит процесс создания общин. Жители Николаевщины сформируют 9 городских, 14 поселковых и 29 сельских советов ОТО, а также изберут городских, поселковых и сельских голов ОТО соответственно.

Наибольшая община Николаевщины сформирована на базе областного центра – Николаевская городская ОТО, будет выбирать 54 депутата, поскольку в этой общине более 350 тысяч избирателей. 38 народных избранников будет в Первомайском городском совете – второй по количеству избирателей общине области, в которой проживает 58 тысяч избирателей. Еще в двух городских советах – Вознесенском и Южноукраинском, будет по 34 депутата. Наименьшие советы с 22 депутатами сформируют в 33 общинах, в частности, и в наименьшей по количеству избирателей Широковской сельской ОТО, где только 2,3 тысячи избирателей.



Николаевский облсовет после децентрализации получил широкие полномочия

Местные власти близко

В зависимости от того, кому жители городов отдадут свои голоса на выборах, будет формироваться местная политика в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, экологии и др. Поэтому, чтобы, например, Николаев больше не попадал на нижнюю ступень рейтинга областных центров по результатам ВНО, местной власти стоит обратить больше внимания на работу учебных заведений в городе. Ведь именно городской совет утверждает образовательные программы и обеспечивает деятельность школ, лицеев и детских садов.

В приоритете забот жителей Николаевщины, однако, не только образование. В водовороте коронавирусной пандемии и реформы вторичного звена медицинской помощи, жители общин Николаевской области ожидают, что новая власть обратит больше внимания на учреждения здравоохранения. И это вполне по силам органам местного самоуправления – именно они ответственны за работу сети больниц, амбулаторий и санаториев в своем ведении. Совет области, района или общины назначает руководителей коммунальных учреждений здравоохранения, а также принимает решения и выделяет средства на ремонт, оборудование и другие инфраструктурные вопросы.

Территориальные общины отвечают и за дороги, по которым жители общин ездят в городе или другом населенном пункте. Дорожно-транспортная инфраструктура в ОТО находится в исключительной компетенции местных советов. Качественное дорожное покрытие, которое не сходит с первым снегом, мосты, которыми не страшно ездить, и система общественного транспорта, позволяет своевременно и комфортно передвигаться по населенным пунктам – это все зависит от советов ОТО. Однако, требовать дорогу без ям между центром ОТО и областным городом у общин не стоит, ведь местный совет за дороги районного, областного и государственного значения не отвечает.

Жилищно-коммунальное хозяйство в собственности общины находится в исключительной ответственности местной власти. Чтобы состояние ЖКХ в населенном пункте удовлетворяло его жителей, местным советам надо принимать много решений. В частности, речь идет о надлежащем состоянии канализационных сетей, правил благоустройства, торговли на рынках, сбор и вывоза мусора, соблюдения тишины в общественных местах и ​​тому подобное.

Также местная власть устанавливает тарифы на коммунальные и бытовые услуги. Например, стоимость утилизации мусора или содержание придомовых территорий. Однако определение тарифов на тепловую энергию, централизованное водоснабжение и водоотвод, переработка и захоронение бытовых отходов, централизованное отопление, поставка холодной воды, горячей воды, водоотвод – это уже вопрос не местного уровня.

Хотя влияния на коммунальные тарифы местная власть не имеет, она имеет возможность влиять на способ и объемы использования коммунальных услуг. Программы энергоэффективности, которые внедряются на местах, являются чрезвычайно важной составляющей не только сохранение средств, но и уменьшения выбросов парниковых газов в окружающую среду. Николаев, например, присоединился к двум европейским инициативам, направленным на повышение энергоэффективности в городе еще во время последней каденции органов местного самоуправления.



Николаев – город корабельщиков

Местная власть ответственна за осуществление контроля за земельным и природоохранным законодательством. Именно областные, районные и местные советы дают разрешения на пользование природными ресурсами. Они и определяют уровень земельного налога и экологические сборы, которые должны наполнять местные бюджеты. К примеру, в Николаевской области бюджеты разных уровней пополнились на 13,5 миллиона гривен благодаря экологическому налогу.

Однако, самым большим источником поступлений в местные бюджеты является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В Николаевской области за прошлый год местные бюджеты получили более 2,6 миллиарда гривен за счет НДФЛ. Следовательно, каждое рабочее место – это дополнительные доходы местного бюджета. Несмотря на то, что жителей Николаевщины беспокоит высокий уровень безработицы, местной власти необходимо стимулировать создание рабочих городов. Это не прямая компетенция местных советов, однако они предоставляют новые рабочие места за счет переобучения работников, создания коммунальных предприятий или повышения инвестиционной привлекательности региона или территории.

На выполнение всех описанных выше возможностей, в рамках децентрализации органы местного самоуправления получили и деньги. Исполнение бюджета и решений местных советов относится к сфере ответственности исполнительных органов. Руководят этим процессом городские, поселковые и сельские головы, которые являются одновременно руководителями исполнительных комитетов соответствующих советов.

В 2019 году расходы сводного бюджета Николаева составляли 4,8 миллиарда гривен, а в наименьшей по количеству избирателей Широковской сельской ОТО – 34,8 миллиона гривен. После местных выборов, а соответственно завершения процесса объединения территориальных общин, местные бюджеты еще возрастут. Кто и как будет распоряжаться этими средствами, будет зависеть от вновь избранных депутатов и того, будут ли приоритеты их деятельности соотносятся с запросами жителей Николаевщины.

Обратите внимание Красная зона не является причиной для отмены выборов, – ЦИК

Местные депутаты значительно ближе, чем народные избранники в Верховной Раде. А в очередной каденции местные советы получат еще больше возможностей и средств, чтобы потребности в основных сферах жизни общин были реализованы. От того, кому 25 октября избиратели Николаевщины отдадут свои голоса, будет зависеть дальнейшее качественное медицинское обслуживание, хорошее образование для ваших детей, дороги и общественный транспорт европейского уровня. Поэтому в последнее воскресенье октября надо прийти на избирательный участок и сделать взвешенный выбор за кандидатов и партии, которые имеют четкую стратегию местного управления.

Подробнее о полномочиях органов местного самоуправления читайте здесь.

Автор: Марта Семеряк, аналитик Центра совместных действий