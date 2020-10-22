Поганий стан медзакладів, доріг та житлово-комунального господарства, безробіття та корупція – ці проблеми найбільше турбують жителів Миколаївської області. Вирішити їх може місцева влада, яка отримала широкі повноваження у багатьох сферах внаслідок реформи децентралізації.

Хто і як буде розв’язувати проблеми Миколаївщини, невдовзі стане зрозуміло. 25 жовтня відбудуться місцеві вибори, де громадяни оберуть депутатів органів місцевого самоврядування різних рівнів. У Миколаївській області відбудуться вибори до 57-ми місцевих рад. Громадяни делегують своїх представників у 1 обласну раду, 4 районних ради та 52 ради (9 міських, 14 селищних та 29 сільських) й оберуть очільників цих територіальних громад. 24 канал та Центр спільних дій розказують деталі.

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Скільки депутатів буде у кожній з цих рад прямо пропорційно залежить від кількості мешканців, що зареєстровані у відповідній адміністративній одиниці – області, районі чи територіальній громаді. Логіка проста: більше зареєстрованих виборців – більше депутатів у раді.

Ради Миколаївщини

Отож, 1 мільйон 114 тисяч виборців оберуть 84 депутати Миколаївської обласної ради. Від того, як на виборчій дільниці проголосують 77% від загального населення області, залежатиме склад нових рад.

Ще на попередніх місцевих виборах у 2015 році мешканці Миколаївщини впливали на формування 19-ти районних рад. Внаслідок адміністративно-територіальної реформи у 2020 році укрупнили райони. Тепер в Миколаївській області 4 райони – Баштанський, Вознесенський, Миколаївський та Первомайський. Тобто всього буде 4 районні ради. Найбільше народних обранців буде в Миколаївській райраді – 54 депутати. У решти райрад буде по 42 депутати в кожній.



Місцеві вибори 2020 на Миколаївщині / Інфографіка Центру спільних дій

Сфера компетенції депутатів обласних та районних рад схожа, однак реалізовують свої повноваження вони на різних рівнях – обласному та районному відповідно. Основною відповідальністю цих рад є затвердження проєктів обласного та районного бюджетів. Проєкти бюджетів на затвердження ради отримують від голів обласної та районних державних адміністрацій, призначених президентом. Кошти з цих бюджетів спрямовуються на спільні в межах регіону соціально-економічні, культурні чи інші програми, розподіляючи їх між територіальними громадами. Наповнюють ці бюджети з переданих з держбюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій, а також місцевих податків.

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У 2019 році сума видатків зведеного бюджету Миколаївської області становила 18,7 мільярда гривень. Кошти, якими тепер оперує місцева влада, надійшли на місцевий рівень завдяки фінансовій децентралізації. Зі збільшенням повноважень, місцеві ради отримали можливості збільшити надходження до місцевих бюджетів та підвищити ефективність адміністрування податків і зборів. В результаті, рівень доходів місцевих бюджетів на одного жителя суттєво зріс у порівнянні з попередніми роками.

У відповідальності обласної та районних рад також знаходяться і комунальні заклади та підприємства. Вони призначають і звільняють керівників лікарень, шкіл, театрів, санаторіїв, музеїв, різноманітних комунальних підприємств, які перебувають у власності області чи району. Управління об’єктами спільної власності, зокрема передбачає, що обласна рада виділить кошти на функціонування комунального закладу культури "Миколаївський обласний краєзнавчий музей", а наприклад, районна – на роботу комунального закладу освіти "Біляївський ліцей Первомайської РДА".

До комунальних підприємств, якими керують обласні та районні ради, належать також і надавачі житлово-комунальних послуг. Відтак, тарифи на послуги ЖКГ, які надають ці підприємства, встановлюють саме обласні та районні ради.

Зважаючи на те, що функції виконавчих органів обласної та районних рад, делеговані обласним та районним державним адміністраціям, ради відповідних рівнів контролюють роботу цих органів. Очільники ОДА та РДА звітують перед облрадою та райрадами. У випадку, коли депутати рад не задоволені роботою голови місцевої державної адміністрації, рада може оголосити йому недовіру або й відправити у відставку, якщо таке рішення проголосують дві третини депутатів. Баланс владних стримувань і противаг у цьому випадку передбачає можливість обмежувати представників "печерських пагорбів" на місцевому рівні, якщо вони перевищуватимуть свої повноваження.

З 2015 року в Україні почали створювати об’єднані територіальні громади (ОТГ), які є базовими адміністративними одиницями. На сьогодні у Миколаївській області створено 42 громади, втім вже 25 жовтня оберуть ради 52 ОТГ, що завершить процес створення громад. Жителі Миколаївщини сформують 9 міських, 14 селищних та 29 сільських рад ОТГ, а також оберуть міських, селищних та сільських голів ОТГ відповідно.

Найбільша громада Миколаївщини сформована на базі обласного центру – Миколаївська міська ОТГ, буде обирати 54 депутата, оскільки в цій громаді понад 350 тисяч виборців. 38 народних обранців буде у Первомайській міській раді – другій за кількістю виборців громаді області, у якій мешкає 58 тисяч виборців. Ще у двох міських радах – Вознесенській та Южноукраїнській, буде по 34 депутати. Найменші ради з 22 депутатами сформують у 33 громадах, зокрема, й у найменшій за кількістю виборців Широківській сільській ОТГ, де лише 2,3 тисячі виборців.



Миколаївська облрада після децентралізації отримала широкі повноваження

Місцева влада близько

Залежно від того, кому мешканці міст віддадуть свої голоси на виборах, буде формуватися місцева політика у сфері охорони здоров’я, освіти, ЖКГ, екології тощо. Тому, щоб, наприклад, Миколаїв більше не потрапляв на нижній щабель рейтингу обласних центрів за результатами ЗНО, місцевій владі варто звернути більше уваги на роботу закладів освіти в місті. Адже саме міська рада затверджує освітні програми та забезпечує діяльність шкіл, ліцеїв та дитячих садочків.

В пріоритеті турбот жителів Миколаївщини, однак, не лише освіта. У вирі коронавірусної пандемії та реформи вторинної ланки медичної допомоги, мешканці громад Миколаївської області очікують, що нова влада зверне більше уваги на заклади охорони здоров’я. І це цілком під силу органам місцевого самоврядування – саме вони відповідальні за роботу мережі лікарень, амбулаторій та санаторіїв у своєму віданні. Рада області, району чи громади призначає керівників комунальних закладів охорони здоров’я, а також ухвалює рішення та виділяє кошти на ремонт, обладнання та інші інфраструктурні питання.

Територіальні громади відповідають і за дороги, якими жителі громад їздять у місті чи іншому населеному пункті. Дорожньо-транспортна інфраструктура в ОТГ знаходиться у виключній компетенції місцевих рад. Якісне дорожнє покриття, яке не сходить з першим снігом, мости, якими не лячно їздити, та система громадського транспорту, що дозволяє вчасно та комфортно пересуватись населеними пунктами – це все залежить від рад ОТГ. Однак, вимагати дорогу без ям між центром ОТГ та обласним містом у громад не варто, адже місцева рада за дороги районного, обласного та державного значення не відповідає.

Житлово-комунальне господарство у власності громади перебуває у виключній відповідальності місцевої влади. Щоб стан ЖКГ у населеному пункті задовільняв його мешканців, місцевим радам треба ухвалювати багато рішень. Зокрема, йдеться про належний стан каналізаційних мереж, правил благоустрою, торгівлі на ринках, збирання та вивезення сміття, дотримання тиші в громадських місцях тощо.

Також місцева влада встановлює тарифи на комунальні та побутові послуги. Наприклад, вартість утилізації сміття чи утримання прибудинкових територій. Однак визначення тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, централізоване опалення, постачання холодної води, гарячої води, водовідведення – це вже питання не місцевого рівня.

Хоча впливу на комунальні тарифи місцева влада не має, вона має можливість впливати на спосіб та обсяги використання комунальних послуг. Програми енергоефективності, які впроваджуються на місцях, є надзвичайно важливою складовою не тільки збереження коштів, але і зменшення викидів парникових газів в навколишнє середовище. Миколаїв, наприклад, долучився до двох європейських ініціатив, спрямованих на підвищення енергоефективності у місті ще під час останньої каденції органів місцевого самоврядування.



Миколаїв – місто корабелів

Місцева влада відповідальна за здійснення контролю за земельним та природоохоронним законодавством. Саме обласні, районні та місцеві ради надають дозволи на користування природними ресурсами. Вони ж і визначають рівень земельного податку та екологічні збори, які мали б наповнювати місцеві бюджети. До прикладу, у Миколаївській області бюджети різних рівнів поповнились на 13,5 мільйона гривень завдяки екологічному податку.

Однак, найбільшим джерелом надходжень до місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). У Миколаївській області за минулий рік місцеві бюджети отримали понад 2,6 мільярда гривень за рахунок ПДФО. Відтак, кожне робоче місце – це додаткові доходи місцевого бюджету. Зважаючи на те, що мешканців Миколаївщини турбує високий рівень безробіття, місцевій владі необхідно стимулювати створення робочих міст. Це не пряма компетенція місцевих рад, однак вони можуть забезпечувати нові робочі місця за рахунок перенавчання працівників, створення комунальних підприємств або підвищення інвестиційної привабливості регіону чи території.

На виконання всіх описаних вище повноважень, у рамках децентралізації органи місцевого самоврядування отримали і кошти. Виконання бюджету та рішень місцевих рад належить до сфери відповідальності виконавчих органів. Керують цим процесом міські, селищні та сільські голови, які є водночас очільниками виконавчих комітетів відповідних рад.

У 2019 році видатки зведеного бюджету Миколаєва становили 4,8 мільярда гривень, а в найменшій за кількістю виборців Широківській сільській ОТГ – 34,8 мільйони гривень. Після місцевих виборів, а відповідно завершення процесу об’єднання територіальних громад, місцеві бюджети ще зростуть. Хто і як розпоряджатиметься цими коштами, буде залежати від новообраних депутатів та того, чи пріоритети їхньої діяльності співвідносяться із запитами мешканців Миколаївщини.

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Місцеві депутати значно ближче, ніж народні обранці у Верховній Раді. А у черговій каденції місцеві ради отримають ще більше повноважень і коштів, щоб потреби в основних сферах життя громад були реалізовані. Від того, кому 25 жовтня виборці Миколаївщини віддадуть свої голоси, залежатиме подальше якісне медичне обслуговування, добра освіта для ваших дітей, дороги і громадський транспорт європейського рівня. Тому в останню неділю жовтня треба прийти на виборчу дільницю і зробити зважений вибір за кандидатів та партії, які мають чітку стратегію місцевого управління.

Детальніше про повноваження органів місцевого самоврядування читайте тут.

Автор: Марта Семеряк, аналітикиня Центру спільних дій