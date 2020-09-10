Українські політики та партії у серпні 2020 року сумарно витратили приблизно 500 тисяч доларів на політичну рекламу у соціальних мережах. Найбільше грошей на агітацію за себе виклала партія "За майбутнє". Серед політиків лідирує кандидатка від "Слуги народу" на посаду мера Києва Ірина Верещук.

Політичні сили віддали на рекламу у соціальних мережах у серпні приблизно пів мільйона доларів, повідомляє у фейсбуці громадянська мережа ОПОРА.

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Українські політики та партії сумарно витратили від 425 469 до 576 345 доларів на політичну рекламу у соціальних мережах,

– йдеться у повідомленні.

Десять найбільших рекламодавців сплатили 98 406 доларів за трансляцію 1 356 дописів політичного змісту.

Політичні партії заплатили за рекламу у соцмережах:

партія "За майбутнє" – 22 520 доларів;

– 22 520 доларів; "Слуга народу" – 11 641 долар;

– 11 641 долар; "Наш край" – 10 481 долар;

– 10 481 долар; "Перемога Пальчевського" – 10 431 долар;

– 10 431 долар; "Издание Лица" – 8 026 доларів;

– 8 026 доларів; "Пропозиція" – 7 779 доларів;

– 7 779 доларів; сторінка "Polit Online" – 7 300 доларів;

– 7 300 доларів; кандидатка від "Слуги народу" на посаду мера Києва Ірина Верещук – 7 273 долари;

– 7 273 долари; партія "Голос" – 6 604 долари;

– 6 604 долари; публічна сторінка експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана – 6 451 долар.



Скільки партії витратили на рекламу у соцмережах / Інфографіка "ОПОРИ"

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