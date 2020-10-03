У 2020 році на посаду міського голови Рівного балотують 15 кандидатів. Саме стільки зареєструвала місцева виборча комісія. Чинний мер Володимир Хомко вирішив не балотуватися. Тож серед головних претендентів на посаду – Олексій Муляренко, Олег Осуховський і Юрій Вознюк.

Детальніше про кандидатів у мери Рівного читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто заявив про намір балотуватись

Юрій Вознюк – партія "За майбутнє";

Віталій Герман – партія "Перемога Пальчевського";

Роман Денисюк – партія "Голос";

Віталій Коваль – партія "Слуга народу";

Роман Коваль – самовисуванець;

Галина Кульчинська – партія ВО "Батьківщина";

Ігор Мічуда – самовисуванець;

Олексій Муляренко – партія "Сила і Честь";

Олег Осуховський – партія ВО "Свобода";

Сергій Пандрак – партія "Наш край";

Назарій Поліщук – партія "Пропозиція";

Ігор Сухий – партія "Національний корпус";

Олександр Третяк – партія "Європейська солідарність";

Тетяна Чубай – партія "Успішна Україна";

Віктор Шакирзян – партія "Рівне разом".

Олексій Муляренко

Це один з основних кандидатів на пост рівненського мера. Олексій Муляренко представляє політичну партію "Сила і честь" Ігоря Смешка, яка стала одним з відкриттів парламентських виборів у 2019 році.

До 2010 року Муляренко займався передовсім підприємницькою діяльністю, а вже тоді розпочав політичну діяльність у лавах "УДАРу" Віталія Кличка. У 2015 – 2016 роках працював у Рівненській міські раді, спершу депутатом, а тоді секретарем. З 2016 по 2019 був головою Рівненської ОДА.

Юрій Вознюк

Ще один основних претендентів на пост міського голови. Він представляє політичну силу "За майбутнє" і планує замінити на посаді мера колегу по партії Володимира Хомка, який 12 років керував містом.

Раніше він вже працював у Рівненській міській раді, представляючи політичну силу "Фронт змін". Також двічі був народним депутатом України – від "Батьківщини" й "Народного фронту".

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Віктор Шакирзян

Представник політичної сили "Рівне разом". Протягом більшої частини життя займався підприємницькою діяльністю. У 2015 році пішов у політику, але не зміг потрапити в Рівненську обласну раду.

Олег Осуховський

Ще один доволі відомий, а відповідно, і рейтинговий кандидат. Осуховський двічі був народним депутатом від "Свободи", від якої і нині йде на вибори.

Та значно цікавішою є кар'єра Олега Осуховського до політики, адже проводив він її у… футболі. Так саме, у футболі. Він був гравцев футбольного клубу "Газовик-Скала" зі Стрия, а згодом перейшов у мініфутбол і став чемпіоном Англії.

Віталій Коваль

Чинний голова Рівненської обласної державної адміністрації. Віталій Коваль балотується від президеннської політсили "Слуга народу".

Що цікаво, ще на парламентських виборах 2019 року він очолював штаб Олександра Данильчука – представника "Європейської солідарності", який нині очолює Рівненську обласну раду.

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Роман Денисюк

Ще один підприємець, який прийшов у політику у 2010 році. Нині булотується від політичної партії "Голос". З 2010 року працював членом Рівненського міського виконкому, а у 2015 році не зміг потрапити до Рівненської міськради.

Віталій Герман

З 2014 року – начальник Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради. До цього працював 12 років юристом в Управлінні містобудування й архітектури міської ради

Заступник міського голови Рівного, балотується від політичної сили "Перемога Пальчевського".

Роман Коваль

Це лікар-травматолог Центральній міській лікарні Рівного. Раніше очолював міські організації "Конгресу українських націоналістів" і "Української народної партії", а також обласну організацію "Правого сектору". Балотується як самовисуванець.

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Галина Кульчинська

Представляє партію ВО "Батьківщина". У політиці з 2006 року, коли стала депутаткою обласної ради. З 2009 року й по сьогодні працює заступницею міського голови.

Ігор Мічуда

Балотується як самовисуванець. Тривалий час працював у будівельній сфері, а з 2015 року працював начальником управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області.

У 2019 році його затримали за вимагання й одержання 400 тисяч гривень хабаря. Самого ігоря Мічуду вважають організатором злочинної схеми. Нині слідство триває.

Сергій Пандрак

Представляє політичну силу "Наш край". Сергій Пандрак у політиці з далекого 1990 року, коли вперше став депутатом міськради Рівного. Брав участь в АТО, а після обстрілу під Щастям йому ампутували ногу.

Назарій Поліщук

Балотується від так званої партії українських мерів "Пропозиція". З 2015 року працює депутатом в Рівненській міськраді, куди був обраний від політсили "Самопоміч".

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Ігор Сухий

Балотується від партії "Правий сектор", керівником осередку якої в Рівненській області він сам і є. Також є членом формування з охорони громадського порядку "Характерник".

Олександр Третяк

Ректор Рівненської духовної семінарії з 2011 року. Тоді став наймолодшим в Україні ректором. З 2014 року займався волонтерською діяльністю на Сході країни. Балотується від "Європейської солідарності".

Тетяна Чубай

Балотується від політсили "Успішна Україна". З 2015 року працює депутаткою міськради від "Свободи". Також веде підприємницьку діяльність.

Чому не балотується чинний мер

Однією з несподіванок цих виборів стало те, що Володимир Хомко, який очолював місто упродовж 12 років, вирішив більше не балотуватися в мери.

Здавалося б, він просто втомився й вирішив відпочити. Втім він натомість очолив виборчий список партії "За майбутнє" в міську раду. А в мери від партії балотується Юрій Вознюк.

Місцеві ЗМІ пишуть, що Хомко схвалив таке рішення, адже чудово усвідомлював, що в другому турі виборів програє будь-кому з конкурентів. Та сам поки ще мер пояснює: йому вистачає і 12 років на посту міського голови.