Наразі в Чернівцях немає чинного міського голови, оскільки ексмера Олексія Каспрука відсторонили від посади. Водночас він побореться за крісло глави міськради з Віталієм Другановським зі "Слуги народу", а також Василем Максимюком з "Європейської солідарності".

Детальніше про кандидатів у мери Чернівців читайте в матеріалі 24 каналу.

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Кого вже зареєстрували кандидатом в мери

Олександр Фищук – самовисуванець;

Галина Жук – самовисуванка;

Михайло Яринич – "Народний контроль";

Василь Дутчак – "Наш край".

Роман Клічук – "Єдина Альтернатива";

Володимир Дідух-Кобзар – самовисуванець;

Василь Максимюк – "Європейська Солідарність";

Ілля Хочь – самовисуванець;

Юрій Ковалець – самовисуванець;

Олексій Каспрук – "Пропозиція";

Юрій Бурега – "Батьківщина";

Руслан Цаплюк – "Сила і честь";

Віталій Другановський – "Слуга народу";

Сергій Качмарський – "Побратими України";

Василь Продан – "Рідне місто";

Віталій Михайлішин – "Команда Михайлішина".

Олексій Каспрук

Каспрук у 2010 році був депутатом Чернівецької міської ради та головою обласної організації партії "Фронт змін".

Зауважимо, що Каспрук балотуватиметься на посаду міського голови втретє. Раніше він вже був мером, однак у 2018 році депутати Чернівецької міської ради відсторонили Каспрука від посади міського голови. Обґрунтували це тим, що нібито чиновник не сформував належним чином виконком, не проводив конкурси на посади керівників управлінь та департаментів, а за його керівництва не виконували рішення депутатів.

Тож повноваження мера у Чернівцях надалі виконував секретар міськради Василь Продан. На своїй фейсбук-сторінці Каспрук написав, що разом з командою йде на місцеві вибори у 2020 році. Балотуватиметься від партії "Пропозиція".

Василь Продан

Саме Василь Продан ініціював відсторонення Каспрука від посади мера. Наразі він виконує обов'язки міського голови Чернівців і планує балотуватись на пост у 2020 році.

Продан був депутатом Чернівецької міської ради у 2015 році, а потім обіймав посаду секретаря.



Василь Продан / Фото з фейсбуку Василя Продана

Олександр Фищук

Фищук з 2005 року очолював Державну податкову інспекцію у Чернівецькій області. У 2011 суд відсторонив його від посади, проте згодом чиновника поновили.

Фищук був народним депутатом України 7 скликання від партії ВО "Батьківщина". Також був головою Чернівецької ОДА з 2015 по листопад 2018 року.



Олександр Фищук / Фото "Чернівецького променя"

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Віталій Другановський

Другановський очолює обласну організацію партії "Слуга народу". Саме Другановського партія висунула кандидатом на посаду міського голови.

На початку 2000 років працював в управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Чернівецькій області. Однак після 2007 року почав займатись бізнесом.

Віталій Михайлішин

Згідно з дослідженням соціологічної групи "Рейтинг", Михайлішин лідирує у рейтингу серед кандидатів на посаду міського голови. Наразі чоловік є депутатом міської ради. Раніше був секретарем, а з 2011 по 2014 рік виконував обов'язки мера.



Віталій Михайлішин / Фейсбук-сторінка Віталія Михайлішина

Галина Жук

Самовисуванка Жук раніше була банкіром. Однак на парламентських виборах у 2019 році балатувалась у народні депутати від партії "Сила і честь" через мажоритарний 201 округ. Тоді кандидатка зайняла 11 місце, набравши трохи менше 3% голосів.

Микола Федорук

Федорук протягом 17 років обіймав посаду міського голови Чернівців. Проте у 2012 році вирішив піти у велику політику та став депутатом Верховної Ради 7 скликання від ВО "Батьківщина" за 201 округом як безпартійний. Також був нардепом 8 скликання від "Народного Фронту". У 2019 році Федорук теж балатувався до Ради за тим самим округом як безпартійний.

Михайло Яринич

Яринич балатується на посаду мера від партії "Народний контроль". У 2015 році був обраний депутатом Чернівецької міської ради, а в 2019 – балатувався до Верховної як мажоритарник.

За спеціальністю медик. Працював заступником головного лікаря у приватній клініці Чернівців.

Василь Дутчак

Дутчак йде на вибори від партії "Наш край". Раніше був депутатом Чернівецької ради, а також очолював обласну організацію "Партії регіонів".

Роман Клічук

Клічук є приватним підприємцем. Балатується на посаду мера Чернівців від партії "Єдина Альтернатива". Клічук є власником низки ресторанів, пабів та інших закладів харчування у Чернівцях. З 1998 року є гендиректором дистрибуційної компанії "РОМА". Компанія є лідером у сфері продажу алкогольних, безалкогольних напоїв та кондитерських виробів у західних областях України.

Раніше вже був у політиці. З 2006 по 2010 рік був депутатом Чернівецької міської ради від фракції "Батьківщина".

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Василь Максимюк

Максимюк балотується на посаду мера від "Європейської солідарності". У 2010 році теж був кандидатом у мери, а у 2015 році його обрали депутатом Чернівецької міської ради від "Блоку Петра Порошенка Солідарність".

Максимюк – підприємець, близько 11 років він очолював "Буковинський" ринок, а також виконував обов'язки директора Калинівського ринку. У 2014 році півтора місяця воював на Донбасі.

Володимир Дідух-Кобзар

Дідух-Кобзар у 2019 році балатувався по мажоритарці до парламенту. Належить до громаадської організації "Слуга народу", проте на посаду мера балотується як самовисуванець.

Ілля Хочь

Хочь був депутатом Чернівецької міської ради. Чоловік є почесним консулом Латвійської Республіки у Чернівецькій області. Обіймає посаду директора Чернівецького обласного благодійного фонду "Хесед Шушана", що опікується євреями.

Юрій Ковалець

Самовисуванець Ковалець є активістом. Він очолює громадську організацію "Ніхто крім нас".

Юрій Бурега

Раніше Бурдега був головою Садгірської районної ради.

У 2014 політик році балатувався у Верховну Раду від "Батьківщини" за мажоритарним округом. У 2015 році став депутатом Чернівецької міської ради. У серпні 2020 Бурегу призначили заступником міського голови міста.

Руслан Цаплюк

Цаплюк балатується на посаду від партії "Сила і честь". Є власником готельно-ресторанного комплексу "Мрія" у Чернівцях. У 2014 році брав участь у парламентських виборах.

Має медичну освіту. Раніше працював лікарем-травматологом у Чернівецькій обласній лікарні швидкої допомоги.

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Сергій Качмарський

Качмарський йде на місцеві вибори від партії "Побратими України". У Чернівцях чоловік відомий як активіст. Також Качмарський є президентом Федерації пауерліфтингу Чернівецької області.

Зверніть увагу! 24 вересня завершився термін, коли всі охочі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах. Тепер їх повинні розглянути протягом п'яти днів.

Порядок реєстрації наступний: організації партій та самовисуванці подають документи. Комісія розглядає і приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидатам.