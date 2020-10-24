У Маріуполі ймовірно підробили 200 тисяч виборчих бюлетенів / 24 канал

Про ймовірну підробку бюлетенів у Маріуполі повідомили у соціальних мережах. Цим фактом зацікавилася поліція. Правоохоронці вже почали перевіряти інформацію.