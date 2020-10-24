У Маріуполі, ймовірно, підробили 200 тисяч виборчих бюлетенів: поліція перевіряє дані
Про ймовірну підробку бюлетенів у Маріуполі повідомили у соціальних мережах. Цим фактом зацікавилася поліція. Правоохоронці вже почали перевіряти інформацію.
Правоохоронці внесли факт до Єдиного реєстру заяв і повідомлень громадян про правопорушення та інші події. Наразі інформацію перевіряють. Про це повідомили у пресслужбі МВС.
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Поліція закликає учасників виборчого процесу дотримуватися закону щодо підготовки та проведення виборів,
– підкреслили у МВС.
Махінації з голосами на виборах
- На Херсонщині людям платили за те, аби вони змінили свою адресу проживання перед виборами. Адреси встигли змінити понад 200 людей. Винагорода за це надійшла їм на картки. Підкуплені виборці взагалі не мали приходити голосувати 25 жовтня. Замість них бюлетені планували заповнити члени комісії.
- У Борисполі правоохоронці викрили мережу підкупу виборців. Людям пропонували 500 гривень за те, щоб вони проголосували за відповідного кандидата.
- На Закарпатті кандидат на посаду голови ОТГ для підкупу виборців найняв раніше судимих людей. Вони пропонували місцевих жителям 1 тисячу гривень за їхній "голос". Для певності зловмисники вимагали у людей копії їхніх паспортів.
Головне про місцеві вибори в Україні / Інфографіка 24 каналу
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