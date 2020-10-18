25 октября в Украине состоятся выборы в органы местного самоуправления. В Винницкой области граждане сформируют 70 местных советов: 1 областной совет, 6 районных советов и 63 совета и председателей территориальных общин.

Медицина – сфера, которая должна стать наиболее приоритетной для новой местной власти. Так считают украинцы в соответствии с последним социологическим опросом. Очевидно, это связано с пандемией коронавируса, когда тема здравоохранения стала главной в новостях.

Что могут сделать местные власти в сфере здравоохранения, а что является исключительно ответственностью центральной власти – об этом и поговорим в материале сайта 24 канала. И не только о медицине, но и о других сферах.

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Областные и районные советы Винницкой области

В Винницкой области – 1 211 494 жителя, которые могут голосовать. Это 79% от всего населения области. Они изберут 84 депутата Винницкого областного совета.

Относительно районных советов, недавно Верховная Рада приняла решение об укрупнении районов. Если ранее в Винницкой области 27 районов, то теперь их осталось только 6. Поэтому теперь жители области будут избирать депутатов только 6 районных советов. Это советы Винницкого, Гайсинского, Жмеринского, Могилев-Подольского, Тульчинского и Хмельницкого районов.

Больше всего депутатов изберут в Винницкий районный совет, а именно 64. В советах других районов будет по 42 депутата.

Областные и районные советы имеют схожие полномочия, но они будут распространяться на территорию области и района соответственно. В частности, они утверждают областные и районные бюджеты. Сам проект таких бюджетов подают председатели областной и районных государственных администраций. А их назначает президент. Далее эти средства распределяют между общинами.

Откуда деньги? Это преимущественно дотации и субвенции из государственного бюджета, а также собственные налоги и сборы. В 2019 году сводный бюджет Винницкой области был более 27 миллиардов гривен. Местные власти сейчас получили больше возможностей для получения доходов, что и позволило существенно увеличить местные бюджеты.

Областной и районный советы также управляют объектами совместной собственности территориальных общин. Это коммунальные предприятия, театры, филармонии, больницы, музеи и многое другое. Вот Винницкий облсовет руководит лесохозяйственным предприятием, а Гайсинская районная рада отвечает за рыборазводное хозяйство в районе.



Местные выборы 2020 в Винницкой области / Инфографика Центра совместных действий

Тарифы – это также ответственность областных и районных советов, но только в случае, если это коммунальное предприятие, которое им принадлежит. Все же большинство тарифов на тепло, горячую и холодную воду устанавливает местная власть конкретной общины на локальном уровне.

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Областные и районные советы служат сдерживателем представителей президента на местах. Они заслушивают отчеты глав местных государственных администраций (МГА). Если деятельность какого-то из голов МДА неудовлетворительная, областной или районный совет может объявить ему недоверие, а при поддержке ⅔ местных депутатов отправить его в отставку.

Председатели и советы общин Винницкой области

Базовой административной единицей в Украине являются объединенные территориальные общины или, как их часто называют, ОТО. Жители Винницкой области 25 октября будут избирать 63 совета ОТО, в частности, 18 городских, 22 поселковых и 23 сельских совета общин. В каждой из них – еще городской, поселковый и сельский голова соответственно.

Больше всего из всего региона избирателей в Виннице. Здесь их 295 102 и они сформируют совет из 54 депутатов. А вот меньше всего – в Кунковской объединенной территориальной общине, здесь 3 378 избирателей и они изберут 22 депутата.

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И вот новые депутаты, которых жители Винницкой области будут выбирать 25 октября, и должны заниматься сферами, которые украинцы считают приоритетными для местной власти. Это медицина, экономика и создание рабочих мест, образование, дороги и тротуары, а также борьба с коррупцией. Однако объем полномочий местных властей зависит от каждой конкретной сферы.

В сфере здравоохранения местная власть определяет, где нужно построить или отремонтировать больницу, оплачивает коммуналку, назначает главных врачей. Оборудования, как, например, рентген или аппарат искусственной вентиляции легких, также закупают за средства из местного бюджета.

Похожие полномочия в сфере образования. Местные власти решают, нужно ли строить новую школу или садик. Она оплачивает коммунальные услуги, отвечает за кадровое обеспечение. Все остальное – центральная власть. Исключение – дошкольное и внешкольное образование. Это полностью ответственность местных властей.

А вот за все успехи и неудачи с дорогами и тротуарами несут полную ответственность советы ОТО. Исключением является лишь назначение руководителей коммунальных предприятий, которые проводят ремонт, поскольку это ответственность мэров. Впрочем, советы ОТО не могут влиять на дороги районного, областного или государственного значения.

Вопрос создания рабочих мест не является прямой ответственностью местных властей. Однако они могут создавать новые коммунальные предприятия, заказывать работы по строительству или ремонту. А это все создает в общине дополнительные рабочие места.

Борьба с коррупцией – это в основном полномочия центральных органов власти. В частности, для этого создана разветвленная сеть антикоррупционных органов. Однако местные власти могут сделать открытым бюджет и открыто отчитываться обо всех расходах. Также она может написать антикоррупционную программу. Город Винница занял 5 место в рейтинге прозрачных городов от Transparency International, что свидетельствует об открытости местной власти города. Тогда как Жмеринка заняла аж 76 место, что говорит об обратном.

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На все это местные власти берут средства из местного бюджета. Его формируют из дотаций и субвенций из государственного бюджета и налогов и сборов. Это значительные средства. В 2019 году в Виннице, где наибольшее количество избирателей, бюджет составлял почти 5 миллиардов гривен. А в Кункивской сельской ОТО, где их количество наименьшее, потратили 48,8 миллионов гривен.

После завершения процесса объединения территориальных общин, когда к крупным населенным пунктам присоединяются меньшие, объемы местных бюджетов еще больше вырастут. Сейчас в области 46 объединенных общин, а после выборов их будет 63. Насколько эффективно будут использовать средства плательщиков местных налогов и сборов, зависит от того, кого выберут в советы общин и какими будут приоритеты местного совета.

Главы города, поселка и села также оказывают значительное влияние на местную политику. В частности, они возглавляют исполнительные комитеты местных советов и выполняют решения советов. От головы также зависят вопросы, которые рассматривает совет, количественный и персональный состав исполнительного комитета совета, наличие необходимых подразделений, которые должны заниматься тем или иным вопросом. Важно, что городские, поселковые и сельские головы распоряжаются бюджетными средствами по назначению, которое утвердил совет. То есть если через схемы средства местного бюджета потратили не по назначению, то за это отвечает голова.

Почему винничане должны прийти на выборы

Местная власть получила много полномочий и источников денежных поступлений для их реализации благодаря реформе децентрализации. Количество объединенных общин существенно увеличится после местных выборов 25 октября, а значит – и их бюджеты и полномочия.

Поэтому в этом году местные выборы имеют чрезвычайно большой вес как никогда раньше. От того, кого мы выберем, будет зависеть, в каком городе, поселке или селе мы будем жить ближайшие пять лет. Ведь решения местных властей напрямую влияют на нашу повседневную жизнь. Даже больше, чем решение президента или парламента, к выборам которых всегда приковано такое сильное внимание.

Автор: Руслан Минич, журналист Центра совместных действий для издания "Моя Винница"