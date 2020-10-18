25 жовтня в Україні відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування. У Вінницькій області громадяни сформують 70 місцевих рад: 1 обласну раду, 6 районних рад та 63 рад і голів територіальних громад.

Медицина – сфера, яка має стати найбільш пріоритетною для нової місцевої влади. Так вважають українці відповідно до останнього соціологічного опитування. Очевидно, це пов'язано з пандемією коронавірусу, коли тема охорони здоров'я стала головною в новинах.

Що може зробити місцева влада у сфері охорони здоров'я, а що є виключно відповідальністю центральної влади – про це і поговоримо в матеріалі сайту 24 каналу. І не лише про медицину, але й про інші сфери.

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Обласна та районні ради Вінниччини

У Вінницькій області – 1 211 494 мешканців, які можуть голосувати. Це 79% від усього населення області. Вони оберуть 84 депутатів Вінницької обласної ради.

Щодо районних рад, нещодавно Верховна Рада ухвалила рішення про укрупнення районів. Якщо раніше на Вінниччині було 27 районів, то тепер їх залишилось лише 6. Тому тепер мешканці області обиратимуть депутатів лише 6 районних рад. Це ради Вінницького, Гайсинського, Жмеринського, Могилів-Подільського, Тульчинського та Хмільницького районів.

Найбільше депутатів оберуть до Вінницької районної ради, а саме 64. У радах інших районів буде по 42 депутати.

Обласні та районні ради мають схожі повноваження, але вони поширюватимуться на територію області та району відповідно. Зокрема, вони затверджують обласні та районні бюджети. Сам проєкт таких бюджетів подають голови обласної та районних державних адміністрацій. А їх призначає президент. Далі ці кошти розподіляють між громадами.

Звідки гроші? Це переважно дотації та субвенції з державного бюджету, а також власні податки та збори. У 2019 році зведений бюджет Вінницької області був понад 27 мільярдів гривень. Місцева влада наразі отримала більше можливостей для отримання доходів, що і дозволило суттєво збільшити місцеві бюджети.

Обласна та районна ради також управляють об'єктами спільної власності територіальних громад. Це комунальні підприємства, театри, філармонії, лікарні, музеї та багато іншого. От Вінницька облрада керує лісогосподарським підприємством, а Гайсинська районна рада відповідає за риборозвідне господарство у районі.

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Тарифи – це також відповідальність обласних та районних рад, але тільки у випадку, якщо це комунальне підприємство, яке їм належить. Все ж більшість тарифів на тепло, гарячу та холодну воду встановлює місцева влада конкретної громади на локальному рівні.

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Обласні та районні ради слугують стримувачем представників президента на місцях. Вони заслуховують звіти голів місцевих державних адміністрацій (МДА). Якщо діяльність якогось із голів МДА незадовільна, обласна або районна рада може оголосити йому недовіру, а за підтримки ⅔ місцевих депутатів – відправити його у відставку.

Голови та ради громад Вінниччини

Базовою адміністративною одиницею в Україні є об'єднані територіальні громади або, як їх часто називають, ОТГ. Мешканці Вінниччини 25 жовтня обиратимуть 63 ради ОТГ, зокрема, 18 міських, 22 селищні та 23 сільських ради громад. У кожній з них – ще міський, селищний та сільський голова відповідно.

Найбільше з усього регіону виборців у Вінниці. Тут їх 295 102 і вони сформують раду із 54 депутатів. А от найменше – у Кунківській об'єднаній територіальній громаді, тут 3 378 виборців і вони оберуть 22 депутати.

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І от нові депутати, яких жителі Вінницької області вибиратимуть 25 жовтня, і мають займатися сферами, які українці вважають пріоритетними для місцевої влади. Це медицина, економіка та створення робочих місць, освіта, дороги та тротуари, а також боротьба з корупцією. Проте об'єм повноважень місцевої влади залежить від кожної конкретної сфери.

У сфері охорони здоров'я місцева влада визначає, де потрібно збудувати чи відремонтувати лікарню, оплачує комуналку, призначає головних лікарів. Обладнання, як, наприклад, рентген чи апарат штучної вентиляції легень, також закуповують за кошти з місцевого бюджету.

Схожі повноваження у сфері освіти. Місцева влада вирішує, чи потрібно будувати нову школу або садок. Вона оплачує комунальні послуги, відповідає за кадрове забезпечення. Все інше – центральна влада. Виняток – дошкільна та позашкільна освіта. Це повністю відповідальність місцевої влади.

А ось за всі успіхи та невдачі з дорогами та тротуарами несуть повну відповідальність ради ОТГ. Винятком є лише призначення керівників комунальних підприємств, які проводять ремонт, оскільки це відповідальність мерів. Утім, ради ОТГ не можуть впливати на дороги районного, обласного чи державного значення.

Питання створення робочих місць не є прямою відповідальністю місцевої влади. Проте вони можуть створювати нові комунальні підприємства, замовляти роботи з будівництва чи ремонту. А це все створює в громаді додаткові робочі місця.

Боротьба з корупцією – це здебільшого повноваження центральних органів влади. Зокрема, для цього створено розгалужену мережу антикорупційних органів. Проте місцева влада може зробити відкритим бюджет та відкрито звітувати про всі витрати. Також вона може написати антикорупційну програму. Місто Вінниця зайняло 5 місце у рейтингу прозорих міст від Transparency International, що свідчить про відкритість місцевої влади міста. Тоді як Жмеринка зайняла аж 76 місце, що говорить про протилежне.

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На все це місцева влада бере кошти з місцевого бюджету. Його формують з дотацій та субвенцій з державного бюджету та податків та зборів. Це значні кошти. У 2019 році у Вінниці, де найбільша кількість виборців, бюджет становив майже 5 мільярдів гривень. А у Кунківській сільській ОТГ, де їхня кількість – найменша, витратили 48,8 мільйонів гривень.

Після завершення процесу об'єднання територіальних громад, коли до великих населених пунктів приєднуються менші, обсяги місцевих бюджетів ще більше зростуть. Наразі в області 46 об’єднаних громад, а після виборів їх буде 63. Наскільки ефективно будуть використовувати кошти платників місцевих податків і зборів, залежить від того, кого оберуть до рад громад та якими будуть пріоритети місцевої ради.

Голови міста, селища та села також мають значний вплив на місцеву політику. Зокрема, вони очолюють виконавчі комітети місцевих рад та виконують рішення рад. Від голови також залежать питання, які розглядає рада, кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради, наявність необхідних підрозділів, які повинні займатися тим чи іншим питанням. Важливо, що міські, селищні та сільські голови розпоряджаються бюджетними коштами за призначенням, яке затвердила рада. Тобто якщо через схеми кошти місцевого бюджету витратили не за призначенням, то за це відповідає голова.

Чому вінничани мають прийти на вибори

Місцева влада отримала багато повноважень та джерел грошових надходжень для їхньої реалізації завдяки реформі децентралізації. Кількість об'єднаних громад суттєво збільшиться після місцевих виборів 25 жовтня, а значить – і їхні бюджети та повноваження.

Тому цього року місцеві вибори мають надзвичайно велику вагу як ніколи раніше. Від того, кого ми виберемо, буде залежати, у якому місті, селищі чи селі ми будемо жити найближчі п'ять років. Адже рішення місцевої влади безпосередньо впливають на наше повсякденне життя. Навіть більше, ніж рішення президента чи парламенту, до виборів яких завжди прикута така сильна увага.

Автор: Руслан Мініч, журналіст Центру спільних дій для видання "Моя Вінниця"