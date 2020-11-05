Другий тур мерський виборів у Черкасах обіцяє стати цікавим і напруженим. А ще, за певних умов, непередбачуваним. Розповідаємо про кандидата в мери Черкас від партії "Голос" Віктора Євпака, що несподівано вийшов до другого туру, але не збирається зупинятись на досягнутому.

Після весняного демаршу Анатолія Бондаренка вибори мера Черкас мали стати принциповою справою для політсили президента Зеленського. Кандидат від "Слуги народу", як мінімум, мусив пройти до другого туру, де мав нав’язати конкуренцію людині, яку голова держави та гарант Конституції публічно назвав "бандитом". Натомість провладний кандидат Віталій Ільченко вже відпочиває від виборчих перегонів, замість нього у другий тур пройшов кандидат від "Голосу" – 35-річний Віктор Євпак. Хто це такий та чому на молодого політика з Черкас треба звернути увагу – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Вибори мера Черкас – хто пройшов до другого туру

Біографія Віктора Євпака

Віктору Євпаку – 35, він корінний черкащанин, а ще – стереотипний кандидат від партії "Голос", тобто молодий та успішний професіонал, який прагне змінювати свою країну на краще та прагне масштабувати свій успіх на рідне місто. Він з дитинства цікавився високими технологіями, навчався на відмінно у школі, закінчив з відзнакою столичний "Нархоз" або Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, отримав диплом правознавця. Далі поїхав навчатись за кордоном, захистив дисертацію,але повернувся у 2008 році на батьківщину, щоб жити та працювати в Україні. Разом з Віктором до Черкас переїхала й його дружина – британка Керолайн.

Спочатку намагався працювати за спеціальністю, взявся навіть деякі справи вести в суді, але дуже швидко побачив, що юриспруденція в Україні мертва. Тут усе можна "порішати", якщо знаєш суддю чи заплатиш кому треба. Швидко зрозумів: або я буду порядним юристом і дуже бідним, або багатим, але нечесним. Оскільки питання моралі для мене є пріоритетним, я залишив цю справу, зрозумівши, що систему не зміню", – пригадує Віктор Євпак у інтерв’ю черкаському виданню "Вікка".

eKreative

Після першої невдачі Євпак вирішує ризикнути та змінити профіль діяльності. Досвід ведення бізнесу за кордоном та знання IT-сфери (ще студентом він підробляв як програміст, щоб оплачувати житло) стали Євпаку у нагоді – ринок високих технологій в Україні в кінці 2000-х лише формувався й становлення галузі відбувалося буквально навпомацки.

Яскравим прикладом є історія IT-компанії eKreative. Її було створено 2002 року, проте після перших успіхів прийшли й проблеми - з 2007 року компанія перебувала у глибокій кризі й навіть розпалась. Проблемний стартап запропонували взяти Віктору Євпаку – він очолив компанію у 2009 році. Але перед цим пройшов тримісячне стажування у США – у Кремнієвій Долині.

За десять років eKreative перетворилась з дрібної фірми, де працював лише один інженер, на одного з лідерів індустрії, нині найбільша у Черкасах IT-компанія налічує біля 150 працівників і займається розробкою додатків, сайтів та онлайн-систем для багатьох країн світу. Серед успішних розробок компанії Євпака – Kidslox, FoodHacker і MapaMagic.

Сюжет СТБ про мерські змагання у Черкасах:

Активіст

Перемога Революції Гідності відкрила молодим і успішним людям, які не є байдужими до того, що відбувається у державі, шлях у політику. Молоді професіонали як ніхто інший розуміли, що зміни у державі на краще мають відбуватись завляки кадровій революції. У 2015 році Євпак очолив громадське об'єднання "Нові люди". Ця організація маштабувала досвід, набутий в IT-сфері, й фінансує стартапа, спрямовані на розвиток Черкас.

У 2017 році Віктор Євпак став співзасновником ГО Cherkasy IT Cluster, амбіційною мета якою є перетворення Черкас на великий IT-хаб. Але у ході реалізації цього плану виникли перешкоди в особі влади.

Високі чиновники у Києві гарно розповідали й малювали привабливі картини світлого майбутнього, натомість їх обіцянки лишались на папері у кращому випадку, у гіршому – перевтілювалися на візити силовиків, що займалися узаконеним державним рекетом. Міській владі також проєкти черкаський мрійників були не до вподоби, їх більше цікавив зрозумілий їм дерибан землі та придбання нового джипу за ціною "ланосу".

Віктор Євпак – кандидат в мери Черкас:

Політик

Тоді Євпак вкотре вирішив робити все власноруч. Він балотувався в депутати в 2019 від партії "Голос" як мажоритарник, але програв кандидатці від "Слуги народу".

У 2020 році підприємець вирішив взяти участь у мерській кампанії. Його головними суперниками були чинний міський голова скандальний Анатолій Бондаренко, бізнесмен аграрій Віталій Ільченко та колишній поліціянт Владислав Пустовар.

Віктор Євпак запропонував стратегію розвитку міста Черкаси й запросив інші політичні сили до об’єднання навколо цієї програми, кандидат вів переговори зі "Слугою народу", проте вони зайшли у тупік.

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Кандидата активно підтримали його колеги з Києва – підтримати Євпака приїздили перші особи “Голосу” – Кіра Рудик та Сергій Притула. Дивлячись на результати виборів 25 жовтня – можливо, не завадив би й візит самого Євпака у гості до Києва.

Боротьба триває:

Після першого туру про підтримку молодого політика заговорили навіть "слуги". Також про свою підтримку заявили у "ЄС". Не відмовчувався й опонент - на Євпака було вилито чимало бруду та запущено у місцеві ЗМІ чимало фейків. Сам Віктор Євпак реагує на спроби конкурента та його оточення з іронією й обіцяє продовжувати боротьбу за рідне місто.